Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины

Путин: Шаги Запада после начала СВО усугубили ситуацию с продовольствием

Страны Запада сами усугубили ситуацию с удобрениями и продовольствием на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью «России–1».

«Когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе – и в продовольственном, и в секторе производства удобрений», – сказал президент, передает официальный сайт главы государства.

По его словам, по удобрениям Россия занимаем 25 процентов мирового рынка, по калийным удобрениям Россия и Белоруссия вместе – 45 процентов мирового рынка.



«Это огромный объём. А от количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что, если удобрений нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции», – сказал президент. .

«Одно цепляется за другое, и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия», – подчеркнул Путин.



«Британцы, потом американцы – англосаксы – ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы – нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию», – рассказал глава государства.

«Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх – вот и всё. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведёт в тупик», – сказал президент..

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона готова исполнять обязательства по поставке продовольствия, несмотря на западные санкции.

В среду генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.