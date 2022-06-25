СВО – это Реконкиста по-русски

Взгляд
25 июня, суббота  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
Разделы

Газовую вражду Германии к России остановят морозы

Германия доводит газовые отношения с Россией до полного разрыва Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Заявления властей Германии все больше напоминают польскую риторику. Шольц сказал: никто в Европе не верит Газпрому, что тот снизил прокачку газа по первому «Северному потоку» по техническим причинам. А правительство ФРГ, если верить немецкой прессе, обсуждает национализацию части морской трубы второго «Северного потока». Берлин накалил ситуацию настолько, что дальнейшее ее развитие выглядит печально. Подробности...
Перейти в раздел…

Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
Перейти в раздел…

Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
Перейти в раздел…

Русские стали главной жертвой расизма в Финляндии

Финляндия оказалась крайне ксенофобской страной Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Люди с русскими фамилиями и говорящие на русском языке постоянно подвергаются в Финляндии дискриминации. Все дело именно в этническом признаке, и специалисты открыто употребляют слово «расизм». Это касается не только бытовых случаев, но и политических, и экономических ограничений, и даже действий полиции. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

СВО – это Реконкиста по-русски

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Россия – никакой не агрессор, а самый настоящий отвоевыватель земель, которые раньше ей принадлежали, но по прихоти некоторых политиков были временно (запомните это слово) утеряны. Подробности...

Чехия готовит новые антироссийские выходки

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Русское золото как звено новой системы международных расчетов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют играют немалую роль. Подробности...
Перейти в раздел…

Подарок Макрона для русской армии

Обсуждение: 5 комментариев

Болгары сменили власть из-за России

«Страшная месть» Украины для Грузии

Перейти в раздел…

Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
Подробности...

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
Подробности...

Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России началось производство серийных ракет «Сармат»
    Володин подсказал украинцам, что делать с учебниками русского языка Стало известно о госиспытаниях АПЛ спецназначения «Белгород» В Бельгии пожаловались на пьянство и неуважение украинских беженцев Британцы сравнили Зеленского с «досаждающей сыпью»
    России пригрозили войной с Британией в случае казни наемников Минобороны показало работу ракетного комплекса «Корнет» Роскосмос впервые показал «мать дракона» космонавта Кикину в скафандре Новый фильм Гая Ричи сняли с проката из-за украинских гангстеров
    Financial Times признала провал попыток Запада изолировать Россию Парад ЛГБТ в столице Норвегии отменили из-за стрельбы в гей-клубе Перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ В Музее современной истории объяснили снятие флага Польши в мемориале в Катыни

    Главная тема


    Газовую вражду Германии к России остановят морозы

    эффективная спецоперация


    Кадыров: Освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники

    немцы с канадцами


    Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»

    плечом к плечу


    Росгвардеец рассказал об оборонявших вместе с россиянами аэродром в Гостомеле бойцах ВСУ

    Видео

    «Шансы были минимальными»


    Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

    поставки газа


    Европа начала готовиться к самой суровой зиме

    кандидатство в Евросоюз


    Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

    демилитаризация Украины


    Куда российская армия двинется после Донбасса

    китайский опыт


    Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

    страна-председатель


    Вадим Трухачёв: Чехия готовит новые антироссийские выходки

    всемирная история


    Герман Садулаев: Запад искусственно создает угрозу голода

    универсальное мерило


    Глеб Простаков: Русское золото как звено новой системы международных расчетов

    на ваш взгляд


    Вы слушали песни «Ласкового мая»?
    Владимир Добрынин

    СВО – это Реконкиста по-русски

    Владимир Добрынин
    журналист
    		25 июня 2022, 12:10

    Реконкиста – термин, которым определяется одно конкретное событие мировой истории – отвоевание испанцами своей территории, захваченной арабами и находившейся в их владении несколько веков. До начала 2000-х слово это в Испании было часто употребляемым, поскольку само явление считалось предметом гордости испанцев. Но потом о Реконкисте стали вспоминать все реже. Потому что толерантность и политкорректность. Реконкиста ведь заключалась не только в возвращении земель прежним хозяевам. Военные операции испанцев всегда имели социальные последствия. Как моментальные, так и отложенного действия.

    Пример моментальных – наиболее неприятен сегодняшним толерантным европейцам. Звезда испанской истории – король Арагона (а затем также Валенсии, Майорки, etc) Хайме Первый (он же – Конкистадор), был человеком не только патриотичным, но и весьма религиозным. У Хайме всегда под рукой был священник, который, войдя в мечеть в очередном освобожденном городе, первым делом «менял ей веру», освящая, как христианский храм. По сегодняшним нормам западной политкорректности – дело немыслимое. Как и тот факт, что Реконкиста была не только войной за территорию, но и религиозной войной.

    А отложенные последствия могли наступать в зависимости от того, как складывалась ситуация на освобожденных землях. Поначалу арабов просто выгоняли с насиженных мест и вводили запрет на профессии. Мавров вытеснили из образовательной и ремесленной (производственной) сферы, разрешив им заниматься лишь сельским хозяйством. Испанцы справедливо полагали, что учителя-арабы могут воспитать новое поколение коренных жителей Пиренейского полуострова вовсе не в испанских традициях. К чему бы это привело в будущем, понятно. С ремесленной сферой тоже все логично – побежденные, имея доступ к кузницам, например, могли обзавестись оружием и затем поднять бунт.

    Меры эти, однако, оказались недостаточными, чтобы оставшиеся на территории Испании мавры перестали быть угрозой коренной нации. Мусульманское население увеличивалось более быстрыми темпами, чем испанское, что угрожало стране новым арабским завоеванием. Поэтому власти некоторых испанских регионов решили подстраховаться, поставив мавров перед кардинальным выбором: либо ты становишься христианином, либо отбываешь ближайшим кораблем в Северную Африку. Перекрестившихся мавров стали называть морисками.

    Реализация этой идеи позволила арабам удержаться еще некоторое время на испанской земле. Но так как демографическое соревнование мусульмане у христиан продолжали выигрывать, а «новые христиане» в глубине души все равно оставались исповедующими ислам, в начале XVII века испанские власти приняли решение депортировать из страны любых арабов – хоть исламского вероисповедания, хоть христианского.

    Что было – то было. Но забыть и замолчать, если нужно – можно. Поэтому о Реконкисте в современной Испании почти не говорят.

    Кстати, Conquistador по-испански значит «завоеватель». То есть, человек, захватывающий новые (чужие) земли. Ошибку с прозвищем до сей поры никто не исправил. Все-таки Конкистадор звучит куда эффектнее, чем полагавшийся по сути вещей термин Реконкистадор, то есть «отвоевыватель».

    Человек, умеющий составлять логические цепочки, почитав о Хайме Конкистадоре, без труда сможет обнаружить параллели ситуации в Испании XII века с нынешней ситуацией в России. И прийти к выводу, что Россия – никакой не агрессор, а самый настоящий отвоевыватель земель, которые раньше ей принадлежали, но по прихоти некоторых политиков были временно (запомните это слово) утеряны. Однако, в отличие от Хайме I, Изабеллы I и Фердинанда II, власти России не имеют намерений превращать людей, живущих на территории нынешней Украины, в «морисков», выгонять их из страны или принуждать к смене вероисповедания.

    Следуя дальше по логической цепочке, любой грамотный человек обнаружит, что к двум одинаковым процессам возвращения собственных территорий с вынужденным применением военной силы современное западное общество относится диаметрально противоположно. Не вспоминают к западу от наших границ и еще одного верховного руководителя государства, записанного в анналы истории, как Завоеватель. Нормандский герцог Вильгельм, захвативший со своими войсками Англию и ставший на основании этого королем Англии Вильгельмом I. Захват Англии французом – и близко не то же самое, что возвращение испанских территорий королем Хайме.

    Вспоминать о деяниях Вильгельма западникам не с руки, ибо то был реальный захват территорий суверенного государства. И я бы не вспоминал, если бы не одно наблюдение: успех Вильгельма Завоевателя был временным. Хотя и, надо признать, долголетним. Как бы то ни было, но Англия Францией так и не стала.

    Умеющего логически мыслить человека эта информация может подтолкнуть проанализировать происходившие в истории подобные процессы. Завоевание чужих территорий – все суть временные явления. Будь то создание «великой Британской империи, над которой никогда не заходит солнце». Или разбросанных по всему миру испанских владений. Или создание просвещенными европейскими государствами своих колоний в Африке. Да и попытка Европы, с радостным удовольствием легшей под немецкого фюрера, общими усилиями отхапать кусок России, в то время называвшейся Советским Союзом – из того же репертуара. Все заканчивалось одинаково, в том числе пресловутый Drang nach Osten – национально-освободительной борьбой порабощенных и обретением ими национального суверенитета. Таковы законы бытия. «Все возвращается на круги своя».

    В ходе нынешней СВО Россия не только решает задачу денацификации и демилитаризации Украины, но и по факту возвращает под контроль Руси исконно русские территории. Все возвращается на круги своя. Вне зависимости от того, как называют этот процесс в прессе разных государств – Реконкистой или интервенцией. Мы-то знаем, что первое из этих двух определений идущей СВО – правильное. И не сомневаемся, что с этим согласятся большинство наших западных «партнеров», хотя дойдет до многих из них это, возможно, нескоро. Но дойдет.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •