Ученые не нашли связи солнечной активности с землетрясением на Камчатке

Ученые не обнаружили подтвержденной связи между активностью Солнца и землетрясением

Tекст: Мария Иванова

Связь между недавним мощным землетрясением у берегов Камчатки и солнечной активностью пока не установлена, передает ТАСС.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН Сергей Богачев отметил: «Наука допускает возможность инициирования сейсмических событий внешними причинами, но в данном конкретном случае таких триггеров не обнаруживается». По его словам, хотя в ночь перед землетрясением на Солнце был зафиксирован слабый всплеск активности, прямых материальных воздействий на Землю не было зарегистрировано.

Богачев подчеркнул, что в астрофизике не существует единого мнения о связи между солнечным циклом и сейсмической активностью. Он добавил, что в период пиковой активности Солнца Земля действительно получает больше энергии, однако для возникновения землетрясения требуются конкретные причины, которых в этом случае выявлено не было.

Ученый секретарь Института земной коры СО РАН Анна Добрынина отметила, что для доказательства подобной связи необходимы многолетние наблюдения. Она подчеркнула, что литосфера, гидросфера и атмосфера действительно влияют друг на друга, но связь между солнечной активностью и землетрясениями остается недоказанной.

Напомним, утром в среду у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это стало самым сильным с 1952 года событием в регионе. В результате пострадали жители, обрушилась часть фасада детского сада в Петропавловске-Камчатском, а властями был создан региональный штаб для координации работы служб.

Волна цунами, вызванная землетрясением, достигла побережья Японии. Также в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и одно из рыбопромышленных предприятий.