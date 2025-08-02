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    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    39 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    8 комментариев
    2 августа 2025, 13:57 • Новости дня

    Ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за сутки

    На Солнце за прошедшие сутки зафиксированы 15 вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки на Солнце произошло 15 вспышек, причем большинство из них возникло в новой активной области 4167.

    За прошедшие сутки на Солнце зафиксировано 15 вспышек, что более чем в два раза превышает показатели предыдущих суток, когда было зафиксировано шесть вспышек, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

    По данным ученых, большинство вспышек произошло в новой активной области 4167, где «сжигалась появившаяся вместе с ней энергия». Остальные вспышки были равномерно распределены по диску Солнца.

    Специалисты отметили, что активность светила демонстрирует признаки стабилизации, а рост количества солнечных пятен прекратился. По их данным, «всплеск активности имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток».

    Ученые подчеркнули, что серия вспышек не оказала никакого воздействия на Землю.

    Ранее, в пятницу, специалисты лаборатории прогнозировали возможное увеличение количества крупных вспышек уровней М и Х из-за формирования новых активных областей на поверхности Солнца в ближайшие два-три дня.

    Между тем специалисты не обнаружили связи между солнечной активностью и недавним землетрясением на Камчатке.

    31 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    В НАСА назвали ответственную за сведение МКС с орбиты компанию

    В НАСА рассказали о технологии сведения МКС с орбиты

    Tекст: Евгения Караваева

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что международную космическую станцию сведет с орбиты новый аппарат, который разработает компания SpaceX, и это не создаст опасности для людей.

    Сведение МКС с орбиты не приведет к угрозе для населенных районов, заявил представитель NASA по связям с общественностью Стивен Сиселоф, его слова приводит РИА «Новости».

    Он отметил, что станция сойдет с орбиты и упадет в Тихий океан, поэтому населенные территории не пострадают.

    По словам представителя NASA, для сведения станции с орбиты создан специальный проект, разработку необходимого для этого аппарата поручили компании SpaceX. Предполагается, что это будет непилотируемый космический корабль с вместительным грузовым отсеком.

    Первый элемент МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Станция продолжает использоваться, несмотря на изначальные планы завершить ее эксплуатацию к 2020 году. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ранее отмечал, что процесс сведения МКС с орбиты займет около двух с половиной лет, соответствующая программа уже подготовлена.

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    30 июля 2025, 15:22 • Новости дня
    Ученый объяснил странное поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS

    Tекст: Ольга Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS, по мнению астронома, не предпринимает попыток скрыться от наблюдения, что было бы логичным для искусственного корабля.

    Новый межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный телескопом системы ATLAS, ведет себя слишком необычно для предполагаемого космического корабля инопланетян, передает РИА «Новости». Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что если бы объект действительно был искусственным, ему было бы достаточно слегка замедлиться, чтобы сравняться по скорости с долгопериодическими кометами и не привлекать внимания земных наблюдателей.

    По мнению Богачева, нынешняя траектория 3I/ATLAS – наоборот, лучший способ обратить на себя внимание, ведь гиперболическая скорость выделяет его среди других небесных тел. Ученый отметил, что похожие версии о внеземном происхождении высказывал и астрофизик Ави Леб, утверждавший, что и астероид 1I/Oumuamua мог быть искусственным объектом.

    Леб продемонстрировал две научные работы, где спектроскопия 3I/ATLAS указывала на отсутствие газов вокруг объекта, что, по его мнению, не позволяет отнести его к кометам. Однако эта точка зрения вызвала критику в научном сообществе, после чего Леб предположил, что видимый на снимках хвост объекта – лишь визуальный эффект и не доказывает его кометную природу.

    Богачев иронично добавил, что теперь научный мир ожидает обнаружения четвертого межзвездного объекта, чтобы посмотреть, как быстро Леб вновь предположит его искусственное происхождение. По словам российского ученого, частота обнаружения подобных объектов позволяет надеяться, что ждать этого, возможно, долго не придется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы заметили внутри орбиты Юпитера крупную межзвездную комету A11pl3Z (3I/ATLAS). Объект приблизится к Солнцу и Марсу в октябре. Комета движется по траектории, не связанной с Солнечной системой.

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    2 августа 2025, 11:40 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    31 июля 2025, 22:33 • Новости дня
    Роскосмос объяснил отмену запуска Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11

    Tекст: Ирма Каплан

    Накануне Роскосмос сообщал о готовности экипажа, в составе которого космонавт Олег Платонов, астронавты Зина Кардман, Майкл Финк и Кимия Юи, отправиться на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 31 июля, однако НАСА информировало об отмене пуска.

    «Запуск миссии SpaceX Crew-11 перенесен из-за неблагоприятного прогноза погоды», – сообщил Telegram-канал госкорпорации.

    Там добавили, что новая дата старта – не ранее 1 августа в 18:43 мск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил 30 июля Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon, который в четверг отправится к МКС.

    Также 31 июля в ходе первой за шесть лет встречи руководители космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям и исследованию дальнего космоса.


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    1 августа 2025, 20:34 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сильном ливне и ветре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях.

    В сообщении ведомства говорится: «В ближайший час и с сохранением до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются сильный ливень, сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 17 метров в секунду», передает РИА «Новости».

    Специалисты советуют москвичам быть особенно внимательными на улице, не укрываться от дождя под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними. Такие меры предосторожности связаны с риском падения веток и других опасных ситуаций из-за сильного ветра.

    1 августа в столице за июль зафиксировали превышение месячной нормы осадков почти в полтора раза, а средняя температура оказалась выше обычной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал москвичам, что в августе погода будет соответствовать норме. Москвичей ранее предупредили о возвращении дождей.

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    1 августа 2025, 01:57 • Новости дня
    Метеоролог пообещал москвичам в августе соответствующую норме погоду

    Метеоролог Вильфанд пообещал москвичам в августе соответствующую норме погоду

    Tекст: Ирма Каплан

    Август в Московском регионе пройдет под знаком соответствия температурной норме, превышая ее незначительно, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В Москве в августе прогнозируется температура около нормы, но на положительном фоне. То есть выше нормы, но до класса «выше» она не доходит, а будет немного превышать среднемноголетние значения температуры августа», – заявил он ТАСС

    Вильфанд уточнил, что количество осадков в последний месяц лета так же прогнозируется в объемах нормы.

    В ближайшую пятницу, по словам метеоролога, погода в столице уже начнет меняться, став пасмурной, с вероятными кратковременными дождями и  понижением температуры до +26...+28 градусов.

    «В ночь на субботу пойдет особенно сильный дождь. Грозы будут наблюдаться во многих районах Московского региона при этих осадках. Днем в субботу тоже облачно, небольшой дождь, местами умеренный», – сказал он.

    В субботу ожидается 23-25 градусов тепла, но к понедельнику гребень высокого давления снова вытянет температуру воздуха до +28 градусов, а ночные показатели до +18...+22 градусов.

    Со вторника давление начнет снижаться, в столичном регионе станет облачно с прояснениями, временами будут дожди и температура достигнет +23...+25 градусов, подытожил Вильфанд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в столице из-за продолжительной жары ввели оранжевый уровень погодной опасности, он будет актуален до вечера 31 июля. Жаркая погода, как сообщалось, сохранится в городе до конца рабочей недели, а в выходные прогнозируются кратковременные дожди и грозы с понижением температуры.


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    31 июля 2025, 02:24 • Новости дня
    Глава Роскосмоса повидался с экипажем Crew-11 перед отправкой к МКС
    Глава Роскосмоса повидался с экипажем Crew-11 перед отправкой к МКС
    @ Telegram-канал Роскосмоса

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил 30 июля Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon, который в четверг отправится к МКС.

    Накануне старта миссии Crew-11 глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пообщался с экипажем корабля Crew Dragon: российским космонавтом Олегом Платоновым, астронавтами Зиной Кардман, Майклом Финком и Кимия Юи.

    «Олег, удачи, успехов, пусть все сложится», – сказал Баканов Олегу Платонову.

    В ходе встречи Олег Платонов подтвердил готовность к полету и рассказал о хороших отношениях в экипаже. Майкл Финк почти всю встречу разговаривал на русском языке, а замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев попросил Финка делиться опытом с молодыми, все же в его космической карьере три полета и девять выходов в открытый космос.

    Зина Кардман объяснила эмблему миссии в виде трех больших звезд – это страны-участницы – Россия, Япония, США, а маленькие звезды посвящены детям членов экипажа.

    Напомним, Баканов во главе делегации Роскосмоса прибыл в США, чтобы впервые за восемь лет встретиться с и. о. главы НАСА Шоном Даффи, предположительно 31 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская сторона продолжает сотрудничество с Россией в космической сфере даже на фоне серьезных разногласий по другим вопросам, включая Украину, заявил министр транспорта США – и. о. директора НАСА Шон Даффи.

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    1 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали крупные вспышки на Солнце в выходные

    Жителей Земли предупредили о росте вероятности вспышек M и X классов на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие выходные на Солнце ожидается рост вероятности вспышек классов M и X из-за появления двух новых быстроразвивающихся активных областей, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале прогнозируют повышенную вероятность крупных вспышек уровня M и X на Солнце в ближайшие выходные.

    По их информации, это связано с формированием новых активных областей на видимой стороне Солнца, которые можно наблюдать по группам солнечных пятен.

    «В течение ближайших двух-трех суток, то есть на предстоящих выходных, будут заметно повышены вероятности вспышек уровня M и X. Причиной является формирование на видимой стороне Солнца двух новых активных областей, видимых по связанным с ними группам солнечных пятен», – отмечается в сообщении ученых.

    Речь идет о областях под номерами 4166 и 4167. Наиболее быстрорастущая из них, 4167, сейчас расположена почти точно на линии Солнце – Земля. Если темпы роста сохранятся, этот центр может уже на выходных трансформироваться в очень крупный и вызвать мощные вспышки X класса. Область 4166 появилась раньше и развивается медленнее, поэтому связанные с ней риски ниже.

    Специалисты также подчеркивают, что одновременное появление двух разнесенных в пространстве активных центров может быть признаком приближающегося глобального всплеска солнечной активности. Вспышки делятся по мощности на классы A, B, C, M и X, при этом каждый следующий класс в десять раз сильнее предыдущего. Такие события могут сопровождаться выбросом солнечной плазмы, способной вызывать магнитные бури на Земле.

    Ранее ученые не обнаружили связи между солнечной активностью и землетрясением на Камчатке.

    Между тем сообщалось, что в ближайшие выходные на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1 из-за выброшенного Солнцем протуберанца.

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    31 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    В НАСА заявили об ожиданиях продолжения перекрестных полетов США и России

    Tекст: Вера Басилая

    НАСА надеется на продолжение перекрестных полетов России и США на космических кораблях друг друга, заявил представитель НАСА по связям с общественностью Стивен Сиселоф.

    По словам Сиселфа, в НАСА ожидают, что совместные полеты России и США продолжатся на кораблях друг друга, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил 30 июля Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon.

    Баканов во главе делегации Роскосмоса прибыл в США, чтобы впервые за восемь лет встретиться с и. о. главы НАСА Шоном Даффи, предположительно 31 июля.

    Министр транспорта США – и. о. директора НАСА Шон Даффи заявил, что американская сторона продолжает сотрудничество с Россией в космической сфере даже на фоне серьезных разногласий по другим вопросам, включая Украину.

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    2 августа 2025, 06:47 • Новости дня
    НАСА отметило необходимость сотрудничества с Россией для сведения МКС с орбиты

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс сведения Международной космической станции с орбиты возможен только при совместном участии России и США, заявил заместитель главы НАСА Кеннет Бауэрсокс.

    «Космическая станция создавалась для совместной эксплуатации. Необходима работа всех партнеров, особенно России и Америки, которые должны быть в состоянии сотрудничать для сведения (станции) с орбиты», – приводит слова Бауэрсокса ТАСС.

    Бауэрсокс отметил, что команды работают над окончательным планом, предусматривающим использование российских и американских элементов для минимизации рисков для людей на Земле при сведении станции с орбиты в океан.

    Руководитель программы МКС в НАСА Дана Вайгел пояснила, что российский сегмент будет контролировать высоту орбиты, а американский аппарат обеспечит создание тяги для разгона. Она добавила, что доставка необходимого топлива – задача, над которой сейчас работает Роскосмос. По расчетам, объем топлива достигнет нужного уровня в начале 2028 года.

    Вайгел сообщила, что снижение высоты станции начнется ориентировочно в середине 2028 года, а американский аппарат для сведения МКС с орбиты прибудет примерно в середине 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил Хьюстон для переговоров с руководством НАСА. Руководители космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям и исследованию дальнего космоса во время первой за шесть лет встречи. Баканов уточнил, что процесс сведения Международной космической станции с орбиты продлится до 2030 года.

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    31 июля 2025, 21:38 • Новости дня
    Баканов и глава НАСА обсудили освоение Луны и дальнего космоса

    Главы Роскосмоса и НАСА провели первые переговоры с 2018 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе первой за шесть лет встречи руководители космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям и исследованию дальнего космоса.

    Глава Роскосмоса Юрий Баканов и и. о. администратора НАСА Шон Даффи провели переговоры, передает ТАСС.

    В госкорпорации уточнили, что стороны обсудили продолжение работы Международной космической станции, будущие лунные программы и совместные проекты по освоению дальнего космоса.

    «Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам», – говорится в официальном сообщении.

    Эта встреча стала первой на уровне руководителей двух агентств с 2018 года. В Роскосмосе подчеркнули важность регулярных контактов для реализации крупных международных космических инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА сообщило, что новый аппарат компании SpaceX сведет Международную космическую станцию с орбиты, и это не создаст опасности для людей.

    НАСА выразило надежду на продолжение перекрестных полетов России и США на космических кораблях друг друга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по освоению космоса продолжается, несмотря на сложности в других сферах отношений.

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    1 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Баканов сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    И. о. главы НАСА Шон Даффи подтвердил готовность продлить соглашение о перекрестных полетах между НАСА и Роскосмосом на МКС, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов отметил, что стороны достигли принципиальной договоренности и теперь ожидается юридическое оформление соглашения, передает РИА «Новости».

    Изначально соглашение о перекрестных запусках было заключено Роскосмосом и НАСА в июле 2022 года. Программа гарантирует, что на борту МКС всегда будет находиться как минимум один российский космонавт и один американский астронавт, что необходимо для стабильной и безопасной работы станции даже при нештатных ситуациях.

    Баканов также сообщил, что на прошедших переговорах в США Даффи отметил важность сохранения партнерства между двумя космическими корпорациями даже в нынешний «непростой период с точки зрения геополитики». По его словам, глава НАСА подчеркнул: разорвать сотрудничество просто, а восстановить его будет крайне сложно, и от этого зависит не только безопасность эксплуатации МКС, но и развитие совместных технологий.

    По словам Баканова, все технические вопросы между российским и американским космическими ведомствами продолжают решаться оперативно, несмотря на сложную международную обстановку. Даффи со своей стороны выразил глубокое уважение к совместным проектам двух стран.

    Вместе с тем Баканов считает, что в нынешних условиях говорить о запуске новых глобальных совместных проектов между НАСА и Роскосмосом было бы преждевременно. По его словам, сейчас важно сохранить существующие рабочие контакты, а о реализации масштабных идей можно будет говорить в будущем, когда ситуация стабилизируется.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Баканов и исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи провели переговоры.

    НАСА выразило надежду на продолжение перекрестных полетов между российскими и американскими космическими кораблями.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по освоению космоса продолжается, несмотря на сложности в других сферах отношений.

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    1 августа 2025, 09:15 • Новости дня
    Синоптики сообщили о рекорде осадков в Москве за июль

    В Москве в июле выпало 134% от месячной нормы осадков

    Tекст: Мария Иванова

    В столице за июль зафиксировали превышение месячной нормы осадков почти в полтора раза, а средняя температура оказалась выше обычной.

    За июль в Москве зафиксировано превышение климатической нормы по температуре и осадкам, передает РИА «Новости».

    По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха на метеостанции ВДНХ оказалась выше обычных показателей на два градуса.

    Суммарное количество осадков за месяц составило 113 миллиметров, что соответствует 134% от среднемесячной нормы. Таким образом, июль стал не только теплее, но и значительно более влажным, чем обычно.

    Эксперт также отметил, что с учетом относительно прохладного июня лето в столице оказалось на 0,8 градуса теплее средних многолетних значений, а уровень переувлажнения достиг 14%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал москвичам, что в августе погода будет соответствовать норме. Москвичей ранее предупредили о возвращении дождей.

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    1 августа 2025, 08:06 • Новости дня
    Баканов сообщил о сведении МКС с орбиты до 2030 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов уточнил, что процесс сведения Международной космической станции с орбиты продлится вплоть до 2030 года.

    Процедура сведения Международной космической станции с орбиты будет проводиться до 2030 года включительно, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    По словам Баканова, стороны договорились, что совместная эксплуатация МКС продлится до 2028 года, а дальнейшее сведение станции завершится не позднее 2030 года.

    Баканов уточнил, что все технические вопросы будут обсуждаться непосредственно рабочими группами «Роскосмоса» и NASA. С российской стороны процессом будет руководить замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, а с американской – заместитель руководителя NASA Кеннет Бауэрсокс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в NASA назвали компанию SpaceX ответственной за сведение МКС с орбиты. Замглавы Роскосмоса Крикалев заявил о продолжающейся утечке воздуха на МКС. Глава Роскосмоса встретился с экипажем миссии Crew-11 перед отправкой к МКС.

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    2 августа 2025, 09:38 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым и международным экипажем успешно добрался до МКС после переноса старта из-за погоды и пристыковался.

    Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым на борту успешно пристыковался к Международной космической станции, передает РИА «Новости». Операцию стыковки транслировало NASA в прямом эфире.

    Запуск корабля изначально был запланирован на 31 июля, однако его перенесли на сутки из-за неблагоприятной погоды. В итоге ракета Falcon-9 стартовала 1 августа в 18.43 по московскому времени.

    В экипаж Crew Dragon вошли командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк (оба из США), а также специалист Кимия Юи из Японии. Как ожидается, «они проведут на станции несколько месяцев», говорится в сообщении.

    После прибытия нового экипажа к станции должен вернуться предыдущий корабль. На нем на Землю отправятся космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также специалист JAXA Такуя Ониси.

    Перелет Crew Dragon осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA, позволяющего специалистам обеих стран работать на борту МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии Crew-11, в который входит российский космонавт Олег Платонов, прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал 26 июля.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов 30 июля посетил Космический центр имени Джона Кеннеди в США и встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon.

    Роскосмос 31 июля объяснил отмену запуска Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11.

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    1 августа 2025, 08:18 • Новости дня
    Баканов заявил об отсутствии угрозы для МКС из-за утечки воздуха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что обнаруженная утечка в российском переходном модуле не представляет угрозы для функционирования МКС и безопасности экипажа.

    По его словам, утечка воздуха в переходном модуле российского сегмента Международной космической станции (МКС) не оказывает влияния на системы жизнеобеспечения станции, передает РИА «Новости».

    По словам Баканова, ситуация с утечкой, по сути, «несколько раздута», так как с марта по июль объем утечек сократился в десять раз. Глава госкорпорации добавил: «Даже в какой-то момент мы подумали, что их и нет в принципе».

    Он уточнил, что проблемы этого типа изучаются уже более шести лет и происходят в переходном, а не в центральном модуле станции. Баканов подчеркнул, что на жизнеобеспечении МКС и российских космонавтов ситуация не сказывается, а все вопросы решаются в сотрудничестве с NASA, при этом американская сторона не выражает опасений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА назначило ответственную компанию за сведение МКС с орбиты. Замглавы Роскосмоса Крикалев сообщил о продолжающейся утечке воздуха на МКС. Глава Роскосмоса провел встречу с экипажем Crew-11 перед их отправкой к МКС.

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    Китай начал в открытую скупать российское золото

    Еще недавно Китай скрывал часть сделок по закупке российского золота из страха оказаться под вторичными санкциями. Теперь КНР все больше импортирует в открытую, Россия уже вошла в топ-3 основных поставщиков золота для Поднебесной. Чем привлекательно российское золото, и какого важного покупателя заменил нам Китай? Подробности

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    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    За что США наказывают Швейцарию

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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