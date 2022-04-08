Страны ЕС готовятся отбирать газ друг у друга

Европа срочно ищет замену российскому газу – эмбарго на поставку энергоносителей из России пока не введено, но активнейшим образом обсуждается. Некоторые варианты просматриваются, хотя и с некоторыми оговорками. Однако внезапно возникла другая проблема: страны ЕС стали драться друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.

После начала военной спецоперации России на Украине «Содружество двадцати семи» вынесло на первые полосы своих газет предложение – «откажемся покупать русский газ». Заменить его другими поставщиками.

Выбор «заместителей» оказался небогатым: среди возможных спасителей назывались Алжир, Катар, США, Азербайджан и Нигерия. Казалось, что Европе беспокоиться не о чем, хотя и за очень дополнительные деньги по сравнению с теми, что отдавали бы за российское топливо. Но теперь выясняется, что брать альтернативный газ практически не у кого.

Первый потенциальный спаситель – Штаты. Если верить Deutsche Welle, Вашингтон пообещал европейцам соскрести по своим сусекам за год 15 миллиардов кубометров, «чтобы выручить партнеров». Но прогнозируемый Штатами объем «спасительных» поставок закроет образующуюся черную дыру европейской потребности в газе лишь на 10% ее размера.

Вторым вариантом стал Катар. В Дохе выразили удовольствие тем, что к нему обратились большие белые братья из ЕС, но по итогам переговоров развели руками: «свободных мощностей нет». Практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям. Нарастить производство можно только в случае строительства новых промышленных мощностей, на что требуется почти 30 млрд долларов инвестиций и несколько лет для строительства завода.

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Тем не менее в Доху наведался министр экономики ФРГ Роберт Хабек и поговорил там с «ответственными высокопоставленными лицами». Этого было достаточно для заявления той же DW, что Германию и Катар ждет «долгосрочное партнерство», которое «получает более широкую поддержку, чем ожидалось». Но не позволило министру обрадовать соотечественников решением проблемы газоснабжения сегодня.

Слова главы немецкого Минэкономики заставили поволноваться его коллег во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше – государствах, берущих СПГ в Катаре. Которые сообразили, что участие немцев в закупках газа из эмирата возможно только за счет уменьшения долей, приобретаемых каждой из четырех названных стран.

Африканцы спасли бы, но...

Третий возможный спаситель Европы – Алжир – сегодня просто на разрыв. Не так давно Испания заявила о необходимости реабилитации похороненного три года назад проекта MidCat по доставке алжирского газа (7 млрд куб м в год) из Барселоны во Францию и Германию. А в Италии объявили о намерениях получать из Алжира по трубопроводу TransMed/Enrico Mattei дополнительно 9 млрд кубометров газа ежегодно (а вообще-то Италии надо замещать 29 млрд кубометров российского газа в год).

Африканское государство добывает за год 22 млрд кубов, из которых 13 млрд уходят в Испанию. Оставшееся идет на собственные нужды, да еще по мелочи во Францию и Италию. Нарастить производство Алжир сможет, но точно так же, как и Катар: сначала инвестиции в проект нового завода по изготовлению СПГ и несколько лет строительства новых мощностей и только потом – увеличение поставок.

Сейчас же, получается, Алжир должен серьезно подумать, с кем работать имеющимися, то есть ненаращиваемыми, объемами – сохранить статус-кво или отобрать у кого-то часть, чтобы передать ее другому. Кстати, Тауфик Хаккар, гендиректор Sonatrach, ведущей нефтегазовой компании страны, заявил, что Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа.

Стоит добавить, что, согласно договоренностям с руководством Евросоюза, Алжир не имеет юридической возможности торговать газом напрямую с какой-либо страной ЕС – все вопросы должны решаться только через Брюссель. Испанско-итальянский спор – свидетельство того, что Мадрид и Рим могут освободить себя от этих ограничений, если забота о народном благе того потребует. Тем более, что прецедент самоосвобождения от рамок, наложенных Евросоюзом, уже имеется – те самые переговоры ФРГ с Катаром.

«Предварительные договоренности между Италией и Алжиром», достигнутые на днях, испанская El Mundo прокомментировала с нотками разочарования. Читателя подталкивают к простой мысли: страны Европы должны, конечно, действовать вместе, но на деле каждый стремится тянуть одеяло на себя.

Франция, Испания и Португалия спорят между собой, кто больше сможет вывезти природного газа из Нигерии, чьи разведанные запасы (5,5 трлн куб м) даже превосходят алжирские (2,3 трлн). Для удовлетворения растущих потребностей всех троих не хватает инфраструктуры, поэтому опять-таки каждая из стран ведет свои конфиденциальные переговоры с Абуджей, и, судя по утечкам, надеется увеличить свой кусочек за счет уменьшения долей других.

Надо сказать, что Испания испытывает некоторое беспокойство в отношении планов Италии увеличить свои закупки газа в Алжире. Но выражается оно пока, если так можно выразиться, окольными путями. Прямая озабоченность «итальянцы у нас отнимают нашу долю» не звучит. Все пока на уровне «мы потеряли возможность прокачивать алжирский газ через Марокко», а Рим «воспользовался этим и стремится нарастить свои закупки», потому что его труба работает и увеличить ее производительность возможность есть.

Напомним, что в сентябре прошлого года газопровод Алжир – Марокко – Испания перестал работать: у марокканцев обострился конфликт с Испанией, которая выступила в поддержку независимости территории Западной Сахары, которую Марокко считает своей. Освободившийся объем Италия и планирует перевести на себя. Мадрид в этой ситуации сделал ставку на увеличение поставок в Европу из Алжира СПГ (с 86 танкеров в год до 146), но алжирцы настаивают на повышении стоимости закупаемого Испанией газа. «Причем, цену Алжир готов поднять только для Испании», – отмечает El Periódico. «Понятно, что шансы на победу в этом соперничестве у Италии выше», – звучит между строк испанской El País.

«Брюссель представил Евросоюзу целый ряд предложений, чтобы сбросить иго* Владимира Путина в этом [газовом] плане. Но в данный момент эта петля сильно затянута [на шее ЕС]», – резюмирует издание 20 minutos.

Как конкретно ведут борьбу за нигерийский газовый рынок три названные выше европейские страны, издание не указывает, намекая на то, что схватка пока идет «под ковром» и, скорее всего, рядовой читатель увидит в итоге не процесс, а результат. Наблюдающая за ситуацией с газом на нигерийском рынке китайская The Beijin News вообще считает, что у Европы в Нигерии мало перспектив на расширение закупок, ибо африканцам для увеличения поставок требуются во-первых инвестиции в развитие инфраструктуры и строительство новых заводов, а во-вторых, Европа не сможет предложить столь же высокую оплату газа, сколько это предлагает Азия.

«Нигерийцы, как и Катар, сосредоточены на поставках в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и другие государства ЮВА, - отмечает издание. – А европейцам, если они намерены войти в эту игру, потребуется вложить, как минимум 30 млрд евро в строительство газопровода длиной 4128 км».

Мерси, Баку

Что касается увеличения поставок азербайджанского газа, то этот вопрос является предметом спора Турции, Болгарии и Румынии. Причем, если первая нуждается в нем по большей части ради транспортировки дальше в Европу и получения своей маржи на перепродаже и прокачке, то второй и третьей он необходим в производственных и отопительных целях – это примерно 5 млрд куб. м.

Азербайджан, по словам турецкого агентства Anadolu, направляет в Европу по разным ниткам около 10 млрд кубов, а увеличить свою производительность сможет только тогда, когда будет задокументирован дополнительный интерес покупателей и представлены с их стороны стопроцентные гарантии оплаты возможных поставок. Однако предоставление гарантий и свидетельства интереса здесь, как и в случае с Алжиром и Катаром, является лишь первым шагом. Для реализации удовлетворения потребности будущих покупателей в продукте, Баку должен будет создать новые мощности по добыче газа и подготовке его к транспортировке. То есть, опять нужны годы и миллиарды долларов инвестиций.

Евросоюзные власти и правительства государств, входящих в ЕС не стесняются уже признавать, что отказ от российского газа – удовольствие весьма дорогое.

И не имеющее перспектив быть проведенным быстро. Возможностей у Европы сохранить свое «газовое благополучие» сегодня – лишь две. Либо перетягивать друг у друга имеющихся поставщиков (как это уже делается), либо платить России в рублях и сохранить, таким образом, закупки.

Какой путь окажется выбранным – станет ясно после 15 апреля, когда на счета «Газпрома» должны будут поступить (или не поступить) первые рубли от европейцев. Вряд ли стоит рассчитывать, что весь ЕС согласится работать в российской валюте. Но первые ласточки уже полетели: Словакия заявила, что «допускает рублевую оплату российского газа», а Венгрия – что «готова платить в рублях».