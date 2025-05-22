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Биткоин вновь установил исторический максимум, превысив 111 тыс. долларов
Стоимость биткоина на Binance приблизилась к 112 тыс. долларов в четверг
Котировки биткоина на бирже Binance превысили 111 тыс. долларов, зафиксировав новый рекорд.
Стоимость биткоина резко выросла в четверг, передает РИА «Новости». На крупнейшей криптовалютной бирже Binance котировки за сутки увеличились на 4,26%, достигнув 111 тыс. 399 долларов к 21:12 по московскому времени. Максимальное значение зафиксировано на уровне 111 тыс. 980 долларов, что стало абсолютным рекордом для криптовалюты.
Согласно данным CoinMarketCap, рассчитывающего средние цены по более чем 20 биржам, стоимость биткоина за сутки увеличилась на 4,27% и составила в среднем 111 тыс. 419 долларов. В конце января этот показатель достигал 109 тыс. 588 долларов, после чего весной наблюдалось снижение вплоть до отметки ниже 75 тыс. долларов, однако в ночь на четверг биткоин впервые превысил 110 тыс. долларов.
Аналитик IG Australia Тони Сикамор, чьи слова приводит агентство Bloomberg, отметил: «Для того чтобы запустить следующий подъем к 125 тыс. долларов, необходимо устойчивое сохранение стоимости выше 110 тыс. долларов». Он считает, что апрельское снижение было «коррекцией в рамках бычьего рынка».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая цена биткоина поднималась выше 107 тыс. долларов впервые за почти четыре месяца. Курс биткоина впервые преодолел уровень в 109,6 тыс. долларов, что стало новым историческим максимумом на крупнейшей криптовалютной бирже.