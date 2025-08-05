На Солнце произошла самая мощная в августе вспышка

Пятая по счету вспышка класса М44 зафиксирована учеными

Tекст: Денис Тельманов

Самая сильная вспышка серии на Солнце была зафиксирована вечером 5 августа, передает РИА «Новости». По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, начало вспышки отмечено в 18.46 по московскому времени, окончание – в 18.58. Ей присвоен индекс М4.4.

Это уже пятое событие такого класса на Солнце с 3 августа. Первая вспышка серии имела индекс М2.9 и стала самой мощной за последние полтора месяца. Сейчас уровень солнечной активности снижается после недавнего пика.

Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил, что в ближайшие четыре года можно ожидать неожиданные и очень мощные вспышки на Солнце, а также магнитные бури на Земле. Ученые продолжают наблюдать за развитием ситуации и анализировать возможные последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла вспышка класса М1.2, ставшая четвертой по счету с начала августа и отличавшаяся продолжительностью. В понедельник на Солнце наблюдали вторую за сутки мощную вспышку уровня М2.1 в активной области 4168. На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М, о чем сообщили в Институте прикладной геофизики.