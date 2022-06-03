Путин: Запад перекладывает «с больной головы на здоровую» проблемы с продовольствием

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию.

«Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», – сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину по телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Глава государства отметил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России в Донбассе и на Украине. «Она начала складываться еще с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции», – добавил он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона готова исполнять обязательства по поставке продовольствия, несмотря на западные санкции.

В среду генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что американская администрация сама провоцирует продовольственный кризис на Украине, лишая ее зерна.