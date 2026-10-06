Евродепутат Картайзер предложил заменить Кошту на Зеленского

Сеул назвал недостаточными извинения Украины

Tекст: Игорь Иножарский

Южная Корея получила от Украины сообщение с извинениями за раскрытие факта передачи в Сеул двух военнопленных из КНДР, но считает его недостаточным и ниже ожидаемого уровня, после того как президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце публично сообщил о передаче, а его офис отрицал существование договоренности о конфиденциальности, передает Yonhap.

«Я постоянно нахожусь в контакте с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по этому вопросу, и он рассказал, насколько сложна ситуация», – сказал Чо на парламентских слушаниях, отвечая на вопрос депутатов о том, извинилась ли Украина. Он уточнил, что в полученных им сообщениях содержались извинения, однако они не соответствуют уровню, которого ожидает Сеул, и пообещал предпринять жесткие меры, включая возможность отзыва посла Южной Кореи на Украине Пак Хи-чана, как предлагали парламентарии.

Глава МИД подчеркнул, что изначально между сторонами была достигнута договоренность не разглашать операцию по передаче пленных, чтобы защитить самих военнослужащих и их семьи, которые остаются в КНДР, при этом с просьбой не делать дело публичным первой выступила украинская сторона. После требования Сеула дать официальные объяснения и извиниться Сибига назвал произошедшее «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на скорое урегулирование ситуации.

По данным южнокорейских властей, два военнослужащих из КНДР были захвачены в январе 2025 года в Курской области, где они воевали на стороне России, и прибыли в Южную Корею в середине сентября. Отвечая на вопрос, почему Зеленский мог раскрыть факт передачи, Чо высказал личное предположение, что украинский президент хотел продемонстрировать в ООН, что Киев действует должным образом как либеральная демократия, отметив при этом, что Сеул стремится урегулировать спор по дипломатическим каналам, подчеркивая важность поддержания отношений с Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами за передачу Сеулу пленных военнослужащих из КНДР. В прошлом месяце Украина уже спровоцировала дипломатический скандал в Южной Корее, раскрыв детали этой операции с военнопленными. В мае 2026 года Международный комитет Красного Креста сообщил о посещении тысяч военнопленных в России и на Украине.