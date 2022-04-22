«Потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком

Взгляд
22 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
Разделы

России предложили переделать мир с Китаем и Индией

«Система американоцентричного капитализма приказала долго жить», – уверен Глазьев Григорий Сысоев/РИА Новости
Мир – на пути к принципиально новому экономическому укладу. Гегемония либерального Запада с его санкционной «дубинкой» – уходящая натура. Повестка ближайшего будущего – схватка китайского социализма и индийской демократии, вооруженной искусственным интеллектом. Такие мнения прозвучали на открытии нового дискуссионного клуба «Воробьевы горы». Как России в глобальной трансформации не оказаться на обочине истории? Подробности...
Перейти в раздел…

Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Зеленский не отводит войска из Донбасского котла

С каждым днем Украина теряет все больше людей и техники Сергей Аверин/РИА Новости
После освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Парадоксально, но Киев при этом не только не приказывает этим силам отойти, но даже еще более укрепляет их. О чем идет речь и как можно объяснить иррациональное поведение украинского военного руководства? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Запад так боится военного поражения Украины

Немецкий канцлер переживает за судьбу Украины как за нечто принципиально важное IMAGO/Reichwein/Reuters
«Нельзя допустить победы России на Украине», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Казалось бы, какая Германии и ЕС, и даже Западу в целом разница, кто выиграет в этом противостоянии? Однако есть как минимум пять причин, по которым победа России в спецоперации будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

«Потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Реальных перспектив отказа Европы от российской нефти видится две. Плохая и очень плохая. Первая – скачок потребительских цен в странах ЕС. Вторая – «если Европа не станет покупать российскую нефть, обозленный Путин отключит ей газ». Подробности...

Гибель азовцев нанесет удар по моральному духу украинской армии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Российских либералов принуждают стать русскими

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Приказ Путина по «Азовстали»

Обсуждение: 4 комментария

Как скоро Украина вступит в Евросоюз

Историческая ссора США и саудитов

Перейти в раздел…

Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...

ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
  • Дома

  • На даче

  • Путешествуя по России

  • Путешествуя за рубежом

  • Не планирую отдыхать
Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
  • Да, и уже помогаю

  • Да, хотелось бы, но не знаю, как это сделать

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила подрыв российского гумконвоя на Украине
    Российским силовикам стало известно обо всех сотрудниках херсонской СБУ Макрон призвал Россию обеспечить эвакуацию из Мариуполя В Финляндии назвали срок подачи заявки на членство в НАТО Боррель пожаловался на разногласия в ЕС по запрету российской нефти
    Украинские полицейские начали переходить на службу в МВД ЛНР Секретарь совбеза Украины рассказал о «допросах-допросах-допросах» Медведчука Япония официально объявила Южные Курилы «незаконно оккупированными» Глава МВФ: Слишком рано покупать гроб для глобализации
    Минобороны: Укронационалисты мародерствовали под Николаевым в российской форме В Крыму рассказали о боязни Киева интеграции юга Украины с Россией Американский эксперт: Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем Россиянам запретили открывать через третьи лица банковские карты в Узбекистане

    Главная тема


    Индия поддерживает Россию по трем причинам

    спецоперация на Украине


    Минобороны показало видео из взятого штурмом укрепрайона ВСУ

    «рычаг воздействия на Россию»


    В США объяснили идею включения Финляндии и Швеции в НАТО

    Красный Крест


    Украинское воровство вынудило Румынию отказаться от поставок гумпомощи в Одессу

    Видео

    запас черного золота


    Россия нашла способ защитить экспорт нефти

    Немецкий канцлер


    Почему Запад так боится военного поражения Украины

    «любовь к Украине»


    Россия случайно отомстила Чехии

    информационная война


    Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

    группировка спутников Starlink


    Украинские военные подставили Илона Маска

    вирусы смертельных эпидемий


    Герман Садулаев: Запад готовил против русских оружие, которым истребил индейцев

    украинские символы


    Дмитрий Грунюшкин: Трагедия Иловайска повторяется в виде Мариупольской катастрофы

    новые конфликты


    Тимофей Бордачёв: Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

    на ваш взгляд


    Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
    Владимир Добрынин

    «Потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком

    Владимир Добрынин
    журналист
    		22 апреля 2022, 09:40

    Премьер-министр Италии Марио Драги посвятил выходные напряженной работе по поиску выхода из энергетического кризиса, в который угодила Европа. И нашел, по его мнению, решение проблемы: надо создать потолок цен, по которым страны ЕС покупают нефть и газ. Но эта мера должна распространяться не на всех, а только на поставки названных углеводородов из России.

    Супермарио, как полюбила называть Драги европейская пресса еще в бытность его главой Евроцентробанка, человек в финансовых и экономических вопросах весьма компетентный. К его мнению прислушиваются – и нет сомнения, что его предложение получит продвижение: европолитики разных уровней уже готовы считать, что энергетическая проблема решена. Вернее, им хочется верить в то, что можно легко соединить несоединяемое, то есть работать с одними продавцами по рыночным ценам, а с другими – по фиксированным.

    Предлагаемые итальянским премьером ограничения распространяться на поставщиков газа и нефти из Норвегии, Алжира, США, Саудовской Аравии etc. не будут. Идея Драги состоит в том, чтобы торговля энергоносителями между ЕС и РФ стала составной частью санкционной политики Запада.

    «Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности вводимых нами санкций. Теперь мы думаем: а не сделать ли чего-нибудь больше? Ведь Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу», – сказал он на днях в интервью одному из ведущих итальянских изданий Corriere della Sera.

    Удивительно, но, видимо, опытный экономист не в курсе, что стоимость добычи газа – лишь одна из составляющих себестоимости продукта. На формирование его рыночной цены она влияет, но наряду с такими показателями, как стоимость транспортировки, сортировки, хранения, а главное – соотношение спроса и предложения на рынке. Пару лет назад, когда весь мир загрузили проблемой коронавирусной пандемии, спотовые цены на нефть колебались в районе $30 за баррель. Избыток предложения нефти был колоссальным. Теперь же, наоборот, на рынке – высокий спрос на энергоносители. Экономика большинства стран либо восстанавливается, либо пришла в норму, либо вновь вошла в период роста. И цена бочки нефти зашкаливает за 100 долларов, а цены на газ с когда-то казавшихся огромными 200 долларов за тысячу кубов стабильно преодолевают планку в $1500, а иногда без всякого стеснения забираются выше. Не так давно президент США Джо Байден пытался охладить нефтяной рынок, предложив Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам увеличить добычу, чтобы опустить стоимость барреля до «разумных пределов». Лидеры арабских государств ответили отказом.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    С газом ситуация практически такая же. «Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году ЕС заплатил России 80 млрд долларов (74 млрд евро) за нефть и 20 млрд долларов за газ, что составляет в среднем 250 млн евро в день», – сообщает английская версия индийской The Economic Times. По мнению Драги, «покупая у России газ и нефть, мы ежедневно финансово поддерживаем Москву». Но покупка эта, считает он, не вынужденная необходимость, продиктованная заботой о функционировании европейского бизнеса и благосостоянии населения, а «хорошее оружие, которое может заставить РФ подчиниться» требованиям ЕС. «Введение потолка цен сократит объемы средств, получаемых Москвой, и заставит ее быть сговорчивей», – уверен глава итальянского правительства, обещающий, что его «потолочное» предложение будет не только рассмотрено, но и принято на ближайшем заседании Европейской комиссии».

    Еще один выстрел в ногу?

    С точки зрения пиара и набора политических очков выступление Марио Драги следует признать успешным. Политик обратил внимание на себя, показал европейцам, что по-отечески заботится о них. На фоне призывов министра экономики Германии Роберта Хабека к населению «реже принимать душ и снизить температуру в жилище» позиция итальянца выглядит очень выигрышной. Вот только на деле следование инициативе премьера Италии может обернуться для ЕС новым шоком.

    Среднесуточная добыча нефти в 2021 году в России составила 10,52 млн баррелей. Ежедневно за рубеж из этого количества РФ отправляла 4,5 млн, из которых более половины приходилось на Европу. Добавьте сюда еще импорт странами ЕС ежедневно 1,2 млн баррелей нефтепродуктов (бензин, дизтопливо и др.) российского производства. В целом 25% нефтяного импорта Европа закрывает поставками из России. И 40% всего закупаемого членами Евросоюза газа поступает отсюда же.

    Высоту «потолка» Драги пока не назвал. Однако вряд ли итальянский деятель выступит за то, чтобы устанавливать ограничение в пределах 5–10% от биржевой цены: ведь речь идет о наказании России, а не о торге с ней. Финансировать противника в идеале не надо вообще, а если уж этого добиться нельзя, то его нужно унизить по максимуму предлагаемыми ценами. Заявление «готовы брать ваши газ и нефть по ценам на 30% ниже рыночных» будет равносильно добровольному отказу Европы от закупок российской нефти. Поскольку сегодня странам, не входящим в список недружественных, РФ готова продавать свою нефть по цене порядка 80 долларов за баррель (напомним, что при формировании российского бюджета цена нефти закладывалась $62 за баррель).

    «России проблематично будет найти новых покупателей на свои нефть и газ», – заявляет Deutsche Welle. Заявление выглядит скорее попыткой успокоить европейского обывателя, чем констатацией факта. Уже сегодня Индия и Китай имеют и желание, и возможность купить весь экспортный объем российской нефти.

    А вот для Европы найти новых поставщиков взамен ушедшей с их рынка России будет не просто трудно, а в большой степени невозможно. Свободной нефти на рынке нет, а увеличение ее добычи не планируется. Заполнение хранилищ одной страны возможно только если она перебьет поставщика у другой (об этом механизме ВЗГЛЯД писал недавно). Генеральный секретарь альянса ОПЕК+ Мохаммед Баркиндо на днях предупредил европейских мечтателей, что «поставки нефти из России заместить невозможно», даже если ОПЕК «задействует все свои резервные мощности, чтобы помочь ЕС справиться с кризисом». Но, как видим, на Брюссель это не произвело пока должного впечатления. 

    Упоминавшаяся выше Deutsche Welle подчеркивает, что реальных перспектив отказа от покупки российской нефти видится две. Плохая и очень плохая. Первая – скачок потребительских цен в странах ЕС. Вторая – «если Европа не станет покупать российскую нефть, обозленный Путин отключит ей газ». Что тоже спровоцирует скачок цен, только уже сильнее, чем в первом случае.

    Поэтому как-то не удивляет появление в германской Bild статьи-рекомендации дерматолога Яэля Адлера, увлеченно рассказывающего, что если тело не мыть, то кожа через некоторое время начинает очищаться сама. А мыло вообще вредно, потому что удаляет с поверхности полезные бактерии. «Свежий пот не пахнет, а через три недели перестает пахнуть и старый пот», – резюмирует доктор, подводя научную базу под высказывания Хабека о необходимости реже принимать душ во имя экономии энергоносителей, а главное – «назло Путину».

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •