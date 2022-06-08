Африканцы ведут Европу к самоубийству

Взгляд
8 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
Разделы

Чем опасен нулевой рост цен в России

Нулевая инфляция – малознакомое явление для россиян Антон Новодережкин/ТАСС
России удалось взять инфляцию под контроль в то время, как США и ЕС хватаются за любую возможность остановить рост цен. В России со второй половины мая инфляция нулевая, констатировал президент Владимир Путин. Другой дело, что она несет не только плюсы, но и, как ни странно, минусы. Чем отсутствие роста цен может быть опасно для России? И что будет дальше с ценами этим летом и осенью?  Подробности...
Перейти в раздел…

Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
Перейти в раздел…

Защита православных святынь делает спецоперацию на Украине священной

Украинские военные уничтожают православные святыни t.me/pdmnews
Святыня русского православия – Святогорская лавра на севере Донбасса освобождена от неонацистов. Но при бегстве украинские военные уничтожили скит XV века. Храмы и священники УПЦ Московского патриархата были и остаются мишенями для атак неонацистов и единственным путем спасения для Украинской церкви оказывается воссоединение с Русской. Как в этой ситуации помогут новые решения Синода РПЦ? Подробности...
Перейти в раздел…

Западное оружие привлекли к террору против Донецка

Донецк страдает от украинских обстрелов ежедневно Владимир Гердо/ТАСС
Вот уже несколько дней Украина подвергает Донецк особо ожесточенным артиллерийским обстрелам. Участие в этих обстрелах принимают теперь в том числе западные артиллерийские установки. Ежедневно гибнут мирные люди, и невозможно понять чудовищную логику этих обстрелов. Тем не менее эта логика есть – как есть и способ их прекратить. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Африканцы ведут Европу к самоубийству

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов. Подробности...

Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Мы не играем в информационные войны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Бои за Северодонецк: правда и ложь

Лаврову запретили посещать Сербию

Венгрия поставила Зеленскому диагноз

Перейти в раздел…

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва обвинила Токио в разрушении отношений «со скоростью света»
    В Мелитополе началась подготовка к референдуму о воссоединении с Россией Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и ВСУ Турецкие СМИ узнали о сопротивлении России операции Анкары на севере Сирии В США испугались гибели «американской мечты» из-за высокой инфляции
    Минобороны обвинило ВСУ в уничтожении запасов зерна в Мариуполе Семья воевавшего в Мариуполе британца призвала освободить наемника Посол России в США получил письмо с призывом осудить Путина Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
    Россия предупредила США о последствиях поставок Украине дальнобойных ракет Меркель впервые назвала причину внезапных приступов дрожи Турция поставила 10 условий Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО В России создали пластичный и прочный сплав для космоса и Арктики

    Главная тема


    Чем опасен нулевой рост цен в России

    мировые последствия


    В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада

    материальное вознаграждение


    В ДНР озвучили зарплату британских наемников в ВСУ

    дипломатия и кинофобия


    Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным

    Видео

    Конфликт Венгрии и Украины


    Венгры поставили Зеленскому диагноз

    укрепление рубля


    США признали экономический талант России

    новый свет


    США проигрывают Латинскую Америку странам БРИКС

    спецоперация на Украине


    Как будет выглядеть стратегическое поражение ВСУ в Донбассе

    «новая нефть»


    Проблемы с российским газом вернули Европу к древним способам отопления

    день русского языка


    Владимир Можегов: Украина Мазепы против Украины Пушкина

    обороняться до конца


    Владислав Шурыгин: За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

    компромисс и переговоры


    Владимир Прохватилов: Американские ястребы разлюбили Украину

    на ваш взгляд


    После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
    Владимир Добрынин

    Африканцы ведут Европу к самоубийству

    Владимир Добрынин
    журналист
    		8 июня 2022, 09:26

    Бывший министр внутренних дел Италии и действующий лидер консервативной партии «Лига» Маттео Сальвини предупредил Европу о надвигающейся на нее демографической катастрофе.

    «Если война на Украине будет продолжаться недели или месяцы, это станет экономической и социальной катастрофой и для Италии, и для ЕС, и для Африканского континента, – заявил Сальвини. – Из-за голода и отсутствия поставок российской и украинской пшеницы лето обещает принести нам разрушительную волну иммиграции. Существует реальная опасность того, что 500 миллионов человек двинутся на север в поисках пищи, и я могу представить, куда они пойдут», – заключил Сальвини.

    Напомним, что Сальвини в статусе вице-премьера итальянского правительства и министра внутренних дел страны наиболее заметен был именно своими действиями относительно проблемы иммиграции. Его нещадно критиковали толерантные евросоюзные коллеги, а на уровне Брюсселя звучали призывы к премьеру Джузеппе Конте отправить своего строптивого зама на покой. Но Сальвини стоял на своем, блокируя попытки кораблей, подбиравших в Средиземном море африканских и ближневосточных путешественников за европейским счастьем, входить в итальянские порты и выгружать там непрошеных гостей.

    И его позиция, надо сказать, на Апеннинах у многих находила поддержку. Исключение министр допускал единственное: «если прибывшие на судне иммигранты не останутся в Италии, а отъедут в другие европейские страны, я их пущу и отправлю, куда они хотят, за пять минут. Но я не хочу, чтобы итальянцы расплачивались за чужие грехи».

    Цифра, озвученная Маттео Сальвинии, может показаться нереальной. 500 миллионов африканцев накатит на Европу в течение всего нескольких месяцев?! Политик явно рискует нарваться на обвинения в фабрикации фейков, отсутствии способностей к анализу реальной ситуации, стремлении пропиариться на чужих бедах и т. д. Но даже если согласиться с мнением, что Сальвини гиперболизирует опасность и отбросить от озвученной цифры один, да даже два нуля, грозящая Европе волна (а из Африки она главным образом накатывает всегда через Италию и Грецию) выглядит весьма грозно. И это – всего «за несколько летних месяцев».

    Фото: Estelle Ruiz/Global Look Press

    Можно напомнить, что в 2015-м европейская пресса уже заходилась в ужасе, освещая «цунами беженцев», накатившее на Старый Свет с Ближнего Востока и из Африки. А ведь тогда за весь год в страны ЕС проникло не более 1,5 млн непрошеных гостей. Миллион из них пожелали осесть в Германии. Как утверждает французский аналитик и отставной офицер Жак Гильмен, «из этого миллиона только 5% смогли интегрироваться на рынке труда, к огорчению работодателей». Остальные живут на социальные пособия.

    Процесс африканизации Европы идет уже давно. Если копнуть поглубже, то несложно найти подтверждающую это информацию, которую на страницы западных СМИ пускают неохотно – и на фоне которой «500 миллионов африканских гостей» уже не кажутся цифрой невероятной. В 2019 году американский журналист Стивен Смит выпустил книгу «Бегство в Европу» (The Scramble for Europe). В ней он пообещал европейцам решение демографической проблемы континента за счет прибытия и размножения африканцев.

    Суть рассуждений (подкрепленных графиками и цифрами, разумеется) Смита сводится к следующему. В 30-х годах ХХ века население Африки насчитывало около 150 млн человек. Через тридцать лет, когда страны Черного континента активно избавлялись от колониальной зависимости, это число выросло в три раза. По данным сегодняшней статистики, в Африке живет около 1,3 млрд человек, а к 2050 году этот показатель вырастет до 2,4 миллиарда. За такую плодовитость африканцев можно только порадоваться, если бы не одно «но»: на своей земле огромная часть этого народонаселения жить не может – в силу ограниченности ресурсов, или не хочет, а хочет преодолеть Средиземное море и осесть в социальном раю.

    «Во многих странах Африки годовой доход на человека едва достигает 1000 долларов, – отмечает Смит. – А во Франции, например, на каждого иммигранта государство в год расходует до 50 тыс. евро (медобслуживание, выплата социальных пособий, помощь в оплате арендуемого жилья и т. п.)». Ответ на вопрос, что выберет коренной сенегалец, конголезец или эфиоп в альтернативе «нищая жизнь или незаработанный толстый социальный кошелек», очевиден.

    Смит в своем «Бегстве...» призывает Европу не бояться нового нашествия африканцев, утверждая, что «есть и хорошие новости». К белым братьям, оказывается, отправляются (и будут отправляться) не бедные, а вполне состоятельные граждане африканских государств. Оно и понятно. «Путешествие в европейцы – удовольствие недешевое, обходится как минимум в 2,5 тыс. долларов, а такими суммами располагать неимущие и неквалифицированные специалисты не могут по определению, – уверен автор. – Значит, Европа получает незадорого большое количество высокообразованных людей, чьи руки и головы найдут применение в экономике ЕС».

    Причем в таких масштабах, что никому и не снилось: Смит считает, что к 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов (спасибо так называемому сознательному материнству, популяризации течения childfree и прочему ЛГБТ). Стоит ли Европе переживать за свое будущее, задается вопросом автор «Бегства...», и сам себе отвечает: ни в коем случае! Иммигранты же приедут с единственной целью – обслуживать коренных жителей. Резкое увеличение количества работающей молодежи обещает безбедную старость уменьшающемуся числу пенсионеров – все будет ОК!

    Даже ООН в своем докладе «Замещающая миграция: решение проблемы сокращающегося и стареющего населения?» уверена, что будет именно так. «Для поддержания необходимого объема пенсионных отчислений Европе необходимо принимать как минимум один миллион иммигрантов в год», – резюмируют авторы доклада. Всего один миллион? А почему тогда Стивен Смит говорит о каком-то запредельном миллиарде с лишним? Дело в том, что миграция из Африки, да и с Ближнего Востока тоже, происходит по схеме «один пишем, шесть (семь, восемь и далее) в уме».

    Иначе говоря, африканец, способный заплатить несколько тысяч долларов за путешествие в Европу – на самом деле и близко не находится к категории лиц, обладающих платежеспособностью. Он – полпред целой деревни, или большой семьи, скинувшейся ему на поездку в социальный рай. Закрепившись в котором – то есть получив ВНЖ, социалку и (возможно) работу, он начинает заниматься «воссоединением семьи». Неожиданно (для властей принимающей страны, конечно) у него обнаруживается несчетное количество ближайших родственников, которых он перетягивает в Европу, где уважают право на неделимость семьи. Так «миллион иммигрантов в год для обеспечения прожиточного минимума белых пенсионеров» легко превращается в семь, а то и десять миллионов. А дальше семьи прибывших разрастаются, так как три-четыре ребенка для их ячейки общества – дело рутинное.

    В ходе своей предвыборной кампании президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европа должна быть готова в ближайшие годы принять до 50 миллионов африканских иммигрантов, «гонимых голодом». Процесс африканизации Европы практически неостановим, считает и упоминавшийся выше Жак Гильмен. А всему виной «забота о правах человека, превратившаяся на Западе в религию, которая приведет нас скорее в ад, чем в рай».

    «Есть две Европы. Одна – которая боится потерять свою «душу». И другая, которая хочет во что бы то ни стало доказать, что она у нее есть», – констатирует аналитик, подталкивая читателей к выводу, что любая из названных Европ ведет Старый Свет к краху. «Это сулит нам трагическое будущее. Ясно, что европейцы чувствуют, как массовая иммиграция стала экзистенциальной угрозой, но отказываются реагировать, опасаясь отрицания своих великих гуманистических принципов. Это великое коллективное самоубийство».

    А в это время Евросоюз ввел очередной, уже шестой, пакет беспрецедентных санкций против России, в числе которых – ужесточение ограничений на поставку минеральных удобрений. Что, разумеется, еще ближе подводит планету к черте голода – причем самую бедную ее часть, которая в результате и окажется в Европе. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •