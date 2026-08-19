В РВИО предложили учредить военную награду в честь Дмитрия Донского

Tекст: Дарья Григоренко

Мягков выступил с идеей создания новой медали. Награда в честь великого князя предназначается для отличившихся командиров специальной военной операции, передает РИА «Новости».

«Дмитрий Донской для нас – безусловно, и воин, и правитель, и духовный наставник наших людей. Обретение его мощей – чудо, которое свершилось, и которое всегда помогает нашему народу. Дмитрий Донской, уходя на Куликово поле, своей жене Евдокии сказал такие слова: «Если Бог с нами, то кто против нас?». Мне кажется, этот девиз сегодня применим ко всем нашим людям, которые сражаются на СВО», – подчеркнул историк.

Он добавил, что недавно обретенные мощи святого обязательно помогут бойцам одержать победу.

По мнению эксперта, современные российские офицеры сражаются столь же самоотверженно, как и воины на Куликовом поле. Мягков напомнил, что образ прославленного полководца вдохновлял советских солдат во время Великой Отечественной войны.

Как уточнил Мягков, находка мощей святого князя Дмитрия Донского, символизирующего высшую справедливость, вызовет духовный подъем у всех, кто героически воюет в зоне СВО и работает в тылу, приближая победу.

Он отметил большую символичность обретения мощей Дмитрия Донского, в то время как киевский режим перезахоранивает останки лидеров украинских националистов прошлого.

«Сейчас укронацисты перезахоранивают тех, кого можно считать «воспитанниками сатаны» – Коновальца, Мельника, лидеров ОУН*-УПА* (запрещены в России), у которых руки были по локоть в крови, тех, кто служил германским нацистам в годы войны, кто убивал мирных жителей. А мы воюем за справедливость, и Дмитрий Донской как раз символизирует высшую справедливость», – сказал Мягков.

В 1944 году на пожертвования верующих была построена танковая колонна, названная именем князя. Историк обратил внимание на символичность обретения святыни на фоне действий киевских властей, прославляющих пособников нацистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.