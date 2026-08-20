Стоимость биткоина впервые с начала лета превысила 71 тыс. долларов

Курс биткоина вырос на 11% и превысил отметку 71 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Во время утренних торгов котировки ведущей цифровой монеты продемонстрировали уверенный рост примерно на 11%, передает РИА «Новости».

Показатель пробил отметку в 71 тыс. долларов впервые со 2 июня.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 11:15 по московскому времени актив прибавил 10,91% за сутки. Его цена достигла 71 276,06 доллара.

Аналогичную динамику фиксирует агрегатор CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю стоимость по данным более 20 площадок. Согласно его статистике, суточный рост составил 11,02%, а средний курс поднялся до 71 254,81 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле стоимость биткоина превысила отметку в 66 тыс. долларов.

В марте курс цифровой валюты достиг уровня 74 тыс. долларов.

В мае прошлого года котировки установили абсолютный рекорд выше 111 тыс. долларов.