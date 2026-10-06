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Евродепутат Картайзер предложил заменить Кошту на Зеленского
Люксембургский евродепутат предложил заменить главу Евросовета Кошту Зеленским
Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер предложил переименовать Европейский совет в «Украинский», а его председателя Антониу Кошту заменить на Владимира Зеленского.
«Я предлагаю переименовать Европейский совет, собрание наших глав государств и правительств, в Украинский совет, а его председателя господина Кошту заменить Зеленским», – заявил Картайзер на пленарной сессии Европарламента, передает РИА «Новости».
По его словам, Европейский совет пренебрегает проблемами европейцев, уделяя внимание Владимиру Зеленскому.
Евродепутат отметил, что в проекте выводов предстоящего саммита ЕС вопросам конкурентоспособности посвящено 12 строк, миграционному кризису – одна, а Украине – 104 строки и еще 64 строки в разделе об обороне.
«Итого 168 строк безусловной поддержки господина Зеленского и 13 строк повседневным заботам наших граждан», – добавил Картайзер. Он призвал Евросоюз перейти к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта и раскритиковал планы европейских стран сокращать социальные выплаты и пенсии.
Саммит лидеров Евросоюза пройдет 15 октября.
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