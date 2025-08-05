  • Новость часаПушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оборона США оказалась в руках Китая
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Германия заявила о создании «пит-стопов» на случай конфликта с Россией
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    5 августа 2025, 09:35 • Новости дня

    Ученые сообщили о четвертой мощной вспышке на Солнце в августе

    На Солнце произошла четвертая за август вспышка класса M

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.2 – четвертая по счету с начала августа – отличавшаяся продолжительностью.

    Новая вспышка на Солнце класса M1.2 была зафиксирована утром 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Вспышка произошла в группе солнечных пятен с номером 4168 и длилась около 30 минут. Это уже четвертая вспышка такого уровня в августе.

    Как уточнили специалисты, событие классифицируется по предпоследнему уровню мощности рентгеновского излучения. Минимальный уровень – класс A, затем B, C, M и X, при этом с каждой новой буквой мощность увеличивается в десять раз.

    Подобные явления на Солнце могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая атмосферы Земли, способны вызывать магнитные бури и влиять на работу спутниковой и наземной техники. Ученые ранее предупреждали об увеличении риска подобных вспышек в первые дни августа.

    Накануне на Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.1 во второй раз за сутки в активной области 4168.

    Ранее ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за одни сутки.


    4 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Умер космонавт Герой России Талгат Мусабаев
    Умер космонавт Герой России Талгат Мусабаев
    @ Альберт Пушкарев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На 74-м году жизни умер космонавт, Герой России Талгат Мусабаев; президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с его смертью.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Талгата Мусабаева, передает ТАСС.

    В пресс-службе главы казахстанского государства сообщили, что Токаев высоко оценил заслуги Мусабаева, отметив его вклад в развитие казахстанской космонавтики и общественную деятельность.

    В телеграмме Токаева говорится, что Мусабаев был героем, трижды побывавшим в космосе и прославившим Казахстан своими подвигами. Токаев подчеркнул, что Мусабаев посвятил всю свою трудовую жизнь прогрессу отечественной космонавтики и стал инициатором многих важных общественных инициатив.

    Талгат Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области. Он был Народным героем Казахстана, Героем России и совершил три космических полета. Первый полет состоялся в 1994 году, затем он полетел в космос в 1998 и 2001 годах.

    Мусабаев был командиром первой российской экспедиции посещения Международной космической станции.

    Общая продолжительность его пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Мусабаев начал подготовку к полетам в 1991 году, когда был зачислен кандидатом в космонавты в составе четвертой группы отряда космонавтов.

    Комментарии (4)
    4 августа 2025, 05:38 • Новости дня
    Метеоролог предрек Москве циклоническую депрессию и снятие «проклятья» выходных

    Метеоролог Тишковец предрек Москве циклоническую депрессию

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя на атмосферных фронтах Центральной России будет нестабильной и полной сюрпризов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

    Он предупредил, что столичном регионе в понедельник утром возможен туман с ухудшением видимости менее 1 км. Днем начнет падать давление. Температура составит от 22 до 25 градусов.

    «Скажется ненастное влияние циклонической депрессии, заливающей ливнями юг России. Пик аномальных ливней придется на вечер... с 15.00 до 21.00 на центр Москвы обрушится 36 мм осадков!», –  сообщил метеоролог в своем в Telegram-канале.

    По его прогнозу, ливни продолжатся до середины вторника. То есть за сутки (с 15.00 4 августа до 15.00 5-го) на Москву может пролиться до 80 мм,  что сопоставимо с климатической нормой за август, составлющей 79 мм. Температура воздуха ночью составит +14…+17, днем во вторник от 21 до 24 градусов.

    «В среду инициативу перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится. Под утро +13…+16, после полудня +24…+27. Но передышка будет недолгой. В ночь на четверг еще обойдется без осадков, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся», – предупредил Тишковец.

    К пятнице, прогнозирует он, осадки прекратятся, так как в регион заглянет гребень антициклона. Правда, под утро похолодает до +10, днем же в местами могут пройти небольшие дожди, температура не превысит +20.

    «В субботу и воскресенье «проклятье» выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам +9…+14, в середине дня воздух будет прогреваться до +25», – подытожил синоптик.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 13:57 • Новости дня
    Ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за сутки

    На Солнце за прошедшие сутки зафиксированы 15 вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки на Солнце произошло 15 вспышек, причем большинство из них возникло в новой активной области 4167.

    За прошедшие сутки на Солнце зафиксировано 15 вспышек, что более чем в два раза превышает показатели предыдущих суток, когда было зафиксировано шесть вспышек, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

    По данным ученых, большинство вспышек произошло в новой активной области 4167, где «сжигалась появившаяся вместе с ней энергия». Остальные вспышки были равномерно распределены по диску Солнца.

    Специалисты отметили, что активность светила демонстрирует признаки стабилизации, а рост количества солнечных пятен прекратился. По их данным, «всплеск активности имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток».

    Ученые подчеркнули, что серия вспышек не оказала никакого воздействия на Землю.

    Ранее, в пятницу, специалисты лаборатории прогнозировали возможное увеличение количества крупных вспышек уровней М и Х из-за формирования новых активных областей на поверхности Солнца в ближайшие два-три дня.

    Между тем специалисты не обнаружили связи между солнечной активностью и недавним землетрясением на Камчатке.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 11:57 • Новости дня
    Космонавты МКС встретили экипаж Crew Dragon на борту станции

    Космонавты МКС встретили прибывший экипаж Crew Dragon миссии Crew-11

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавт Алексей Зубрицкий показал кадры открытия люков и встречи космонавтами МКС экипажа миссии Crew-11, в состав которой входит россиянин Олег Платонов.

    Космонавты Международной космической станции встретили экипаж миссии Crew-11 на борту станции. По словам спецкора ТАСС, космонавта Роскосмоса Алексея Зубрицкого, сразу после открытия люков члены МКС поприветствовали прибывших коллег. Среди экипажа Crew-11 на станции впервые оказался российский космонавт Олег Платонов.

    Алексей Зубрицкий отметил: «Только что встретили коллег, прибывших на борту Crew Dragon. Олег Платонов пока адаптируется, но уже сказал, что его очень впечатлил вид Земли в иллюминаторе. Когда он увидел ее впервые, она оказалась намного красивее, чем он себе представлял».

    Корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС в 9.27 по московскому времени. Экипаж миссии Crew-11 состоит из четырех человек, для Олега Платонова этот полет стал дебютом на орбите.

    Между тем Роскосмос заявил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС.


    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Роскосмос показал видео циклона, вызвавшего грозу в Москве

    Роскосмос опубликовал видео грозового циклона над Москвой с космических спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный циклон, зафиксированный с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», накануне вечером вызвал грозу, ливни и привел к задержке 55 рейсов в московских аэропортах.

    Видеозапись циклона, вызвавшего мощную грозу в Москве, опубликовал «Роскосмос». На ролике, созданном из спутниковых снимков аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М», видно, как атмосферный фронт двигался к столице.

    Сильная гроза с ливнем и молниями прошла по Москве вечером в пятницу. По данным комплекса городского хозяйства, жителей заранее предупредили о возможных порывах ветра до 17 метров в секунду и проливных дождях до утра субботы.

    Непогода повлияла на работу столичных аэропортов. В период с 22.00 до полуночи в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском были задержаны 55 рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, cиноптики сообщили о рекордном количестве осадков в Москве за июль.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что август в Московском регионе пройдет с незначительным превышением температурной нормы.

    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 22:38 • Новости дня
    МЧС: Придомовые территории в Краснодарском крае освободились от воды

    Tекст: Ирма Каплан

    В Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений, также продолжается мониторинг гидрологической обстановки, сообщили специалисты МЧС России в Telegram-канале.

    «В Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды. <...> В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся на месте для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации», – сообщили спасатели.

    Они уточнили, что к работам готовы  230 специалистов и 67 единиц техники.

    Напомним, три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края из-за подтоплений.


    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 02:53 • Новости дня
    В австралийской Канберре выпало 40 см снега

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько городов на востоке Австралии покрылись толстым слоем снега за последние десятилетия. Непогода в выходные вызывала наводнения, дорожные заторы и отключение электричества в тысячах домов, сообщили власти.

    По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, в субботу холодный воздушный фронт принес на север Нового Южного Уэльса целых 40 см снега, что является максимальным показателем с середины 1980-х годов, передает Reuters.

    По ее словам, впервые за 10 лет снег выпал и в районах соседнего штата Квинсленд. Брэдбери отметила, что из-за изменения климата погода в Австралии в последние годы стала нестабильной, но за всю историю наблюдений подобные явления происходили несколько раз.

    «Что делает это событие необычным, так это то, как много у нас выпало снега, а также то, насколько широко он выпал, покрыв довольно большую часть северных равнин», – сказала она.

    В связи с проливными дождями Служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс сообщила, что отреагировала на более чем 1455 инцидентов. Более 100 автомобилей застряли из-за снегопада, были повреждены здания, в ряде районов предупреждали о крупных наводнениях. Десятки тысяч домов остались на ночь без электричества, сообщила государственная телекомпания Australian Broadcasting Corp.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 19:17 • Новости дня
    Синоптик сообщил о прохождении максимума ливней в Москве

    Синоптик Тишковец: Максимум ливней в Москве пройден

    Tекст: Дарья Григоренко

    Максимум ливней в Москве уже прошел, однако дожди сохранятся еще сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, «максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа», передает РИА «Новости».

    Тишковец подчеркнул, что за сутки в столичные осадкомеры может попасть до двух третей августовской нормы осадков. Он добавил, что возможно установление нового суточного рекорда осадков для этого дня, который сейчас составляет 37,8 миллиметра и был зафиксирован в 1989 году.

    По прогнозу синоптика, полностью дожди прекратятся к вечеру вторника, после чего в среду столицу ожидает потепление и солнечная погода. Тишковец напомнил, что август не является самым дождливым месяцем в Центральной России, а нынешние ливни – экстраординарное явление, встречающееся раз в 20 лет.

    В понедельник жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, включая ливни, грозу, возможный град и ветер до 17 метров в секунду.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе атмосферные фронты Центральной России будут нестабильными и полными сюрпризов. Между тем накануне пролет автомобильного моста в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе обрушился из-за сильных ливней.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    На Солнце произошла вторая за сутки сильная вспышка

    На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку класса M21

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник на Солнце во второй раз за сутки зафиксирована мощная вспышка уровня M2.1, произошедшая в активной области 4168.

    Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, которые приводит ее Telegram-канал, утром в 7.57 по Москве на Солнце в активной области 4168 произошла вторая за сутки вспышка класса M.

    Мощность события оценили на уровне M2.1, что соответствует категории сильных, однако признаков глобального увеличения солнечной активности пока не наблюдается.

    Предыдущая вспышка в этом же центре была зафиксирована менее суток назад, ее сила составила M2.9. Ученые отмечают, что обе вспышки являются самыми сильными для июля и августа, но не выходят за пределы локального проявления активности.

    Вспышки произошли в области Солнца, находящейся прямо напротив Земли, но пока не отмечено влияния на магнитное поле планеты или радиационные условия для космических аппаратов. Объективная информация по новой вспышке уточняется.

    Напомним, накануне на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М.

    Ранее ученые за сутки зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    Синоптики предупредили москвичей о ливнях и грозах с градом

    В Москве спрогнозировали сильные ливни, грозы и порывистый ветер

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, включая ливни, грозу, возможный град и ветер до 17 метров в секунду.

    Власти Москвы предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

    По данным синоптиков, в понедельник и вторник в городе ожидаются сильные ливни, грозы, а местами возможен град. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

    Количество осадков за сутки способно составить до 45% от месячной нормы, уточняется в сообщении. Жителей столицы просят быть максимально осторожными на улице во время непогоды, не укрываться под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ними.

    Власти напоминают, что соблюдение этих рекомендаций поможет избежать травм и повреждений имущества.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе атмосферные фронты Центральной России будут нестабильными и полными сюрпризов.

    Между тем накануне пролет автомобильного моста в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе обрушился из-за сильных ливней.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    В Москве за полдня выпала треть месячной нормы осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные дожди привели к тому, что за двенадцать часов в столице выпала треть месячной нормы осадков, особенно обильно прошли ливни в центральных районах города.

    Около 33% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов, передает ТАСС.

    Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по данным метеостанций к утру 4 августа в районе Тушино выпало 22 мм осадков, в Бутово – 24 мм, а в центре города – на Балчуге и ВДНХ – 26 мм. Это составляет треть от стандартного объема осадков для всего августа.

    В Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировано в Егорьевске (25 мм), Ново-Иерусалиме (26 мм), Серпухове (28 мм) и Долгопрудном (34 мм). Синоптик уточнил, что дожди в регионе сохраняются и до утра может выпасть еще до 20 мм осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик ливней в Москве уже прошел, но дожди сохранятся еще сутки. В июле в столице зафиксировали превышение месячной нормы осадков почти в полтора раза. Средняя температура в Москве в июле оказалась выше обычной.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Турция решила построить космодром в Сомали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти готовятся к началу работ по созданию космической базы на побережье Сомали площадью 900 кв. километров, сообщает газета Turkiye.

    Турция вскоре приступит к строительству собственного космодрома на побережье Сомали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Turkiye. Стоимость проекта превысит 350 млн долларов, и его планируется завершить в течение двух лет.

    Как отмечает издание, тендер на возведение инфраструктуры новой космической базы будет объявлен в ближайшее время. Для космодрома власти Турции и Сомали согласовали участок площадью 900 кв. км на побережье Индийского океана. Осенью прошлого года между Анкарой и Могадишо прошли переговоры о создании стартовой площадки для тестовых запусков ракет. Новый объект предполагается использовать для гражданских запусков, а также для испытаний баллистических ракет с увеличенной дальностью действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 06:10 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди и грозы во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти все логистические маршруты ВСУ в Купянске оказались под контролем российских военных, что усложняет передвижение и применение украинской техники.

    Военнослужащие России контролируют практически все логистические пути вооруженных сил Украины в районе Купянска, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, при обнаружении украинской техники в городе маневренные группы и беспилотники ВС РФ немедленно наносят по ним удары. Дополнительно российские артиллерийские батареи ведут огонь по закрытым позициям вооруженных формирований Украины.

    Марочко подчеркнул, что такое оперативное уничтожение техники и личного состава наносит критический ущерб боеспособности подразделений противника. Он уточнил, что украинское командование пытается скрывать технику в гражданских зданиях и складах, однако из-за эффективной работы российских разведывательных подразделений это становится практически невозможным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 08:29 • Новости дня
    В Московском регионе за сутки выпало до 130% месячной нормы осадков

    Синоптик Тишковец: В Московском регионе за сутки выпало 130% месячной нормы осадков

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные дожди обрушились на столичный регион, при этом в Наро-Фоминске за сутки выпало 84 мм осадков, что превышает месячную норму августа на 130%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В столичном регионе за последние сутки выпало значительное количество осадков, сообщает Telegram-канал Евгения Тишковца. На главной метеостанции ВДНХ в Москве уровень осадков составил 34 мм, а на Балчуге 30 мм, в Бутово 35 мм. Эти показатели соответствуют примерно 45% месячной нормы для августа. В Красногорске и Долгопрудном зафиксировано по 41 мм осадков.

    В Наро-Фоминске ситуация оказалась наиболее экстремальной – здесь выпало 84 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Суточный рекорд для Москвы, установленный в 1989 году, равен 37,8 мм.

    В настоящее время осадки продолжаются, и погодные условия остаются неблагоприятными для жителей региона.

    Ранее сообщалось, что в Москве за полдня выпала треть месячной нормы осадков.

    Накануне вечером ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что максимум ливней уже прошел, но дожди сохранятся еще сутки.

    Синоптики предупреждли москвичей о ливнях и грозах с градом.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 09:48 • Новости дня
    Более 200 рейсов задержали в московских аэропортах из-за ливня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичных аэропортах за сутки задержали и отменили сотни рейсов из-за проливного дождя, осадки достигли 130% месячной нормы.

    Начиная с полуночи 5 августа в аэропортах московского региона из-за проливного дождя задержали более 200 рейсов на вылет и прилет, передает РИА «Новости».

    В Шереметьево задержали 52 вылета, один отменили; во Внуково 23 вылета задержали; в Домодедово 24 вылета задержали и один отменили; в Жуковском задерживали четыре рейса и один отменили. В итоге на вылет 103 рейса задержали, три отменили.

    На прилет в Шереметьево задержали 70 рейсов, во Внуково – 24, в Домодедово – 17 рейсов задержали и два отменили, в Жуковском задержали четыре и отменили один. Всего на прилет 115 рейсов задержали, три отменили.

    По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве и Подмосковье за сутки выпало до 130% от месячной нормы осадков. Несмотря на непогоду, воздушные гавани сообщили о продолжении работы в штатном режиме.

    В воскресенье 11 рейсов задерживались на вылет из аэропорта Пулково в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи.

    Комментарии (0)
    Главное
    Bloomberg: Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    На Украине объявили в розыск продюсера Бардаша
    Вулканологи допустили извержения «Огненного кольца» от землетрясений
    Сальдо: ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра
    NYT назвала спасительными ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки
    Ученый Мораес заявил, что Туринская плащаница не касалась тела Христа

    Оборона США оказалась в руках Китая

    Китай продолжает показывать США свою силу через ограничение поставок редкоземельных металлов. Он бьет прямиком по оборонной промышленности США, которая оказалась в серьезной зависимости от КНР. Это усиливает переговорную позицию Пекина по торговой сделке с США. Так легко сдаваться, как это сделали Япония и ЕС, Китай явно не намерен. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые границы России признали в Америке с умыслом

    Власти Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги и его жены поступили как старые друзья – и прислали в Россию официальное письмо с признанием конституционных границ РФ от Херсона до Курил. Но это, скорее всего, не просто жест дружбы. В нем есть грандиозный замысел. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми

    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия с Украиной затеяли нефтяную катастрофу ради новых санкций

    Британия перенимает эстафету в борьбе с перевозящим россискую нефть флотом у Прибалтики: по данным СВР, Лондон намерен подорвать танкер, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу и ввести жесткие вторичные санкции для стран, закупающих у России энергоресурсы. Как Москве не допустить подобного исхода? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации