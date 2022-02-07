Новую атаку на «Северный поток – 2» готовят в Испании

Газопровод под названием MidCat должен спасти Европу, страдающую от дефицита газа – и позволить отказаться от запуска российского «Северного потока – 2». По крайней мере, эта идея озвучена европейской прессой. О каком газопроводе идет речь, почему не так давно его проект был фактически похоронен – и где Евросоюз найдет газ для того, чтобы его заполнить?

Испанская La Vanguardia взбудоражила страны Евросоюза заявлением о необходимости срочного строительства газопровода, соединяющего Каталонию с Германией. Текст убеждает читателей (и, в частности, руководящих лиц государств, входящих в Североатлантический альянс и ЕС) в том, что существуют достойные альтернативы «Северному потоку – 2». Например, надо только немного вложиться в возрождение проекта газопровода под названем MidCat.

Что такое MidCat и почему его похоронили?

При ориентировочной стоимости в 400 миллионов евро Midcat, обещавший качать из Барселоны во Францию и Германию 7 млрд кубометров газа ежегодно, был «убит» решением испанской Национальной комиссии по рынкам и конкуренции (CNMC) и французской Комиссии по регулированию энергетики. Произошло это еще в 2019 году. Мадрид и Париж совместными усилиями подсчитали, что «эта нитка не будет рентабельной по причине быстро развивающегося процесса замены энергии, производимой на основе ископаемого топлива, энергией, получаемой из возобновляемых источников».

В 2019 году СМИ европейских стран пестрели победными реляциями о том, что «уголь, атом и газ – вредное для окружающей среды сырье, которое успешно вытесняется ветром и солнцем». Сообщалось, что в общем объеме вырабатываемой и потребляемой Европой энергии доля зеленого электричества уже превышает 50%.

Отправка газа на свалку истории была, казалось, делом решенным. И нагрянувшая пандемия только укрепила евросоюзные верхи в этом мнении: производство в 2020 году сильно скукожилось, и энергии, создаваемой ветряками и солнечными панелями, для всех хватало.

На эту тему

Но в 2021 году экономики стран ЕС начали выходить из кризиса, спрос на электричество заметно возрос, а «зеленое предложение» катастрофически перестало его удовлетворять. В Европе разразился энергетический кризис. Экономическая ситуация заставила «Содружество двадцати семи» вернуть газу статус экологически чистого сырья (как и мирному атому). А скакнувшая в несколько раз цена на голубое топливо позволяет сегодня реанимировать проекты, еще вчера признанные нерентабельными.

Только теоретически

Идея правительства Испании возродить MidCat в целом понятна. Пиренейское королевство, по задумке, не только получит евроинвестиции в свою экономику, но и станет хорошо зарабатывать деньги на прокачке топлива в Центральную Европу.

Это теоретически. А что на практике?

Испания собственных залежей газа не имеет. Свои потребности в голубом топливе удовлетворяет за счет поставок из Алжира и добычи несколькими испанскими компаниями сырья на месторождениях, расположенных за пределами страны. Лишнего газа у страны нет – Алжир поставляет в Испанию ежегодно до 13 млрд кубометров, закрывая тем самым ее потребности в этом виде топлива на 40-50%.

Прокладывать новую трубу из североафриканского государства нет ни смысла, ни возможностей: общегодовая добыча газа Алжиром составляет 20-22 млрд кубов. Нарастить объемы добываемого сырья Алжир не способен.

Откуда же возьмется газ в барселонской трубе, ведущей во Францию с Германией? В тексте La Vanguardia упоминается «завод по регазификации в порту Барселоны, крупнейший в Европе, который может быть подключен напрямую к MidCat».

Регазификация – это, как известно, процесс возвращения голубого топлива из жидкого в газообразное состояние. То есть наполнять реанимируемый газопровод планируется сжиженным природным газом (СПГ), поставляемым откуда-то из-за пределов Европы. Потенциальных продавцов, которым удобно (выгодно ли – другой вопрос) возить газ в упомянутый выше средиземноморский порт, видится только два. Это Катар и США.

Маленький арабский эмират – настоящий гигант в производстве СПГ. Со своими 107 млн т ежегодно вырабатываемого сжиженного продукта (1 тонна – это примерно 1,38 тыс м3 природного газа после регазификации) он уверенно занимает первое место в мире по объемам его экспорта.

Казалось бы, Катар всегда способен будет выручить Европу и найти для нее лишние 5-10-15-20 миллионов тонн СПГ (плюс к ежегодно поставляемым 32 млн т). Но нет – все расписано на годы вперед и нарушить имеющиеся контракты Доха сможет лишь в случае, если европейцы заплатят не только цену продукта, но и неустойку получателям, чьи интересы от этой переориентации поставок пострадают. Сжижающие установки Катара работают на пределе возможностей. Резервов для дополнительного производства у страны просто нет, и об этом неоднократно власти Катара заявляли публично.

Вряд ли следует сомневаться, что реанимацию MidCat поддержат США, настроенные остановить российский газопровод «Северный поток - 2» и навязать Европе свой СПГ. Но тут – опять-таки загвоздка с ценой. Пока Азия платит больше, чем Европа, американского газа последней не видать.

Так что теоретически Барселона привозимый кем-либо сжиженный природный газ «съест». Да только кто ж его даст?

Кто останется в выигрыше?

Получателями дивидендов в случае реанимации проекта видятся три государства – Испания, Франция и США. Первая укрепит свои позиции ведущего газового хранилища Европы (по данным испанских СМИ, «около 30% общеевропейского объема хранится в резервуарах, расположенных на территории пиренейского королевства) и получит возможность несколько увеличить свой политический вес в ЕС.

Париж тоже сможет зарабатывать на прокачке. Но куда большим стимулом в проталкивании упомянутого проекта для Франции служит возможность е его помощью несколько ослабить политические позиции Германии в ЕС и при этом усилить свои.

Штаты же не только навяжут Евросоюзу свое топливо, но и укоротят поводок, на котором держат Европейское Сообщество.

Германия, хотя и является наиболее заинтересованным лицом в реализации проекта, в число возможных бенефициаров не входит. 7 млрд кубов, даже будь они все прокачаны на немецкую территорию, проблему снабжения ее энергоносителями не решат – страна ежегодно нуждается примерно в 100 млрд м3 голубого топлива.

Зато в случае начала работы «Северного потока - 2» Берлин смог бы не только зарабатывать себе деньги для бюджета, продавая топливо остальным членам ЕС, но еще и при этом твердо держать вожжи управления Евросоюзом в своих руках. Отказавшись от российского газопровода - и перейдя на другой, хотя бы и испанский - Германия сама себя переведет в число стран ЕС, зависимых от чужого мнения.

Понимают ли это в Берлине, мы узнаем летом текущего года. Именно тогда в Мадриде состоится Генеральная Ассамблея НАТО, где и планируется рассмотреть вопрос о возрождении проекта MidCat и его последствий.