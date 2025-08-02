Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.3 комментария
Ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за сутки
На Солнце за прошедшие сутки зафиксированы 15 вспышек
За минувшие сутки на Солнце произошло 15 вспышек, причем большинство из них возникло в новой активной области 4167.
За прошедшие сутки на Солнце зафиксировано 15 вспышек, что более чем в два раза превышает показатели предыдущих суток, когда было зафиксировано шесть вспышек, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.
По данным ученых, большинство вспышек произошло в новой активной области 4167, где «сжигалась появившаяся вместе с ней энергия». Остальные вспышки были равномерно распределены по диску Солнца.
Специалисты отметили, что активность светила демонстрирует признаки стабилизации, а рост количества солнечных пятен прекратился. По их данным, «всплеск активности имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток».
Ученые подчеркнули, что серия вспышек не оказала никакого воздействия на Землю.
Ранее, в пятницу, специалисты лаборатории прогнозировали возможное увеличение количества крупных вспышек уровней М и Х из-за формирования новых активных областей на поверхности Солнца в ближайшие два-три дня.
Между тем специалисты не обнаружили связи между солнечной активностью и недавним землетрясением на Камчатке.