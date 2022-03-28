Как Новороссия стала важнейшей частью России

Северное Причерноморье, где сейчас идут боевые действия - и Николаев, и Херсон, и Мариуполь, и другие города региона - имеет особое значение для истории нашей страны. Как все эти земли в свое время достались Российской империи, какие города там основала Россия - и почему все они оказались настолько важны?

С конца XV века, когда государем Иваном III было основано русское централизованное национальное государство, Россия неуклонно двигалась на юг. Сначала причиной тому была необходимость сдерживания угрозы постоянных нападений крымских татар. Потом требовалось заставить турок отказаться от притязаний на Южную Русь, те земли, что в XVIII веке стали называть Новороссией.

Осколок Золотой Орды – Крымское ханство – комфортно разместилось на благодатном Крымском полуострове. Его окружал защитный пояс из степей, с редкими источниками воды и имелось идеальное место для обороны – Перекопский перешеек, где небольшой отряд мог успешно остановить целую армию. Но главная защита Крыма состояла в том, что это ханство было вассалом Османской империи. Могущественного государства, перед которым в XV-XVII веках трепетала вся Европа.

Пользуясь своей безнаказанностью, крымские татары сформировали особый тип экономики – набеговую. Набеговое хозяйство – это такая форма существования кочевых сообществ на периферии европейской цивилизации. Она появлялась там, где были, с одной стороны, плотные массы оседлого населения и с другой стороны - находящиеся поблизости кочевники, которые могли быстро мобилизовать многочисленную и мобильную военную силу. Регулярные грабежи оседлых соседей составляли значительную долю в экономике народов, использовавших такой тип экономики.

Грабили, разумеется, в первую очередь русских. Ведь именно их юная граница выходила прямиком на обширные равнины от Дона до Днепра, столь удобные для перемещения татарской конницы.

В Крымском ханстве даже сформировался особый обычай. Молодые татарские воины должны были доказать свою храбрость и способность прокормить семью, а также собрать средства для выкупа невесты. Для этого они раз в два-три года отправлялись в набег, возвращаясь домой с добычей.

Главной ценностью были пленники. Русские мужчины считались сильными и крепкими рабами, а молодые славянки, очень ценившиеся за свою красоту, продавались за баснословные деньги на невольничьих рынках Стамбула и Александрии. В нашем государстве даже были вынуждены завести особую статью казённых расходов: на выкуп православных, находящихся в рабстве у татар и турок.

В результате постоянных набегов к XV-XVI векам огромная территория от побережья Чёрного моря до Брянска и Рязани полностью обезлюдела. Благодатные чернозёмы, которые в эпоху Древней Руси приносили щедрый урожай, давно не обрабатывались и получили характерное название Дикое поле. Литовские князья с трудом держали оборону по линии Киев-Чернигов. Великое княжество Московское старалось останавливать крымские набеги на реке Оке. Татары легко доходили до Рязани, а то и до Москвы.

Со временем русские научились бороться с кочевниками. В 1566 году на южной границе по реке Оке была построена Большая засечная черта. Но даже постоянная линия пограничной обороны помогала не всегда. В 1571 году, когда русское государство уже успешно завоевало Казань, Астрахань и вело боевые действия в Прибалтике, татарская армия хана Девлет-Гирея дошла до самой Москвы, разорила её и полностью сожгла.

Впрочем, постепенно русский порядок стал пересиливать удаль кочевников. В 1591 году крымцы в последний раз смогли дойти до Москвы. А в XVII веке, при Романовых, Россия стала достаточно сильна, чтобы почти полностью остановить набеги.

Однако Османская империя продолжала считать всё Причерноморье своими землями. Турки постоянно вмешивались в дела казаков, обитавших в Малороссии, которую ещё называли Гетманщиной, от титула «гетман». Так называли главу Запорожской Сечи, правителя малорусского казачества, назначаемого сначала польским королём, а затем, после присоединения Гетманщины к России, получавшего власть по воле Москвы.

В 1669 году османам удалось переманить на свою сторону гетмана Петра Дорошенко. Он признал вассальную зависимость Малороссии от Турции, изменив русскому царю и нарушив условия Переяславского договора 1654 года, где от имени всего населения Гетманщины говорилось: «Служить прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки». Война была долгой и тяжелой. По её итогам Правобережная Украина и Подолия оказались под властью турок. Позднее эти земли захватили поляки, нанесшие османам поражение под Веной в 1683 году.

В годы правления царевны Софьи русская армия в первый раз дошла до Перекопа, преодолев сухие степи, где татары засыпали землёй и отравляли колодцы. Войска были слишком ослаблены и командующий армией князь Голицын не решился штурмовать перекопские укрепления. Регулярная армия, созданная Петром I, и превращение России в современное европейское государство - изменили баланс сил в нашу пользу. В XVIII столетии началось движение вспять. Российская империя стала возвращаться на исторические земли Древней Руси. Началась русская реконкиста. Именно так воспринимали в России войны с Турцией - как священный долг возвратить в состав нашего государства земли, когда принадлежавшие первым князьям Рюриковичам.

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Опираясь на идею этой великой миссии, а также имея поводом постоянные набеги крымских татар и вмешательство в турок русские интересы в Польше, Россия в 1735 году объявила войну Османской империи. К тому моменту русская армия, овеянная славой побед над шведами, входила в число лучших в Европе. Её возглавлял выдающийся полководец и военный администратор фельдмаршал Бурхард фон Миних.

30 мая 1736 года наши полки подошли к неприступному Перекопу, а уже 1 июня взяли его одним стремительным штурмом. Татары были столь удивлены успехами России, что сдали столицу ханства Бахчисарай без боя и ушли в степи. Совершенство военной машины Российской империи теперь позволяло без особого труда организовать снабжение большой армии, движущейся через степь, которая совсем недавно считалась непроходимым препятствием.

Хотя в 1730-х годах Россия уже могла наносить туркам военные поражения, приступить к освоению Новороссии еще не было возможности. Время для продолжения реконкисты настало при императрице Екатерине II. Тогда русское государство очень быстро развивалось, стремительно увеличивалось население, росла экономика, ширилась торговля, строились заводы, значительно увеличились доходы казны. Россия стала одной из ведущих держав мира. Это позволило открыть новую главу в битве за Юг России.

В 1768 году турецкий султан Мустафа объявил войну Российской империи. Османы хотели захватить Подолье и Волынь, которые им обещали польские мятежники, начавшие партизанскую войну против России. Поляки были готовы отдать свои территории, лишь бы избавиться от опеки Санкт-Петербурга.

Но война принесла невиданный успех русскому оружию. И турки, и поляки были разгромлены. Крым по итогам войны получил независимость, а русский флот прочно утвердился на Чёрном море.

Такое резкое усиление России очень не нравилось правителям в Стамбуле. Турки постоянно пытались вернуть влияние в крымских делах, поставить там угодных им ханов. В ответ Екатерина II договорилась с последним ханом Шахин-Гиреем о вхождении Крыма с состав России. Так в нашем государстве появилась Таврическая губерния, а трудами князя Потёмкина началось очень быстрое освоение Новороссии. Там буквально за несколько лет выросли новые города, крестьяне начали засевать нетронутые столетиями пашни, а купцы осваивать новые торговые маршруты. Земли раздавали даром – лишь бы колонисты начали её обрабатывать и заселять.

В 1787 году Екатерина II в сопровождении многочисленных иностранных гостей совершила путешествие по Новоросии до Крыма. Все были поражены тем, как быстро русские смогли освоить совсем недавно освобождённые от турок земли. Кстати, легенда о «потёмкинских деревнях» была создана тогда усилиями французской дипломатии – союзников Турции. Они в бессильной злобе, от невозможности помешать России распространяли лживые слухи о провале планов Екатерины II и князя Потёмкина.

Колонизация Новороссии шла почти исключительно из русских губерний, отчего вплоть до прихода к власти большевиков никто даже не думал считать эти земли украинскими. Украина же, которую тогда называли Малороссией, занимала совсем небольшую площадь в треугольнике Киев-Чернигов-Полтава. Русскими были основаны Харьков (1654 г.), Одесса (1794 г.), Херсон (1778 г.), Екатеринослав (1777г, впоследствии Днепропетровск, его украинцы сейчас переименовали в Днепр), Мариуполь (1778 г.), Николаев (1788 г.), Луганск (1795 г.), Запорожье (1770 г.), Донецк (1869 г.). Да собственно всё, что было построено в Новороссии, было сделано русской властью и русским народом.

Движимые жаждой реванша, османы в 1787 году вновь объявили нам войну. Но победа вновь досталась Российской империи, принеся славу нашей армии, возглавляемой Румянцевым, Суворовым, Репниным и другими выдающимися полководцами. Русская реконкиста блистательно завершилась.

Что же в итоге получила Россия от всех этих войн? Прежде всего была полностью ликвидирована угроза татарских набегов, которые столетиями истощали области на юге России. Новороссия оказалась исключительно богатой и плодородной землей, превратившейся в главную житницу России. В Новороссии сформировался мощный промышленный район, который к началу ХХ века оказался не только важнейшим источником угля и металла, но и центром производства самой разнообразной промышленной продукции. Одесский и Мариупольский порты стали главными морскими воротам России на Черном море и источниками постоянно растущего дохода от экспорта зерна и угля.

Новороссия была оторвана от России решением Ленина. Русские земли подвергались насильственной украинизации и в советское время, и с особенной жестокостью после обретения Украиной независимости. Но там никогда не исчезало стремление вернуться на родину.