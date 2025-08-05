Ученые сообщили о четвертой мощной вспышке на Солнце в августе

На Солнце произошла четвертая за август вспышка класса M

Tекст: Мария Иванова

Новая вспышка на Солнце класса M1.2 была зафиксирована утром 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Вспышка произошла в группе солнечных пятен с номером 4168 и длилась около 30 минут. Это уже четвертая вспышка такого уровня в августе.

Как уточнили специалисты, событие классифицируется по предпоследнему уровню мощности рентгеновского излучения. Минимальный уровень – класс A, затем B, C, M и X, при этом с каждой новой буквой мощность увеличивается в десять раз.

Подобные явления на Солнце могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая атмосферы Земли, способны вызывать магнитные бури и влиять на работу спутниковой и наземной техники. Ученые ранее предупреждали об увеличении риска подобных вспышек в первые дни августа.

Накануне на Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.1 во второй раз за сутки в активной области 4168.

Ранее ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за одни сутки.



