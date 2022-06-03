Путин: Россия не воспользуется разминированием портов Украины для атаки с моря

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3 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
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Идеология России должна стать привлекательной для всего мира

Россия может предложить миру новую цивилизационную модель Александр Гальперин/РИА Новости
После начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией. Но какой она должна быть – направленной только на решение национальных задач, или наоборот – объединять вокруг России другие страны и народы, разделяющие наши базовые ценности? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Что помешает Байдену «наказать Россию» с помощью саудитов

Байден планирует встречу с человеком, которого хотел сделать изгоем Yuri Gripas/Global Look Press,Amr Nabil/AP/ТАСС
«Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и наказать Россию». Так западные СМИ описывают вероятный визит президента США на Ближний Восток. При этом в 2019 году Байден обещал изолировать Эр-Рияд за нарушения прав человека. Что вынуждает Байдена изменить своим принципам и удастся ли ему склонить Эр-Рияд на сторону Вашингтона в вопросах цен на нефть? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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У железных дорог перспектив больше, чем проблем

Сергей Жаворонков
Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики
В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность. Подробности...

Наш век увидит отмену санкций и примирение врагов

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему не стоит недооценивать санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Зачем России нужна Африка

Как бороться с украинскими диверсантами

Большой шаг в сторону третьей мировой

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин: Россия не воспользуется разминированием портов Украины для атаки с моря

    		    3 июня 2022, 20:46
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    В случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

    «Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, так скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал», – цитирует его ТАСС.

    Глава государства также отметил, что Россия обеспечит мирный провоз и гарантирует безопасность подходов к этим портам. «Мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении», – добавил он.

    При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет выдвигать «никаких условий».

    Российский лидер обратил внимание на тот факт, что «очень много судов застряло в украинских портах». По его оценке, их десятки. «Их просто держат там взаперти, и, кстати, экипажи держат там в качестве заложников до сих пор», – заметил он.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов. 


    Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров
    		    2 июня 2022, 17:21
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    На частый ремонт трасс и замену бордюров пожаловался министр финансов Антон Силуанов президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам дорожного строительства.

    «Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

    Ранее Путин заявил, что надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.

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    Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня»
    		    1 июня 2022, 15:21
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин высказался за возрождение в России почетного звания «Мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей, об этом он заявил на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

    Глава государства рассказал об итогах прошедшего в конце мая заседания Госсовета. Он пояснил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

    «В том числе – хочу это подчеркнуть особо – вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», – передает его слова ТАСС.

    «Надо установить единовременную выплату за медаль многодетным семьям 200 тыс. рублей, при ордене «Родительская слава» – 500 тысяч, матери-героине – один миллион», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту России с просьбой проработать вопрос о возвращении звания «Мать-героиня».

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года было установлено, что матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Мать-героиня». Положение о почетном звании «Мать-героиня» и орден «Мать-героиня» были утверждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года.

    Присвоение звания «Мать-героиня» производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня», вручался орден «Мать-героиня» и грамота Президиума Верховного Совета СССР.

    За 40 лет с момента утверждения звания «Мать-героиня» им были награждены более 750 тыс. женщин. С 1991 года присвоение почетного звания «Мать-героиня» не производилось.

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    Путин заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами
    		    3 июня 2022, 14:46
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Отношения России и африканских стран находятся на новом этапе развития, Москва придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.

    Глава государства поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.

    «Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития, придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что за первые месяцы 2022 года товарооборот вырос более чем на 34%.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что роль Африки на международной арене растет в целом и в политическом плане.

    «Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения, дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», – сказал президент. 

     

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин разъяснит коллеге из Сенегала ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины. 

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    Путин заявил о планах продлить трассу М-12 Москва – Казань до Челябинска
    		    2 июня 2022, 15:59
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Трасса М-12 Москва – Казань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства.

    «Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа, каковы дальнейшие, перспективные планы – имею в виду выход на сибирские регионы», – передает его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства поручил за пять лет привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог в России.

    В прошлом году правительство направило 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва – Казань. Она должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года.

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    В Кремле объяснили отставку пяти генералов МВД в регионах

    1 июня 2022, 17:48

    Текст: Елизавета Булкина

    Отставка ряда руководящих сотрудников полиции в нескольких регионах связана с ротацией кадров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ротация», – ответил РИА «Новости» представитель Кремля на вопрос о причинах отставки полицейских.

    Ранее издание РБК со ссылкой на копию указа президента, подлинность которой подтвердил близкий к МВД источник, сообщило о том, что в отставку отправлены пять генералов и один полковник полиции. Они занимали должности начальников трех региональных главков, еще трое были из числа руководителей центрального аппарата МВД.

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    «Прямую линию» с Путиным собрались провести после ПМЭФ

    2 июня 2022, 03:26

    Текст: Антон Антонов

    «Прямая линия» с главой российского государства Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «Прямая линия» пройдет «в любом случае после» ПМЭФ, но «пока нет точных дат». «Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, ПМЭФ пройдет 15–18 июня. Путин, как ожидается, выступит на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате. 30 июня 2021 года прошла 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов.

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    Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей

    1 июня 2022, 15:35

    Текст: Вера Басилая

    Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    Путин упомянул о том, что повышение достатка и качества жизни семей с детьми обсуждалось в конце мая на заседании президиума Государственного совета.

    «Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено – для этих семей, для ваших семей в том числе, – как минимум до 31 декабря 2023 года», – цитирует ТАСС Путина.

      

    Ранее президент Владимир Путин высказался за возрождение в России почетного звания «мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей.

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    Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

    3 июня 2022, 10:37

    Текст: Александра Юдина

    Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, нужно искать современные подходы для укрепления безопасности и поступательного развития России, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза.

    «Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Из сообщения Путина следует, что сегодня особенно востребована компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ. 

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    Песков: Никто не планирует закрывать «окно в Европу»

    2 июня 2022, 13:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, и никто не планирует закрывать «окно в Европу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    9 июня в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I.

    «Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны», – передает ТАСС слова Пескова. Отвечая на вопрос, будет ли ввиду сегодняшних сложностей «закрываться» окно в Европу, которое «прорубил» первый российский император, представитель Кремля подчеркнул: «Никто ничего закрывать не планирует».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «Путин глубокий знаток истории», и это касается не только личности Петра I. «Не только ему (Петру I) принадлежит целый ряд заслуг, а многим руководителям российского государства на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает», – заключил Песков.

    По его словам, Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения монарха 9 июня.

    «Обязательно [примет участие], естественно, юбилей Петра I, 350-летие со дня рождения Петра I Путин не обойдет стороной, в одном из мероприятий он примет участие, мы своевременно об этом вас проинформируем», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Представитель Кремля добавил, что «Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны».

    Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I – последнего царя всея Руси (1682–1721) и первого российского императора (1721–1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург, страна провозглашена империей и реформирована. Петр I возглавлял войска в Азовских походах, Северной войне, Прутском и Персидском походах.

    Напомним, 27 апреля На площадке петербургского исторического парка «Россия – Моя история» прошел форум «Петровские времена». Он открыл цикл мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.

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    Путин прилетел в Сочи для переговоров с главой Африканского союза
    		    3 июня 2022, 13:37
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, где у него запланированы переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Повестка весьма и весьма важная и обстоятельная. Это, конечно же, российско-африканские отношения, много вопросов было намечено для углубленного сотрудничества в ходе сочинского саммита Россия – Африка, речь идет о подготовке к следующему саммиту. Разумеется, международные вопросы. Глубокая обеспокоенность континента, имеется в виду Африканского континента, уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом, проблема нехватки удобрений, экономическое взаимодействие и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы сегодня будут детально обсуждаться», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам Пескова, Путин разъяснит коллеге ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины.  

    «С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент даст исчерпывающее объяснение своего видения ситуации с украинским зерном. Президент расскажет нашим африканским гостям, друзьям, ситуацию де-факто – реальное положение дел, он еще раз, собственно, объяснит, что там происходит: кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайней мере сторона России. Все эти разъяснения, вся эта информация сегодня будет доведена президентом к сведению африканских гостей», – уточнил Песков.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада.

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    Кремль спросили о дате визита Путина в Турцию

    1 июня 2022, 14:43

    Текст: Ольга Иванова

    Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена, она будет согласована по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «[Ориентиры визита] не обозначились. Есть такое приглашение, и даты будут согласовываться по дипломатическим каналам», – приводит его слова ТАСС.

    Также Песков отметил, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет.

    «Контекст у всего этого один, естественно. Да, действительно, здесь косвенно все события связаны. Но по такой встрече пока четкого понимания нет», – ответил он на вопрос журналистов, связан ли предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН, которую одобрил российский президент Владимир Путин.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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    Эксперт: У движения «Большая перемена» будет мало общего с советской пионерией
    		    1 июня 2022, 21:04
    Текст: Андрей Резчиков

    Чтобы не возникали риски ухода детей и подростков в экстремистские движения и в социальный негативизм, необходимо дать им возможность реализовать себя в разных ролях, ощутить вокруг себя дружелюбную социальную среду, заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Ольга Голышенкова. Ранее президент Путин одобрил идею создания единой детской организации «Большая перемена».

    «Движение «Большая перемена» – это ответ на очень серьезный запрос общества на консолидацию детей и молодежи. Что особенно важно – движение создано самими детьми и живет как большое сообщество. Сами дети объединились вокруг одноименного конкурса, им никто ничего не навязывал», – говорит президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», член Общественной палаты (ОП) России Ольга Голышенкова, напомнив, что в «Большую перемену» уже влились Российское движение школьников и «Юнармия».

    По ее словам, «Большая перемена» обеспечит яркое и эмоциональное наполнение жизни детей, поможет им проходить через разные циклы перемен, связанные с взрослением, формированием личности». Президент «МАКО» считает правильным, что нижний порог для приема в движение начинается от шести лет. «Несмотря на сильную связь с семьей, в этом возрасте уже начинается активная социализация, дети начинают осознавать себя в окружающем мире. Поэтому соприкосновение со сверстниками и теми, кто старше, – это полезный опыт», – пояснила собеседница.

    «Надеюсь, мы сможем настроить внутри этой организации межпоколенческий диалог, то есть наладить социальные связи маленьких детей и молодежи друг с другом. В этом смысле «Большую перемену» я вижу как огромный интеграционный проект, в рамках которого несколько поколений смогут общаться на равных, делиться своими интересами и предпочтениями, формировать единую среду. Важно, чтобы «Большая перемена» дала возможность найти детям для себя как можно больше идентичностей. Чтобы они могли сформироваться как граждане, профессионалы, товарищи, члены семьи», – добавила собеседница.

    При этом у нового движения будет мало общего с советской пионерией, надеется эксперт, хотя кое-какой прошлый опыт может быть полезным. «Движение «Большая перемена» учитывает все реалии современного мира. На уровне пионерии, комсомола и партии было понятно, что такое хорошо и что такое плохо, за что ты можешь быть поощрен – то есть общие правила игры. А сейчас «Большая перемена» как бы сама по себе, четких правил там пока нет. Нужно продумать следующую ступень – создать зону развития, которая будет пропитана теми же ценностными основаниями. Важно не потерять единство, цельность и системность в воспитании детей и молодежи, как это случилось в пионерии», – считает Голышенкова.

    Чтобы не возникали риски ухода детей и подростков в экстремистские движения и просто в социальный негативизм, «важно добиться того, чтобы молодой человек чувствовал свою значимость, чтобы мог реализовать себя в разных ролях, чтобы ощущал вокруг себя дружелюбную социальную среду». «Если ребенок понимает, что его талант кому-то интересен, значит он признан. Это дает четкое ощущение своей нужности и следовательно – намного более радужного восприятия жизни. Если мы даем ребенку практиковать разные социальные роли, то он намного лучше понимает, что он полноценная личность, – подчеркнула Голышенкова. – Чем больше будет для них возможностей для реализации талантов, тем счастливее они будут и тем устойчивее будет наше общество».

    Голышенкова напомнила, что возглавляет при ОП координационный совет по развитию сообществ молодых специалистов. «Мы обсуждаем решение проблем профориентации и интеграции молодежи в рынок труда. В нашем совете надеются, что движение «Большая перемена» заодно откроет новые возможности для выбора молодым поколением своего жизненного пути», – подытожила эксперт.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин одобрил идею создания в России единой детской организации. Глава государства сообщил об этом в среду, в приветствии к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ. Напомним, 19 мая, в день 100-летия советской пионерии, группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Согласно проекту, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. По данным ВЦИОМ, большинство родителей (81%) и учителей (73%) положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением.

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    Путин допустил возможность для многодетных отцов раньше выходить на пенсию

    1 июня 2022, 16:24

    Текст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», заявил о намерении поручить правительству изучить возможность для многодетных отцов выходить на пенсию раньше срока.

    Путину поступило предложений от семьи Трубенковых из Саранска, воспитывающих 10 детей. «Многодетные мамы могут уйти пораньше на пенсию. Нельзя ли также рассмотреть это и для многодетных отцов таких больших семей, чтобы немного пораньше их отпускать, ведь на их плечи ложится столько тягот, невзгод и трудностей. Обязательно посмотрим, я такое поручение правительству дам это проработать» – передает ТАСС его слова.

    Ранее Путин продлил программу льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято.

    До этого российский лидер высказался за возрождение в России почетного звания «Мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей. Матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Мать-героиня». 

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    Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире
    		    3 июня 2022, 20:28
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться не вчера, а еще в феврале 2020 года, в процессе борьбы с последствиями коронавируса.

    «Ничего лучше не нашли в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и поддержку отдельных предприятий, отраслей экономики», – приводит слова Путина официальный сайт президента.

    «В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции», – заявил президент.

    По его словам, совсем по-другому складывалась ситуация в Соединённых Штатах:«За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента».

    «Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так, – считает глава государства. – Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак».

    «И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие», – отметил Путин.

    До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России. 

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    Путин поручил за пять лет привести в порядок 85% дорог в России

    2 июня 2022, 16:05

    Текст: Ольга Иванова

    Надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

    Президент также заявил, что надо не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах, а повсеместно – за пять лет привести их в порядок по всей сети, сообщает РИА «Новости».

    «Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны», – сказал глава государства.

    Путин уверен, что «возможности, ресурсы для этого у нас есть».

    Президент отметил, что «Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности».

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