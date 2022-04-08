Страны ЕС готовятся отбирать газ друг у друга

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8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Какой курс рубля комфортен российской экономике

Российская валюта крепнет на фоне западных санкций YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар? Подробности...
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Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

Россия уничтожила большую часть нефтяной инфраструктуры Украины REUTERS/Alkis Konstantinidis
Страны НАТО договорились о поставках ВСУ тяжелых видов наступательных вооружений. Однако поступающая с Запада бронетехника требует от Украины сосредоточения соответствующих запасов топлива. Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Зеленский рассчитывал, что приглашение грека-«азовца» на выступление в парламенте Греции – удачный ход LesvosPost.com WEB TV/Youtube
Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку, использовав неудачное историческое сравнение. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...

Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Преодолеть магию модных брендов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки. Подробности...
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Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Страны ЕС готовятся отбирать газ друг у друга

    Сжиженный газ - последняя надежда Европы
    		   8 апреля 2022, 20:25
    Фото: REUTERS/Gary Cameron/
    Текст: Владимир Добрынин

    Европа срочно ищет замену российскому газу – эмбарго на поставку энергоносителей из России пока не введено, но активнейшим образом обсуждается. Некоторые варианты просматриваются, хотя и с некоторыми оговорками. Однако внезапно возникла другая проблема: страны ЕС стали драться друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.

    После начала военной спецоперации России на Украине «Содружество двадцати семи» вынесло на первые полосы своих газет предложение – «откажемся покупать русский газ». Заменить его другими поставщиками.

    Выбор «заместителей» оказался небогатым: среди возможных спасителей назывались Алжир, Катар, США, Азербайджан и Нигерия. Казалось, что Европе беспокоиться не о чем, хотя и за очень дополнительные деньги по сравнению с теми, что отдавали бы за российское топливо. Но теперь выясняется, что брать альтернативный газ практически не у кого.

    Первый потенциальный спаситель – Штаты. Если верить Deutsche Welle, Вашингтон пообещал европейцам соскрести по своим сусекам за год 15 миллиардов кубометров, «чтобы выручить партнеров». Но прогнозируемый Штатами объем «спасительных» поставок закроет образующуюся черную дыру европейской потребности в газе лишь на 10% ее размера.

    Вторым вариантом стал Катар. В Дохе выразили удовольствие тем, что к нему обратились большие белые братья из ЕС, но по итогам переговоров развели руками: «свободных мощностей нет». Практически все 178 млрд кубов СПГ, производимых этим арабским эмиратом, уже расписаны по покупателям. Нарастить производство можно только в случае строительства новых промышленных мощностей, на что требуется почти 30 млрд долларов инвестиций и несколько лет для строительства завода.

    Тем не менее в Доху наведался министр экономики ФРГ Роберт Хабек и поговорил там с «ответственными высокопоставленными лицами». Этого было достаточно для заявления той же DW, что Германию и Катар ждет «долгосрочное партнерство», которое «получает более широкую поддержку, чем ожидалось». Но не позволило министру обрадовать соотечественников решением проблемы газоснабжения сегодня.

    Слова главы немецкого Минэкономики заставили поволноваться его коллег во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше – государствах, берущих СПГ в Катаре. Которые сообразили, что участие немцев в закупках газа из эмирата возможно только за счет уменьшения долей, приобретаемых каждой из четырех названных стран.

    Африканцы спасли бы, но...

    Третий возможный спаситель Европы – Алжир – сегодня просто на разрыв. Не так давно Испания заявила о необходимости реабилитации похороненного три года назад проекта MidCat по доставке алжирского газа (7 млрд куб м в год) из Барселоны во Францию и Германию. А в Италии объявили о намерениях получать из Алжира по трубопроводу TransMed/Enrico Mattei дополнительно 9 млрд кубометров газа ежегодно (а вообще-то Италии надо замещать 29 млрд кубометров российского газа в год).

    Африканское государство добывает за год 22 млрд кубов, из которых 13 млрд уходят в Испанию. Оставшееся идет на собственные нужды, да еще по мелочи во Францию и Италию. Нарастить производство Алжир сможет, но точно так же, как и Катар: сначала инвестиции в проект нового завода по изготовлению СПГ и несколько лет строительства новых мощностей и только потом – увеличение поставок.

    Сейчас же, получается, Алжир должен серьезно подумать, с кем работать имеющимися, то есть ненаращиваемыми, объемами – сохранить статус-кво или отобрать у кого-то часть, чтобы передать ее другому. Кстати, Тауфик Хаккар, гендиректор Sonatrach, ведущей нефтегазовой компании страны, заявил, что Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа.

    Стоит добавить, что, согласно договоренностям с руководством Евросоюза, Алжир не имеет юридической возможности торговать газом напрямую с какой-либо страной ЕС – все вопросы должны решаться только через Брюссель. Испанско-итальянский спор – свидетельство того, что Мадрид и Рим могут освободить себя от этих ограничений, если забота о народном благе того потребует. Тем более, что прецедент самоосвобождения от рамок, наложенных Евросоюзом, уже имеется – те самые переговоры ФРГ с Катаром.

    «Предварительные договоренности между Италией и Алжиром», достигнутые на днях, испанская El Mundo прокомментировала с нотками разочарования. Читателя подталкивают к простой мысли: страны Европы должны, конечно, действовать вместе, но на деле каждый стремится тянуть одеяло на себя.

    Франция, Испания и Португалия спорят между собой, кто больше сможет вывезти природного газа из Нигерии, чьи разведанные запасы (5,5 трлн куб м) даже превосходят алжирские (2,3 трлн). Для удовлетворения растущих потребностей всех троих не хватает инфраструктуры, поэтому опять-таки каждая из стран ведет свои конфиденциальные переговоры с Абуджей, и, судя по утечкам, надеется увеличить свой кусочек за счет уменьшения долей других.

    Надо сказать, что Испания испытывает некоторое беспокойство в отношении планов Италии увеличить свои закупки газа в Алжире. Но выражается оно пока, если так можно выразиться, окольными путями. Прямая озабоченность «итальянцы у нас отнимают нашу долю» не звучит. Все пока на уровне «мы потеряли возможность прокачивать алжирский газ через Марокко», а Рим «воспользовался этим и стремится нарастить свои закупки», потому что его труба работает и увеличить ее производительность возможность есть.

    Напомним, что в сентябре прошлого года газопровод Алжир – Марокко – Испания перестал работать: у марокканцев обострился конфликт с Испанией, которая выступила в поддержку независимости территории Западной Сахары, которую Марокко считает своей. Освободившийся объем Италия и планирует перевести на себя. Мадрид в этой ситуации сделал ставку на увеличение поставок в Европу из Алжира СПГ (с 86 танкеров в год до 146), но алжирцы настаивают на повышении стоимости закупаемого Испанией газа. «Причем, цену Алжир готов поднять только для Испании», – отмечает El Periódico. «Понятно, что шансы на победу в этом соперничестве у Италии выше», – звучит между строк испанской El País.

    «Брюссель представил Евросоюзу целый ряд предложений, чтобы сбросить иго* Владимира Путина в этом [газовом] плане. Но в данный момент эта петля сильно затянута [на шее ЕС]», – резюмирует издание 20 minutos.

    Как конкретно ведут борьбу за нигерийский газовый рынок три названные выше европейские страны, издание не указывает, намекая на то, что схватка пока идет «под ковром» и, скорее всего, рядовой читатель увидит в итоге не процесс, а результат. Наблюдающая за ситуацией с газом на нигерийском рынке китайская The Beijin News вообще считает, что у Европы в Нигерии мало перспектив на расширение закупок, ибо африканцам для увеличения поставок требуются во-первых инвестиции в развитие инфраструктуры и строительство новых заводов, а во-вторых, Европа не сможет предложить столь же высокую оплату газа, сколько это предлагает Азия.

    «Нигерийцы, как и Катар, сосредоточены на поставках в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и другие государства ЮВА, - отмечает издание. – А европейцам, если они намерены войти в эту игру, потребуется вложить, как минимум 30 млрд евро в строительство газопровода длиной 4128 км».

    Мерси, Баку

    Что касается увеличения поставок азербайджанского газа, то этот вопрос является предметом спора Турции, Болгарии и Румынии. Причем, если первая нуждается в нем по большей части ради транспортировки дальше в Европу и получения своей маржи на перепродаже и прокачке, то второй и третьей он необходим в производственных и отопительных целях – это примерно 5 млрд куб. м.

    Азербайджан, по словам турецкого агентства Anadolu, направляет в Европу по разным ниткам около 10 млрд кубов, а увеличить свою производительность сможет только тогда, когда будет задокументирован дополнительный интерес покупателей и представлены с их стороны стопроцентные гарантии оплаты возможных поставок. Однако предоставление гарантий и свидетельства интереса здесь, как и в случае с Алжиром и Катаром, является лишь первым шагом. Для реализации удовлетворения потребности будущих покупателей в продукте, Баку должен будет создать новые мощности по добыче газа и подготовке его к транспортировке. То есть, опять нужны годы и миллиарды долларов инвестиций.

    Евросоюзные власти и правительства государств, входящих в ЕС не стесняются уже признавать, что отказ от российского газа – удовольствие весьма дорогое.

    И не имеющее перспектив быть проведенным быстро. Возможностей у Европы сохранить свое «газовое благополучие» сегодня – лишь две. Либо перетягивать друг у друга имеющихся поставщиков (как это уже делается), либо платить России в рублях и сохранить, таким образом, закупки.

    Какой путь окажется выбранным – станет ясно после 15 апреля, когда на счета «Газпрома» должны будут поступить (или не поступить) первые рубли от европейцев. Вряд ли стоит рассчитывать, что весь ЕС согласится работать в российской валюте. Но первые ласточки уже полетели: Словакия заявила, что «допускает рублевую оплату российского газа», а Венгрия – что «готова платить в рублях».  

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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