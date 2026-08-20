Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Ученые зафиксировали мощнейшую августовскую вспышку на спокойном летнем Солнце
В ИКИ РАН зарегистрировали сильнейшую за август солнечную вспышку класса М
Второй за сутки мощный взрыв класса М произошел на обращенной к Земле стороне светила, став самым значительным космическим явлением уходящего месяца.
Специалисты зафиксировали самое сильное за этот месяц событие на нашей звезде, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Измеренный балл составил M1.88, однако в мировые каталоги явление войдет со значением M1.8, так как уровень традиционно округляют по нижней границе.
Источником мощного взрыва стала активная область 4513, которая накануне вышла на обращенную к Земле видимую сторону.
Эксперты отмечают, что энергия в этой зоне закончится в течение одного или двух дней. До рекордных показателей этому явлению далеко, но оно заметно выделяется на фоне спокойного летнего светила.
Вспышек высшего класса X в ближайшее время не ожидается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые ИКИ РАН сообщили о завершении мощного всплеска активности на Солнце.
В августе прошлого года на светиле произошла мощная вспышка класса М4.4.