Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Петербургская биржа впервые продала импортный бензин
В России впервые продали партию импортного автомобильного бензина через биржу
Торговая площадка в Северной столице впервые продала партию привезенного из-за границы бензина марки АИ-92.
На торгах в среду впервые была реализована партия импортного автомобильного топлива, передает «Интерфакс».
Бензин, ввезенный из-за границы, отгрузили с базиса железнодорожной станции Кола в Мурманской области.
В обзоре Национального биржевого ценового агентства площадки отмечается: «На текущих торгах был реализован автомобильный бензин АИ-92 (сертификат AmSpec) с базиса ст. Кола (ФСО), проданный объем составил 0,36 тыс. т, цена - 105 000 руб./т.».
Представители торговой площадки подтвердили факт продажи первой партии зарубежного горючего. Напомним, что с 1 июня 2026 года в России заработал механизм демпфера для импортного бензина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак подтвердил начало поставок зарубежного горючего для обеспечения потребностей внутреннего рынка.
Ранее Петербургская биржа анонсировала старт торгов несколькими марками автомобильного топлива с середины августа.
Для стабилизации ситуации торговая площадка создала специальный алгоритм отгрузки горючего конечным потребителям через железную дорогу.