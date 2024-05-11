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САУ «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и орудие М777 ВСУ
Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки Вооруженных сил России уничтожили бронетехнику, гаубицу М777 производства США и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ2» артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил бронетехнику, орудие полевой артиллерии М777 производства США и живую силу противника», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В ведомстве отметили, что огонь ведется на дальностях нескольких десятков километров, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. При выполнении боевых задач расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19.
Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника.