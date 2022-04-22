«Потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком

Премьер-министр Италии Марио Драги посвятил выходные напряженной работе по поиску выхода из энергетического кризиса, в который угодила Европа. И нашел, по его мнению, решение проблемы: надо создать потолок цен, по которым страны ЕС покупают нефть и газ. Но эта мера должна распространяться не на всех, а только на поставки названных углеводородов из России.

Супермарио, как полюбила называть Драги европейская пресса еще в бытность его главой Евроцентробанка, человек в финансовых и экономических вопросах весьма компетентный. К его мнению прислушиваются – и нет сомнения, что его предложение получит продвижение: европолитики разных уровней уже готовы считать, что энергетическая проблема решена. Вернее, им хочется верить в то, что можно легко соединить несоединяемое, то есть работать с одними продавцами по рыночным ценам, а с другими – по фиксированным.

Предлагаемые итальянским премьером ограничения распространяться на поставщиков газа и нефти из Норвегии, Алжира, США, Саудовской Аравии etc. не будут. Идея Драги состоит в том, чтобы торговля энергоносителями между ЕС и РФ стала составной частью санкционной политики Запада.

«Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности вводимых нами санкций. Теперь мы думаем: а не сделать ли чего-нибудь больше? Ведь Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу», – сказал он на днях в интервью одному из ведущих итальянских изданий Corriere della Sera.

Удивительно, но, видимо, опытный экономист не в курсе, что стоимость добычи газа – лишь одна из составляющих себестоимости продукта. На формирование его рыночной цены она влияет, но наряду с такими показателями, как стоимость транспортировки, сортировки, хранения, а главное – соотношение спроса и предложения на рынке. Пару лет назад, когда весь мир загрузили проблемой коронавирусной пандемии, спотовые цены на нефть колебались в районе $30 за баррель. Избыток предложения нефти был колоссальным. Теперь же, наоборот, на рынке – высокий спрос на энергоносители. Экономика большинства стран либо восстанавливается, либо пришла в норму, либо вновь вошла в период роста. И цена бочки нефти зашкаливает за 100 долларов, а цены на газ с когда-то казавшихся огромными 200 долларов за тысячу кубов стабильно преодолевают планку в $1500, а иногда без всякого стеснения забираются выше. Не так давно президент США Джо Байден пытался охладить нефтяной рынок, предложив Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам увеличить добычу, чтобы опустить стоимость барреля до «разумных пределов». Лидеры арабских государств ответили отказом.

С газом ситуация практически такая же. «Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году ЕС заплатил России 80 млрд долларов (74 млрд евро) за нефть и 20 млрд долларов за газ, что составляет в среднем 250 млн евро в день», – сообщает английская версия индийской The Economic Times. По мнению Драги, «покупая у России газ и нефть, мы ежедневно финансово поддерживаем Москву». Но покупка эта, считает он, не вынужденная необходимость, продиктованная заботой о функционировании европейского бизнеса и благосостоянии населения, а «хорошее оружие, которое может заставить РФ подчиниться» требованиям ЕС. «Введение потолка цен сократит объемы средств, получаемых Москвой, и заставит ее быть сговорчивей», – уверен глава итальянского правительства, обещающий, что его «потолочное» предложение будет не только рассмотрено, но и принято на ближайшем заседании Европейской комиссии».

Еще один выстрел в ногу?

С точки зрения пиара и набора политических очков выступление Марио Драги следует признать успешным. Политик обратил внимание на себя, показал европейцам, что по-отечески заботится о них. На фоне призывов министра экономики Германии Роберта Хабека к населению «реже принимать душ и снизить температуру в жилище» позиция итальянца выглядит очень выигрышной. Вот только на деле следование инициативе премьера Италии может обернуться для ЕС новым шоком.

Среднесуточная добыча нефти в 2021 году в России составила 10,52 млн баррелей. Ежедневно за рубеж из этого количества РФ отправляла 4,5 млн, из которых более половины приходилось на Европу. Добавьте сюда еще импорт странами ЕС ежедневно 1,2 млн баррелей нефтепродуктов (бензин, дизтопливо и др.) российского производства. В целом 25% нефтяного импорта Европа закрывает поставками из России. И 40% всего закупаемого членами Евросоюза газа поступает отсюда же.

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Высоту «потолка» Драги пока не назвал. Однако вряд ли итальянский деятель выступит за то, чтобы устанавливать ограничение в пределах 5–10% от биржевой цены: ведь речь идет о наказании России, а не о торге с ней. Финансировать противника в идеале не надо вообще, а если уж этого добиться нельзя, то его нужно унизить по максимуму предлагаемыми ценами. Заявление «готовы брать ваши газ и нефть по ценам на 30% ниже рыночных» будет равносильно добровольному отказу Европы от закупок российской нефти. Поскольку сегодня странам, не входящим в список недружественных, РФ готова продавать свою нефть по цене порядка 80 долларов за баррель (напомним, что при формировании российского бюджета цена нефти закладывалась $62 за баррель).

«России проблематично будет найти новых покупателей на свои нефть и газ», – заявляет Deutsche Welle. Заявление выглядит скорее попыткой успокоить европейского обывателя, чем констатацией факта. Уже сегодня Индия и Китай имеют и желание, и возможность купить весь экспортный объем российской нефти.

А вот для Европы найти новых поставщиков взамен ушедшей с их рынка России будет не просто трудно, а в большой степени невозможно. Свободной нефти на рынке нет, а увеличение ее добычи не планируется. Заполнение хранилищ одной страны возможно только если она перебьет поставщика у другой (об этом механизме ВЗГЛЯД писал недавно). Генеральный секретарь альянса ОПЕК+ Мохаммед Баркиндо на днях предупредил европейских мечтателей, что «поставки нефти из России заместить невозможно», даже если ОПЕК «задействует все свои резервные мощности, чтобы помочь ЕС справиться с кризисом». Но, как видим, на Брюссель это не произвело пока должного впечатления.

Упоминавшаяся выше Deutsche Welle подчеркивает, что реальных перспектив отказа от покупки российской нефти видится две. Плохая и очень плохая. Первая – скачок потребительских цен в странах ЕС. Вторая – «если Европа не станет покупать российскую нефть, обозленный Путин отключит ей газ». Что тоже спровоцирует скачок цен, только уже сильнее, чем в первом случае.

Поэтому как-то не удивляет появление в германской Bild статьи-рекомендации дерматолога Яэля Адлера, увлеченно рассказывающего, что если тело не мыть, то кожа через некоторое время начинает очищаться сама. А мыло вообще вредно, потому что удаляет с поверхности полезные бактерии. «Свежий пот не пахнет, а через три недели перестает пахнуть и старый пот», – резюмирует доктор, подводя научную базу под высказывания Хабека о необходимости реже принимать душ во имя экономии энергоносителей, а главное – «назло Путину».