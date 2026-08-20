Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Стоимость биткоина впервые с начала лета превысила 71 тыс. долларов
Курс биткоина вырос на 11% и превысил отметку 71 тыс. долларов
Утром в четверг котировки главной цифровой монеты взлетели сразу на 11%, достигнув максимальных значений за последние два с половиной месяца.
Во время утренних торгов котировки ведущей цифровой монеты продемонстрировали уверенный рост примерно на 11%, передает РИА «Новости».
Показатель пробил отметку в 71 тыс. долларов впервые со 2 июня.
На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 11:15 по московскому времени актив прибавил 10,91% за сутки. Его цена достигла 71 276,06 доллара.
Аналогичную динамику фиксирует агрегатор CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю стоимость по данным более 20 площадок. Согласно его статистике, суточный рост составил 11,02%, а средний курс поднялся до 71 254,81 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле стоимость биткоина превысила отметку в 66 тыс. долларов.
В марте курс цифровой валюты достиг уровня 74 тыс. долларов.
В мае прошлого года котировки установили абсолютный рекорд выше 111 тыс. долларов.