Москва обвинила Вашингтон в создании продовольственного кризиса на Украине

Американская администрация сама провоцирует продовольственный кризис на Украине, лишая ее зерна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 млн тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском «ленд-лизе». Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она добавила, что утверждения о якобы «блокировке» российскими военными иностранных судов в акватории Черного и Азовского морей не соответствуют действительности.

Представитель МИД напомнила, что порт в Мариуполе возобновил работу после того, как военные России и ДНР получили над ним контроль, был разблокирован фарватер, созданы условия для выхода судов.

Дипломат напомнила, что продовольственный кризис в мире также обоснован и другими факторами. В 2020 году произошел скачок цен на сельхозпродукцию, пандемия коронавируса привела к серьезным сбоям в работе производственно-сбытовых цепочек и удорожанию услуг по транспортировке продовольствия.

«Эксперты ФАО не раз отмечали, что цены достигли рекордно высокого уровня до февраля 2022 года. Так, с 2019 года до февраля 2022 года индекс цен на продовольствие вырос почти на 50%. Произошло это не по вине России, а из-за пандемийной денежной эмиссии, высоких цен на энергию, удобрения и прочие аграрные ресурсы», – указала Захарова.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.

До этого вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина прогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.

Между тем специализирующаяся на изучении аграрных данных рынков компания «Совэкон» указывала, что запасов пшеницы в мире к концу 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июня 2022 года – 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель.