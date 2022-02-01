Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода?

Глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон поделился интересными данными по движению газа в трубе. Во-первых, с 1 февраля Газпром увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в два раза. Если днем ранее, 31 января, прокачка составила 64,6 млн кубометров, то 1 февраля – 107,7 млн кубометров. Это близко к максимальному суточному объему транзита в 109 млн кубометров в рамках контракта (или 40 млрд кубов в годовом выражении).

Во-вторых, Украина впервые начала физический, а не виртуальный реверс газа из Венгрии. «Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», – написал Макогон в Facebook.

Что означают эти изменения и почему они произошли? В январе прокачка российского газа в Европу сократилась по всем маршрутам, в том числе и через Украину. Так, экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья в январе составил 11,4 млрд кубометров, что на 8 млрд кубов, или на 41,3%, меньше, чем за январь 2021 года.

В среднем по украинским трубам в сутки шло 50 млн кубометров. Поэтому рост транзита в два раза в феврале – это существенное изменение.

Вопрос, почему Газпром в январе сократил транзит через Украину, а в феврале нарастил, некорректный. Сколько качать газа в Европу, решает не Газпром, а покупатели – то есть сами европейцы.

Именно они подают в Газпром заявку на поставку им определенного объема газа, а российская компания подает в трубы столько газа, сколько они попросили в рамках оговоренных в контракте объемов. И данные Газпрома по поставкам газа показывают падение спроса в январе и восстановление спроса в феврале со стороны европейских компаний.

На снижение спроса на газпромовский газ повлияло несколько причин, объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Во-первых, в январе в Европе было довольно тепло, а значит, не нужны были гигантские объемы текущего импорта газа. Во-вторых, европейцы старались по максимуму отбирать газ из подземных хранилищ для удовлетворения потребления. Потому что это зачастую выгодней, чем брать газ по спотовым ценам, которые остаются достаточно высокими – в районе 900–1000 долларов за тысячу кубометров. «Если в подземных хранилищах хранится газ, который был куплен по более низким ценам, то логичней отбирать более дешевый газ из них», – говорит Юшков.

Но ПХГ (подземные хранилища газа) не бездонные. Мало того, что в этом году европейцы и так закачали исторически низкие объемы газа в свои хранилища, так еще и активно его использовали. В итоге запасы в ПХГ на конец января сильно истощились. Еще 11 января уровень запасов газа в европейских хранилищах перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А на 29 января объем активного газа там почти на треть, или на 14,4 млрд кубометров, меньше прошлогоднего уровня. Отбор достиг 80,3%, или 38,4 млрд кубометров газа. Хранилища газа в Европе заполнены всего на 39%, в частности в Германии – на 37%, во Франции – на 36%.

То, что европейцы тратят газ из ПХГ зимой – это нормально, для этого туда и закачивается газ весной, летом и осенью. Проблема в том, что прошла только половина отопительного сезона. Впереди еще февраль, когда возможны сильные морозы, и март, который бывает довольно холодным. Чем меньше газа в ПХГ, тем меньшие объемы газа технически возможно оттуда доставать ежесуточно. По словам Юшкова, если бы январь был морозным, то в европейских хранилищах к концу января и вовсе могло бы не остаться газа, пока погода помогает им проходить отопительный сезон.

Теперь европейцы стали отбирать меньше газа из истощенных ПХГ, и, соответственно, им пришлось нарастить текущий импорт газа.

«По мере истощения подземных хранилищ европейцы будут все больше импортировать газа, в первую очередь у Газпрома. Потому что у других поставщиков не так много свободного газа»,

– говорит Юшков.

Еще один момент – стоимость газа в контрактах Газпрома считается с временным лагом в шесть, девять или несколько месяцев. И большинство контрактов по инициативе ЕК переведены на расчет цены газа в зависимости от цен на спотовом европейском рынке. А они, как известно, сильно подскочили в этом году, и особенно резкий рост начался с сентября. В итоге контрактная стоимость российского газа с каждым месяцем росла, и в январе мог быть пик.

Точных данных по контрактам с отдельными компаниями нет. Юшков приводит в пример контракт Газпрома с Молдавией, где цена явно зависит от спотовых котировок, как у европейцев. Молдавия раскрыла стоимость газпромовского газа по месяцам. В ноябре цена для Молдавии по контракту с Газпромом была 485 долларов за тысячу кубометров (в Европе на споте – 1100 долларов), в декабре – 450 долларов (в Европе на споте – около 1000 долларов). В январе стоимость газа для Молдавии выросла до 686 долларов (из-за привязки к споту), в Европе на споте цены были примерно 900 долларов. В феврале по контракту цена снизилась до 563 долларов, и цены на споте в Европе пока тоже снижаются и составляют уже меньше 900 долларов.

Примерно такой же расклад может быть и в рамках контрактов Газпрома с европейскими компаниями, считает Юшков. В январе конъюнктура сложилась так, что разница между ценами на газ у Газпрома и на спотовом рынке была ниже. Но разница даже в 350 долларов существенна, поэтому газпромовский газ по-прежнему выигрывает ценовую конкуренцию.

Вся эта история со снижением поставок газа в Европу в январе и восстановлением в феврале важна вот по какой причине. Она демонстрирует, что попытки обвинить Газпром в провоцировании газового и энергетического кризиса в Европе не имеют под собой доказательной базы. Вся критика и обвинения, звучащие со стороны Украины, Польши, США или ЕК, являются обычным популизмом.

Потоки таких обвинений в адрес Газпрома, кстати, резко сократились. Вероятно, потому, что сейчас модно критиковать Россию и угрожать Газпрому с его газопроводами по другой причине – якобы готовящейся российской стороной военной эскалации на Украине.

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«Отдельные игроки могут по политическим мотивам покупать СПГ. Например, Польша помпезно объявила, что к ним идет один танкер из США. Но экономически это невыгодно. США блефуют, когда уверяют европейцев, что они достанут им газ в других странах на замену российскому», – говорит эксперт ФНЭБ.

Что касается физических поставок газа из Венгрии на Украину, то, по мнению эксперта, пока это, скорее всего, разовая акция. Потому что осуществлять виртуальный реверс газа, например из Словакии, выгодней, чем физический.

В чем отличие виртуального реверса от физического? В первом случае Украина отбирает необходимый ей объем газа из транзитной трубы на своей территории. А по бумагам это оформляется как покупка газа у европейской страны, например Венгрии. Если транзит российского газа через Украину прекратится, то виртуальный реверс технически станет невозможным.

В случае физического реверса газ реально идет по трубам из европейской страны на территорию Украины. Прекращение транзита российского газа через Украину физический реверс не остановит.

Раньше виртуальный реверс газа шел из трех стран – Польши, Словакии и Венгрии. Но Венгрия в прошлом году прекратила покупать у России газ, идущий через Украину, а стала брать газ, идущий по «Турецкому потоку». Это значит, что Украина впервые начала покупать российский газ, идущий в Европу через «Турецкий поток».

По мнению Юшкова, пока существует виртуальный реверс, физический реверс из Европы менее выгоден, потому что увеличиваются расходы на транспортировку.

Когда транзит российского газа через Украину прекратится (например, в 2024 году, по завершении действия контракта), схема физического реверса может стать спасением для украинской стороны. После технических преобразований Украина может импортировать газа путем физического реверса из Венгрии, Словакии и Польши. Политически это будет выглядеть намного лучше, чем прямые закупки газа у Газпрома. Однако в реальности Украина будет импортировать все тот же российский газ, только по спотовым ценам. Так, через Венгрию Украина будет получать российский газ из «Турецкого потока», через Словакию – российский газ из «Северного потока» и «Северного потока – 2», через Польшу – российский газ из северных газопроводов и газопровода «Ямал – Европа».

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