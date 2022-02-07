Новую атаку на «Северный поток – 2» готовят в Испании

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7 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
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Кто помогает мошенникам воровать деньги с банковских карт

Россияне едва ли не ежедневно сталкиваются со звонками с подменных номеров Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
Банки не заметили снижения активности телефонных мошенников, несмотря на новый закон, по которому операторы обязаны блокировать звонки аферистов с подменных номеров. В банковской сфере, чтобы сделать воровство бессмысленным, обсуждают и возможность блокировки посреднических счетов, куда преступники переводят украденные деньги. Почему кражи денег с карт россиян продолжаются до сих пор и кто в этом помогает мошенникам? Подробности...
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Америка вредит отношениям России и Японии

Бывший мэр Чикаго решил обострить спор Москвы и Токио о принадлежности Южных Курил Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Новый посол США в Токио Рам Эмануэль заявил о поддержке Америкой суверенитета Японии над Южными Курилами. Дипломат также указал на якобы пренебрежение Россией суверенитетом других стран, проведя сравнение с Крымом и Украиной. Зачем США лезут в территориальный спор России и Японии и каковы могут быть последствия? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Встречей с Путиным Макрон решает две проблемы

Президенты России и Франции регулярно поддерживают контакт REUTERS/Stephane De Sakutin
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. О чем будут разговаривать два президента, почему Макрон с этим визитом так хотел опередить немецкого канцлера – и как происходящее связано с глобальной борьбой за власть как во Франции, так и в Евросоюзе в целом? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего суперэсминца. В итоге его все-таки достроили. Подробности...

Почему болельщики резко противятся введению Fan ID

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так. Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Подробности...
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Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
К концу этого года в Германии должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Налог на роскошь для казахов

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Украина заменила Джонсону вечеринки

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Новую атаку на «Северный поток – 2» готовят в Испании

    Российский газопровод предложено заменить испанским
    		   7 февраля 2022, 20:30
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Владимир Добрынин

    Газопровод под названием MidCat должен спасти Европу, страдающую от дефицита газа – и позволить отказаться от запуска российского «Северного потока – 2». По крайней мере, эта идея озвучена европейской прессой. О каком газопроводе идет речь, почему не так давно его проект был фактически похоронен – и где Евросоюз найдет газ для того, чтобы его заполнить?

    Испанская La Vanguardia взбудоражила страны Евросоюза заявлением о необходимости срочного строительства газопровода, соединяющего Каталонию с Германией. Текст убеждает читателей (и, в частности, руководящих лиц государств, входящих в Североатлантический альянс и ЕС) в том, что существуют достойные альтернативы «Северному потоку – 2». Например, надо только немного вложиться в возрождение проекта газопровода под названем MidCat.

    Что такое MidCat и почему его похоронили?

    При ориентировочной стоимости в 400 миллионов евро Midcat, обещавший качать из Барселоны во Францию и Германию 7 млрд кубометров газа ежегодно, был «убит» решением испанской Национальной комиссии по рынкам и конкуренции (CNMC) и французской Комиссии по регулированию энергетики. Произошло это еще в 2019 году. Мадрид и Париж совместными усилиями подсчитали, что «эта нитка не будет рентабельной по причине быстро развивающегося процесса замены энергии, производимой на основе ископаемого топлива, энергией, получаемой из возобновляемых источников».

    В 2019 году СМИ европейских стран пестрели победными реляциями о том, что «уголь, атом и газ – вредное для окружающей среды сырье, которое успешно вытесняется ветром и солнцем». Сообщалось, что в общем объеме вырабатываемой и потребляемой Европой энергии доля зеленого электричества уже превышает 50%.

    Отправка газа на свалку истории была, казалось, делом решенным. И нагрянувшая пандемия только укрепила евросоюзные верхи в этом мнении: производство в 2020 году сильно скукожилось, и энергии, создаваемой ветряками и солнечными панелями, для всех хватало.

    Но в 2021 году экономики стран ЕС начали выходить из кризиса, спрос на электричество заметно возрос, а «зеленое предложение» катастрофически перестало его удовлетворять. В Европе разразился энергетический кризис. Экономическая ситуация заставила «Содружество двадцати семи» вернуть газу статус экологически чистого сырья (как и мирному атому). А скакнувшая в несколько раз цена на голубое топливо позволяет сегодня реанимировать проекты, еще вчера признанные нерентабельными.

    Только теоретически

    Идея правительства Испании возродить MidCat в целом понятна. Пиренейское королевство, по задумке, не только получит евроинвестиции в свою экономику, но и станет хорошо зарабатывать деньги на прокачке топлива в Центральную Европу.

    Это теоретически. А что на практике?

    Испания собственных залежей газа не имеет. Свои потребности в голубом топливе удовлетворяет за счет поставок из Алжира и добычи несколькими испанскими компаниями сырья на месторождениях, расположенных за пределами страны. Лишнего газа у страны нет – Алжир поставляет в Испанию ежегодно до 13 млрд кубометров, закрывая тем самым ее потребности в этом виде топлива на 40-50%.

    Прокладывать новую трубу из североафриканского государства нет ни смысла, ни возможностей: общегодовая добыча газа Алжиром составляет 20-22 млрд кубов. Нарастить объемы добываемого сырья Алжир не способен.

    Откуда же возьмется газ в барселонской трубе, ведущей во Францию с Германией? В тексте La Vanguardia упоминается «завод по регазификации в порту Барселоны, крупнейший в Европе, который может быть подключен напрямую к MidCat».

    Регазификация – это, как известно, процесс возвращения голубого топлива из жидкого в газообразное состояние. То есть наполнять реанимируемый газопровод планируется сжиженным природным газом (СПГ), поставляемым откуда-то из-за пределов Европы. Потенциальных продавцов, которым удобно (выгодно ли – другой вопрос) возить газ в упомянутый выше средиземноморский порт, видится только два. Это Катар и США.

    Маленький арабский эмират – настоящий гигант в производстве СПГ. Со своими 107 млн т ежегодно вырабатываемого сжиженного продукта (1 тонна – это примерно 1,38 тыс м3 природного газа после регазификации) он уверенно занимает первое место в мире по объемам его экспорта.

    Казалось бы, Катар всегда способен будет выручить Европу и найти для нее лишние 5-10-15-20 миллионов тонн СПГ (плюс к ежегодно поставляемым 32 млн т). Но нет – все расписано на годы вперед и нарушить имеющиеся контракты Доха сможет лишь в случае, если европейцы заплатят не только цену продукта, но и неустойку получателям, чьи интересы от этой переориентации поставок пострадают. Сжижающие установки Катара работают на пределе возможностей. Резервов для дополнительного производства у страны просто нет, и об этом неоднократно власти Катара заявляли публично.

    Вряд ли следует сомневаться, что реанимацию MidCat поддержат США, настроенные остановить российский газопровод «Северный поток - 2» и навязать Европе свой СПГ. Но тут – опять-таки загвоздка с ценой. Пока Азия платит больше, чем Европа, американского газа последней не видать.

    Так что теоретически Барселона привозимый кем-либо сжиженный природный газ «съест». Да только кто ж его даст?

    Кто останется в выигрыше?

    Получателями дивидендов в случае реанимации проекта видятся три государства – Испания, Франция и США. Первая укрепит свои позиции ведущего газового хранилища Европы (по данным испанских СМИ, «около 30% общеевропейского объема хранится в резервуарах, расположенных на территории пиренейского королевства) и получит возможность несколько увеличить свой политический вес в ЕС.

    Париж тоже сможет зарабатывать на прокачке. Но куда большим стимулом в проталкивании упомянутого проекта для Франции служит возможность е его помощью несколько ослабить политические позиции Германии в ЕС и при этом усилить свои.

    Штаты же не только навяжут Евросоюзу свое топливо, но и укоротят поводок, на котором держат Европейское Сообщество.

    Германия, хотя и является наиболее заинтересованным лицом в реализации проекта, в число возможных бенефициаров не входит. 7 млрд кубов, даже будь они все прокачаны на немецкую территорию, проблему снабжения ее энергоносителями не решат – страна ежегодно нуждается примерно в 100 млрд м3 голубого топлива.

    Зато в случае начала работы «Северного потока - 2» Берлин смог бы не только зарабатывать себе деньги для бюджета, продавая топливо остальным членам ЕС, но еще и при этом твердо держать вожжи управления Евросоюзом в своих руках. Отказавшись от российского газопровода - и перейдя на другой, хотя бы и испанский - Германия сама себя переведет в число стран ЕС, зависимых от чужого мнения.

    Понимают ли это в Берлине, мы узнаем летом текущего года. Именно тогда в Мадриде состоится Генеральная Ассамблея НАТО, где и планируется рассмотреть вопрос о возрождении проекта MidCat и его последствий. 


     
     
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