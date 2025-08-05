Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
Ученые сообщили о четвертой мощной вспышке на Солнце в августе
На Солнце произошла четвертая за август вспышка класса M
На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.2 – четвертая по счету с начала августа – отличавшаяся продолжительностью.
Новая вспышка на Солнце класса M1.2 была зафиксирована утром 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Вспышка произошла в группе солнечных пятен с номером 4168 и длилась около 30 минут. Это уже четвертая вспышка такого уровня в августе.
Как уточнили специалисты, событие классифицируется по предпоследнему уровню мощности рентгеновского излучения. Минимальный уровень – класс A, затем B, C, M и X, при этом с каждой новой буквой мощность увеличивается в десять раз.
Подобные явления на Солнце могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая атмосферы Земли, способны вызывать магнитные бури и влиять на работу спутниковой и наземной техники. Ученые ранее предупреждали об увеличении риска подобных вспышек в первые дни августа.
Накануне на Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.1 во второй раз за сутки в активной области 4168.
Ранее ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за одни сутки.