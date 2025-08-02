Ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за сутки

На Солнце за прошедшие сутки зафиксированы 15 вспышек

Tекст: Мария Иванова

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировано 15 вспышек, что более чем в два раза превышает показатели предыдущих суток, когда было зафиксировано шесть вспышек, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, большинство вспышек произошло в новой активной области 4167, где «сжигалась появившаяся вместе с ней энергия». Остальные вспышки были равномерно распределены по диску Солнца.

Специалисты отметили, что активность светила демонстрирует признаки стабилизации, а рост количества солнечных пятен прекратился. По их данным, «всплеск активности имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток».

Ученые подчеркнули, что серия вспышек не оказала никакого воздействия на Землю.

Ранее, в пятницу, специалисты лаборатории прогнозировали возможное увеличение количества крупных вспышек уровней М и Х из-за формирования новых активных областей на поверхности Солнца в ближайшие два-три дня.

Между тем специалисты не обнаружили связи между солнечной активностью и недавним землетрясением на Камчатке.