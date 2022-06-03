Путин: Россия не воспользуется разминированием портов Украины для атаки с моря

Эксперт: У движения «Большая перемена» будет мало общего с советской пионерией

Чтобы не возникали риски ухода детей и подростков в экстремистские движения и в социальный негативизм, необходимо дать им возможность реализовать себя в разных ролях, ощутить вокруг себя дружелюбную социальную среду, заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Ольга Голышенкова. Ранее президент Путин одобрил идею создания единой детской организации «Большая перемена».

«Движение «Большая перемена» – это ответ на очень серьезный запрос общества на консолидацию детей и молодежи. Что особенно важно – движение создано самими детьми и живет как большое сообщество. Сами дети объединились вокруг одноименного конкурса, им никто ничего не навязывал», – говорит президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», член Общественной палаты (ОП) России Ольга Голышенкова, напомнив, что в «Большую перемену» уже влились Российское движение школьников и «Юнармия».

По ее словам, «Большая перемена» обеспечит яркое и эмоциональное наполнение жизни детей, поможет им проходить через разные циклы перемен, связанные с взрослением, формированием личности». Президент «МАКО» считает правильным, что нижний порог для приема в движение начинается от шести лет. «Несмотря на сильную связь с семьей, в этом возрасте уже начинается активная социализация, дети начинают осознавать себя в окружающем мире. Поэтому соприкосновение со сверстниками и теми, кто старше, – это полезный опыт», – пояснила собеседница.

«Надеюсь, мы сможем настроить внутри этой организации межпоколенческий диалог, то есть наладить социальные связи маленьких детей и молодежи друг с другом. В этом смысле «Большую перемену» я вижу как огромный интеграционный проект, в рамках которого несколько поколений смогут общаться на равных, делиться своими интересами и предпочтениями, формировать единую среду. Важно, чтобы «Большая перемена» дала возможность найти детям для себя как можно больше идентичностей. Чтобы они могли сформироваться как граждане, профессионалы, товарищи, члены семьи», – добавила собеседница.

При этом у нового движения будет мало общего с советской пионерией, надеется эксперт, хотя кое-какой прошлый опыт может быть полезным. «Движение «Большая перемена» учитывает все реалии современного мира. На уровне пионерии, комсомола и партии было понятно, что такое хорошо и что такое плохо, за что ты можешь быть поощрен – то есть общие правила игры. А сейчас «Большая перемена» как бы сама по себе, четких правил там пока нет. Нужно продумать следующую ступень – создать зону развития, которая будет пропитана теми же ценностными основаниями. Важно не потерять единство, цельность и системность в воспитании детей и молодежи, как это случилось в пионерии», – считает Голышенкова.

Чтобы не возникали риски ухода детей и подростков в экстремистские движения и просто в социальный негативизм, «важно добиться того, чтобы молодой человек чувствовал свою значимость, чтобы мог реализовать себя в разных ролях, чтобы ощущал вокруг себя дружелюбную социальную среду». «Если ребенок понимает, что его талант кому-то интересен, значит он признан. Это дает четкое ощущение своей нужности и следовательно – намного более радужного восприятия жизни. Если мы даем ребенку практиковать разные социальные роли, то он намного лучше понимает, что он полноценная личность, – подчеркнула Голышенкова. – Чем больше будет для них возможностей для реализации талантов, тем счастливее они будут и тем устойчивее будет наше общество».

Голышенкова напомнила, что возглавляет при ОП координационный совет по развитию сообществ молодых специалистов. «Мы обсуждаем решение проблем профориентации и интеграции молодежи в рынок труда. В нашем совете надеются, что движение «Большая перемена» заодно откроет новые возможности для выбора молодым поколением своего жизненного пути», – подытожила эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин одобрил идею создания в России единой детской организации. Глава государства сообщил об этом в среду, в приветствии к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ. Напомним, 19 мая, в день 100-летия советской пионерии, группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Согласно проекту, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. По данным ВЦИОМ, большинство родителей (81%) и учителей (73%) положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением.