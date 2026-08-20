Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
РПЦ поддержала отправку мощей Дмитрия Донского в зону СВО
Православным военнослужащим в зоне проведения спецоперации необходимо как можно скорее предоставить возможность поклониться мощам князя Дмитрия Донского, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Я думаю, что это разумное решение», – подчеркнул представитель Русской православной церкви в эфире программы «Вести», передает ТАСС.
Он добавил, что возможность поклонения святыне должна быть обеспечена православным бойцам в кратчайшие сроки.
Вопрос о точном месте пребывания мощей в настоящее время прорабатывается. Ожидается, что любой верующий сможет получить доступ к ним в центральных и крупных открытых храмах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе Московского Кремля мощей Дмитрия Донского.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил помещение трех фрагментов святыни в специальные ковчеги для поклонения верующих.
Российское военно-историческое общество предложило учредить особую медаль в честь великого князя для отличившихся командиров специальной военной операции.