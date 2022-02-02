Желание Польши наказать Газпром ударило по ней самой

Взгляд
2 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
Разделы

Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

Газпром вдвое увеличил транзит газа в Европу через Украину Станислав Красильников/ТАСС
С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода? Подробности...
Перейти в раздел…

Белый дом поймали на откровенной лжи о России

Джен Псаки снова отличилась некомпетентным высказыванием в адрес России Oliver Contreras/Global Look Press
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призвала не сравнивать действия России и НАТО вокруг Украины, подкрепив тезис аллегорией о лисе, «которая кричит с крыши курятника о том, что она боится кур». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство. Как следует реагировать на откровенно лживые публичные заявления официального представителя властей США? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
Перейти в раздел…

Литва и Белоруссия теряют из-за США миллиарды долларов

Такие вагоны теперь невозможно увидеть в Литве Karolis Kavolelis/Reuters
С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Миру нужен универсальный нравственный закон

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы нуждаемся в более тщательном продумывании тех мировоззренческих принципов, которые лежат в основании нашей жизни как общества и как государства. Но что можно сказать уже сейчас – мы не можем позволить каким-либо зарубежным идеологическим центрам формулировать эти основания за нас. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Зачем украинцы плюют в Германию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно и платить компенсацию за ввод СП–2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 31 комментарий

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

Перейти в раздел…

Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
Подробности...

Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
Подробности...

Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
Вы отмечаете китайский Новый год?
  • Да

  • Нет
Где чаще сейчас вы совершаете покупки?
  • В онлайне (интернет-магазины)

  • В офлайне (обычные магазины и рынки)

  • Примерно поровну
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД России пообещали ответ на запрет вещания телеканала RT DE
    Пентагон подтвердил планы по переброске военных в Европу Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях Греф выступил против запрета на владение криптовалютами в России Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
    Газпром подтвердил иск к польской PGNiG из-за газопровода Ямал — Европа Телеканалу RT DE запретили вещание на немецком языке в Германии В Иране приговорили к смертной казни двух представителей ЛГБТ В музее Анны Ахматовой сообщили о смерти кота Оси
    В Кремле назвали три главных тезиса Путина по гарантиям безопасности Белоруссия частично запретила железнодорожный транзит из Литвы Музыкант Сергей Жуков поддержал российских спортсменов на Олимпиаде Пьяный мужчина в Нижнем Тагиле прокатил детей на снегокате за машиной

    «я просто фрилансер»


    Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине

    игры в Пекине


    Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде

    день сурка


    Дроздов назвал предсказывающий весну российский аналог американского сурка

    Видео

    «мягкая сила»


    Ирландские рыбаки подсказали способ усилить мощь ВМФ России

    не виртуальный реверс


    Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

    британские активы


    Лондон невольно окажет России огромную услугу

    «Конвой за свободу – 2022»


    Канада ищет в бунте против Трюдо русский след

    итоги Северной войны


    Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

    все должны


    Игорь Мальцев: Зачем украинцы плюют в Германию

    конфликт России и США


    Тимофей Бордачёв: Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

    своевременный документ


    Сергей Худиев: Миру нужен универсальный нравственный закон

    на ваш взгляд


    За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?

    Желание Польши наказать Газпром ударило по ней самой

    Попытки навредить Газпрому обошлись Польше в миллиарды евро
    		   2 февраля 2022, 21:05
    Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Польша никогда не упускает возможность подать судебный иск против Газпрома и его «дочек». Однако выигрывать удается далеко не всегда. На сей раз Европейский суд отказался удовлетворить жалобу Варшавы на то, что антимонопольное расследование против Газпрома закончилось мировой, а не многомиллиардным штрафом. В итоге столь агрессивная позиция обошлась Варшаве очень дорого.

    Суд ЕС отклонил жалобу Польши на решение по делу против Газпрома. Речь про давнее антимонопольное расследование против российской компании, которое ЕК завела еще в 2012 году. По нему Газпрому грозил оборотный штраф в 10% от оборота (мог достигать 6-10 млрд евро). Однако в 2018 году стороны пошли на мировую: ЕК выставила новые правила игры, на которые Газпром согласился. Дело было закрыто без наложения оборотного штрафа на российскую компанию.

    Польша с таким поворотом дел не согласилась и подала жалобу. И вот теперь Европейский суд общей юрисдикции принял решение по этой жалобе – отказать Польше и поддержать решение антимонопольного регулятора Евросоюза закрыть расследование в отношении Газпрома.

    «Это дело давно минувших лет. Но Польша не упускает любой шанс каким-то образом «укусить» Газпром. Антимонопольное расследование шло в 2012–2018 годах. Это фактически уже другая историческая эпоха. Главное обвинение тогда в адрес Газпрома было в том, что он препятствует виртуальному и физическому реверсу российского газа, то есть его реэкспорту. Но он уже давно убрал этот пункт из контрактов. Это было одним из условий компромисса для завершения антимонопольного расследования ЕК. Плюс Газпром пошел на ретроактивные платежи», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    То есть к тому моменту, когда стороны пошли на мировое соглашение, Газпром уже фактически выполнил все те три пункта, на которых настаивала ЕК. Первое: он разрешил перепродажу российского газа. Второе: обеспечил поставки газа в Центральную и Восточную Европу по конкурентным ценам. Третье: не требовал компенсаций с Болгарии за отмену «Южного потока». 

    Чего же хотела Польша, подав жалобу на это мировое соглашение? Судя по всему, Варшава хотела бы, чтобы Газпром все-таки заплатил оборотный штраф на миллиарды евро.

    Это антимонопольное дело напрямую не требовало от Газпрома перехода от нефтяной к спотовой составляющей в формуле цены в газовых контрактах с европейцами. Однако антимонопольное расследование использовалось для продавливания и этой важной истории, считает Игорь Юшков. В итоге Газпром внес эти изменения в ценообразование в большинство контрактов. По данным «Газпром экспорта», контрактов с нефтяной привязкой осталось меньше 20%.

    С большинством стран удалось договориться полюбовно. Но с Польшей такое вряд ли возможно. Варшава подала иск в Стокгольмский суд с надеждой получить компенсацию с Газпрома за переплату за топливо из-за привязки формулы цены к нефтяным котировкам. В 2020 году Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Варшавы. Суд потребовал от Газпрома вернуть Польше 1,5 млрд долларов, решив, что именно столько она переплатила за поставленный ранее газ в 2014–2017 годах. Более того, суд обязал польскую госкомпанию PGNiG платить Газпрому за топливо по новой формуле, которая напрямую привязана к ценам на газ на западноевропейском рынке, то есть на спотовом рынке.

    Варшава, конечно, праздновала победу, получив 1,5 млрд долларов от Газпрома. Однако длилась она недолго. Потому что рыночная конъюнктура резко развернулась не в пользу тех, кто решил считать стоимость газпромовского газа, исходя из цен на спотовом газовом рынке. В 2021 году цен на споте резко выросли, и несколько раз обновляли исторические рекорды. Когда-то Польша жаловалась, что платит Газпрому 450 долларов за тысячу кубометров. На фоне стоимости газа на споте в 1000, а порой и дороже 2000 долларов, прежние претензии выглядят особенно смешными.

    Теперь в самой Польше кусают локти в прямом смысле слова. Ведь если бы Варшава оставила в контракте с Газпромом прежнюю формулу цены, то не потеряла бы целых 4 млрд долларов за полтора года. Именно во столько эксперты в самой Польше оценивают переплату за спотовую привязку стоимости российского газа.

    Прошедшей осенью польская PGNiG набралась наглости и написала Газпрому письмо с просьбой вернуться обратно к нефтяной привязке, и забыть про вечные польские претензии и суды. «Польша может давить на то, что повышение цен на спотовом рынке – это форс-мажор, что эти цены для Варшавы несправедливы. Поэтому надо вернуться обратно к нефтяной привязке. Однако Газпром будет отстаивать позицию, что это не форс-мажор, а рыночные отношения. Это результат баланса спроса и предложения, который привел к росту цен», - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Интерес Польши к формуле ценообразования в контракте с Газпромом выглядит странным в свете польского плана полностью отказаться от импорта газпромовского газа. Эта давняя мечта Варшавы, к исполнению которой она идет не первый год. И вот наступил 2022 года, когда действующий контракт с Газпромом прекратит действовать 31 декабря.

    Польша закупает у Газпрома 8-9 млрд кубометров газа в год. Но найти столько у других поставщиком она так и не смогла. И вряд ли это получится сделать за оставшиеся месяцы. «Поляки не выходят на переговоры с Газпромом по новому контракту. Вероятно, они ждут запуска Baltic Pipe (по плану 1 октября 2022 года). Варшава считает, что это усилит ее переговорные позиции. Однако в реальности это не так», – говорит Игорь Юшков.

    Мощность строящегося Baltic Pipe составляет 10 млрд кубометров в год. Эта труба идет по дну Балтийского моря от месторождений на норвежском шельфе в Северном море через Данию в Польшу. Однако собственной добычи Польши на месторождениях на шельфе Норвегии для загрузки этой трубы катастрофически не хватает. Варшаве удалось законтрактовать лишь несколько миллиардов кубометров газа.

    Пустая новая труба Baltic Pipe, скорее всего, обернется козырем для Газпрома на переговорах с Варшавой по новому контракту,

    считает Юшков. Формула ценообразования станет больным вопросом для поляков. По мнению эксперта, поляки захотят подписывать годовой, а не долгосрочный контракт на поставку минимум 5 млрд кубометров газа вместо 8-9 млрд сейчас. Полностью отказаться от газа из России не получается. Даже если Польша загрузит на полную свой СПГ-терминал. Еще один источник газа – это покупка его у Германии на споте. Но все эти источники топлива нестабильные и дорогие. 

    «Пока Польша получает по «Ямал-Европе» слишком большие объемы российского газа, чтобы обходиться без него. Настолько радикально сократить потребление не получится. К тому же, ЕК давит на Польшу с закрытием угольной генерации», - заключает собеседник.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •