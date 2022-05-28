Подсчитаны мировые запасы пшеницы

Запасов пшеницы в мире к концу 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июня 2022 года – 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель, заявила специализирующаяся на изучении аграрных данных рынков компания «Совэкон».

«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам «Совэкона», прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022–2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007–2008 году», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Сложности связаны с тем, что малые и средние компании, вывозящие российское зерно и не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, стали отрезаны от мирового рынка, указал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

До 1 июля, по предварительным данным, на мировой рынок не будет поставлено порядка 2-3 млн тонн российского зерна.

«В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 млн тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», – подчеркнул Зернин.

Чтобы поправить ситуацию, необходимы срочные меры со стороны ООН, заявил эксперт. Нужно способствовать снятию барьеров на пути российской сельхозпродукции, чтобы та могла попадать нуждающимся странам.

«К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», – заключил Зернин.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.

До этого вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина прогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.