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Автомобиль сбил двоих детей в Воронежской области, погибла девочка
В городе Борисоглебск в Воронежской области водитель иномарки совершил наезд на двоих несовершеннолетних, переходивших дорогу вне пешеходного перехода, погибла школьница, сообщили в региональном управлении МВД.
Трагедия произошла в среду вечером, Volkswagen Polo под управлением 22-летнего местного жителя сбил 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Водитель, по предварительным данным, допустил наезд на детей, которые переходили проезжую часть дороги слева направо вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода.
При этом они переходили дорогу в «зоне видимости» этого перехода.
В результате полученных травм школьница скончалась на месте происшествия до прибытия медиков. Мальчика с травмами доставили в больницу.
Водитель видел детей на проезжей части, однако не попытался снизить скорость и остановить машину, отметили в ведомстве.
После наезда на несовершеннолетних иномарка врезалась в припаркованные Lada Largus и Haval Jolion. Следователи полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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