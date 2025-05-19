Биткоин поднимался выше 107 тыс. долларов и резко упал

Биткоин поднимался выше 107 тыс. долларов, затем резко подешевел

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткоина поднималась выше 107 тыс. долларов впервые с 24 января, передает ТАСС. По данным площадки Binance на 3:08 по московскому времени, курс биткоина вырос на 3,88% и составлял 107,108 тыс. долларов. Однако к 13:50 биткоин стал дешеветь и торговался уже по 102,935 тыс. долларов, что на 0,87% ниже предыдущих показателей.

Одновременно наблюдалось снижение стоимости криптовалюты Ethereum – ее курс уменьшился на 3,56%, до 2,415 тыс. долларов.

За сутки мировые криптобиржи ликвидировали позиции свыше 154 тыс. трейдеров на сумму 667 млн долларов, причем большая часть пришлась на Ethereum. Среди ликвидаций 463 млн долларов были «длинными позициями», 204,22 млн – «короткими». Самый крупный ордер на ликвидацию за сутки был оформлен на бирже HTX в паре ETH-USDT на 8,21 млн долларов.

Биткоин представляет собой децентрализованную криптовалюту на основе блокчейна, которую может эмитировать любой пользователь, формируя новые блоки. Концепция биткоина была опубликована в ноябре 2008 года анонимным автором под псевдонимом Сатоси Накамото. В последние годы популярность биткоина существенно возросла, однако эмиссия этой криптовалюты ограничена, и большая ее часть уже создана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 мая курс биткоина достигал 105,032 тыс. долларов, обновив максимум за три месяца. А 8 мая биткоин впервые с февраля превысил отметку в 100 тыс. долларов.