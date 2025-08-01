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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    35 комментариев
    1 августа 2025, 14:45 • Новости дня

    Ученые спрогнозировали крупные вспышки на Солнце в выходные

    Жителей Земли предупредили о росте вероятности вспышек M и X классов на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие выходные на Солнце ожидается рост вероятности вспышек классов M и X из-за появления двух новых быстроразвивающихся активных областей, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале прогнозируют повышенную вероятность крупных вспышек уровня M и X на Солнце в ближайшие выходные.

    По их информации, это связано с формированием новых активных областей на видимой стороне Солнца, которые можно наблюдать по группам солнечных пятен.

    «В течение ближайших двух-трех суток, то есть на предстоящих выходных, будут заметно повышены вероятности вспышек уровня M и X. Причиной является формирование на видимой стороне Солнца двух новых активных областей, видимых по связанным с ними группам солнечных пятен», – отмечается в сообщении ученых.

    Речь идет о областях под номерами 4166 и 4167. Наиболее быстрорастущая из них, 4167, сейчас расположена почти точно на линии Солнце – Земля. Если темпы роста сохранятся, этот центр может уже на выходных трансформироваться в очень крупный и вызвать мощные вспышки X класса. Область 4166 появилась раньше и развивается медленнее, поэтому связанные с ней риски ниже.

    Специалисты также подчеркивают, что одновременное появление двух разнесенных в пространстве активных центров может быть признаком приближающегося глобального всплеска солнечной активности. Вспышки делятся по мощности на классы A, B, C, M и X, при этом каждый следующий класс в десять раз сильнее предыдущего. Такие события могут сопровождаться выбросом солнечной плазмы, способной вызывать магнитные бури на Земле.

    Ранее ученые не обнаружили связи между солнечной активностью и землетрясением на Камчатке.

    Между тем сообщалось, что в ближайшие выходные на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1 из-за выброшенного Солнцем протуберанца.

    31 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    В НАСА назвали ответственную за сведение МКС с орбиты компанию

    В НАСА рассказали о технологии сведения МКС с орбиты

    Tекст: Евгения Караваева

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что международную космическую станцию сведет с орбиты новый аппарат, который разработает компания SpaceX, и это не создаст опасности для людей.

    Сведение МКС с орбиты не приведет к угрозе для населенных районов, заявил представитель NASA по связям с общественностью Стивен Сиселоф, его слова приводит РИА «Новости».

    Он отметил, что станция сойдет с орбиты и упадет в Тихий океан, поэтому населенные территории не пострадают.

    По словам представителя NASA, для сведения станции с орбиты создан специальный проект, разработку необходимого для этого аппарата поручили компании SpaceX. Предполагается, что это будет непилотируемый космический корабль с вместительным грузовым отсеком.

    Первый элемент МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Станция продолжает использоваться, несмотря на изначальные планы завершить ее эксплуатацию к 2020 году. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ранее отмечал, что процесс сведения МКС с орбиты займет около двух с половиной лет, соответствующая программа уже подготовлена.

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    29 июля 2025, 18:56 • Новости дня
    Ученые выявили значительный рост температуры Ладожского озера

    Tекст: Ольга Иванова

    Среднегодовая температура на севере Ладожского озера за последние годы увеличилась на два градуса, а ледовый режим водоема заметно изменился.

    Как сообщает пресс-служба Института озероведения РАН, на которую ссылается РИА «Новости», долгосрочные наблюдения выявили существенные изменения термического режима Ладожского озера, вызванные климатическими изменениями. Руководитель лаборатории Михаил Науменко отметил: «Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом».

    По информации ученых, среднегодовая температура на севере Ладоги с 2013 года увеличилась на два градуса по сравнению с началом XX века и достигла 4,5 градуса, а в 2020 году поднялась до 6,5 градуса. За последние 30 лет увеличилось число теплых и экстремально теплых зим, а также продолжительность теплого периода года на территории озера.

    Ладожское озеро находится на границе Карелии и Ленинградской области и занимает площадь около 18 тыс. квадратных километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура поверхности Мирового океана в 2023 году оставалась высокой рекордно длительное время. Ученые зафиксировали дополнительный месяц жары для половины Земли. Впервые среднемировая температура поднялась более чем на 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня. Температура поверхности воды Мирового океана достигла рекордных 20,87 градуса по Цельсию.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    30 июля 2025, 15:22 • Новости дня
    Ученый объяснил странное поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS

    Tекст: Ольга Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS, по мнению астронома, не предпринимает попыток скрыться от наблюдения, что было бы логичным для искусственного корабля.

    Новый межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный телескопом системы ATLAS, ведет себя слишком необычно для предполагаемого космического корабля инопланетян, передает РИА «Новости». Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что если бы объект действительно был искусственным, ему было бы достаточно слегка замедлиться, чтобы сравняться по скорости с долгопериодическими кометами и не привлекать внимания земных наблюдателей.

    По мнению Богачева, нынешняя траектория 3I/ATLAS – наоборот, лучший способ обратить на себя внимание, ведь гиперболическая скорость выделяет его среди других небесных тел. Ученый отметил, что похожие версии о внеземном происхождении высказывал и астрофизик Ави Леб, утверждавший, что и астероид 1I/Oumuamua мог быть искусственным объектом.

    Леб продемонстрировал две научные работы, где спектроскопия 3I/ATLAS указывала на отсутствие газов вокруг объекта, что, по его мнению, не позволяет отнести его к кометам. Однако эта точка зрения вызвала критику в научном сообществе, после чего Леб предположил, что видимый на снимках хвост объекта – лишь визуальный эффект и не доказывает его кометную природу.

    Богачев иронично добавил, что теперь научный мир ожидает обнаружения четвертого межзвездного объекта, чтобы посмотреть, как быстро Леб вновь предположит его искусственное происхождение. По словам российского ученого, частота обнаружения подобных объектов позволяет надеяться, что ждать этого, возможно, долго не придется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы заметили внутри орбиты Юпитера крупную межзвездную комету A11pl3Z (3I/ATLAS). Объект приблизится к Солнцу и Марсу в октябре. Комета движется по траектории, не связанной с Солнечной системой.

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    31 июля 2025, 22:33 • Новости дня
    Роскосмос объяснил отмену запуска Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11

    Tекст: Ирма Каплан

    Накануне Роскосмос сообщал о готовности экипажа, в составе которого космонавт Олег Платонов, астронавты Зина Кардман, Майкл Финк и Кимия Юи, отправиться на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) 31 июля, однако НАСА информировало об отмене пуска.

    «Запуск миссии SpaceX Crew-11 перенесен из-за неблагоприятного прогноза погоды», – сообщил Telegram-канал госкорпорации.

    Там добавили, что новая дата старта – не ранее 1 августа в 18:43 мск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил 30 июля Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon, который в четверг отправится к МКС.

    Также 31 июля в ходе первой за шесть лет встречи руководители космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям и исследованию дальнего космоса.


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    30 июля 2025, 05:48 • Новости дня
    НАСА указало на сохранение связей с Россией «даже в трудные времена»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона продолжает сотрудничество с Россией в космической сфере даже на фоне серьезных разногласий по другим вопросам, включая Украину, заявил министр транспорта США – и. о. директора НАСА Шон Даффи.

    По словам Даффи, космос остается уникальной сферой международного партнерства, передает ТАСС.

    «У нас дикие разногласия с русскими по поводу Украины. Но вы можете видеть, что мы находим точки соприкосновения и партнерства, что, например, имеет место (в работе) с русскими на Международной космической станции», – заявил он.

    По его словам, связи не были разорваны «даже в трудные времена». Планируется дальнейшая работа над существующими проблемами. В НАСА хотят сохранить «союзнические, партнерские и дружеские отношения» в ходе освоения космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА. 31 июля ожидается первая за восемь лет встреча руководителей космических ведомств России и США.

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    1 августа 2025, 01:57 • Новости дня
    Метеоролог пообещал москвичам в августе соответствующую норме погоду

    Tекст: Ирма Каплан

    Август в Московском регионе пройдет под знаком соответствия температурной норме, превышая ее незначительно, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В Москве в августе прогнозируется температура около нормы, но на положительном фоне. То есть выше нормы, но до класса «выше» она не доходит, а будет немного превышать среднемноголетние значения температуры августа», – заявил он ТАСС

    Вильфанд уточнил, что количество осадков в последний месяц лета так же прогнозируется в объемах нормы.

    В ближайшую пятницу, по словам метеоролога, погода в столице уже начнет меняться, став пасмурной, с вероятными кратковременными дождями и  понижением температуры до +26...+28 градусов.

    «В ночь на субботу пойдет особенно сильный дождь. Грозы будут наблюдаться во многих районах Московского региона при этих осадках. Днем в субботу тоже облачно, небольшой дождь, местами умеренный», – сказал он.

    В субботу ожидается 23-25 градусов тепла, но к понедельнику гребень высокого давления снова вытянет температуру воздуха до +28 градусов, а ночные показатели до +18...+22 градусов.

    Со вторника давление начнет снижаться, в столичном регионе станет облачно с прояснениями, временами будут дожди и температура достигнет +23...+25 градусов, подытожил Вильфанд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в столице из-за продолжительной жары ввели оранжевый уровень погодной опасности, он будет актуален до вечера 31 июля. Жаркая погода, как сообщалось, сохранится в городе до конца рабочей недели, а в выходные прогнозируются кратковременные дожди и грозы с понижением температуры.


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    30 июля 2025, 10:11 • Новости дня
    Первая австралийская ракета рухнула после 14 секунд полета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австралийская ракета-носитель Eris провела в воздухе менее 15 секунд и упала неподалеку от космодрома Боуен после запуска.

    Первая произведенная в Австралии ракета-носитель Eris потерпела неудачу при запуске, проведя в воздухе всего 14 секунд и упав неподалеку от стартовой площадки, передает ТАСС.

    Пуск состоялся утром в среду с космодрома Боуен, расположенного на севере Квинсленда.

    В компании Gilmour Space Technologies, разработавшей ракету, подчеркнули: «Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии – 14 секунд полета, 23 секунды работы двигателя. Это значительный прогресс для австралийской ракетной программы. Команда в безопасности, получены данные [полета], теперь все внимание на второй тестовый пуск».

    Несмотря на быстрое завершение полета, испытание сочли успешным, поскольку ракета смогла стартовать и взлететь. Глава Gilmour Space Technologies Адам Гилмор ранее заявлял агентству Bloomberg, что именно такой исход будет считаться успехом для первого испытания.

    На борту ракеты находилась лишь банка популярной в Австралии пасты Vegemite, которая символизирует национальную культуру. Gilmour Space Technologies основана в 2015 году и долгое время откладывала запуск из-за необходимости получить одобрение регуляторов. Компания существует на частные инвестиции, а в июле получила господдержку в размере 3,3 млн долларов.

    Ракета Eris использует гибридное твердожидкое топливо, ее высота составляет 23 метра, а масса полезной нагрузки достигает 300 килограммов. Следующий тестовый пуск запланирован после анализа собранных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Австралии решило отказаться от закупки спутниковой системы связи у компании Lockheed Martin.

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    31 июля 2025, 02:24 • Новости дня
    Глава Роскосмоса повидался с экипажем Crew-11 перед отправкой к МКС
    Глава Роскосмоса повидался с экипажем Crew-11 перед отправкой к МКС
    @ Telegram-канал Роскосмоса

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил 30 июля Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon, который в четверг отправится к МКС.

    Накануне старта миссии Crew-11 глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пообщался с экипажем корабля Crew Dragon: российским космонавтом Олегом Платоновым, астронавтами Зиной Кардман, Майклом Финком и Кимия Юи.

    «Олег, удачи, успехов, пусть все сложится», – сказал Баканов Олегу Платонову.

    В ходе встречи Олег Платонов подтвердил готовность к полету и рассказал о хороших отношениях в экипаже. Майкл Финк почти всю встречу разговаривал на русском языке, а замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев попросил Финка делиться опытом с молодыми, все же в его космической карьере три полета и девять выходов в открытый космос.

    Зина Кардман объяснила эмблему миссии в виде трех больших звезд – это страны-участницы – Россия, Япония, США, а маленькие звезды посвящены детям членов экипажа.

    Напомним, Баканов во главе делегации Роскосмоса прибыл в США, чтобы впервые за восемь лет встретиться с и. о. главы НАСА Шоном Даффи, предположительно 31 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская сторона продолжает сотрудничество с Россией в космической сфере даже на фоне серьезных разногласий по другим вопросам, включая Украину, заявил министр транспорта США – и. о. директора НАСА Шон Даффи.

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    30 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Москвичам пообещали жаркую погоду в среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Москвы в среду смогут ощутить жаркую погоду с переменной облачностью и температурой до 31 градуса, а ночью ожидается заметное похолодание.

    В Москве в среду ожидается переменная облачность и температура воздуха до плюс 31 градуса, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем синоптики прогнозируют столбики термометров на уровне 29-31 градуса, а к ночи температура снизится до плюс 16 градусов.

    Ветер в столице будет восточного направления, его порывы достигнут от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит 748 миллиметров ртутного столба.

    В области также будет жарко: температура днем ожидается от плюс 26 до плюс 31 градуса. Ночью в Подмосковье похолодает до плюс 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали облачную и жаркую погоду. Синоптики также прогнозировали жаркие и облачные дни в столице. Ученый Родин предупредил россиян о возможных новых катаклизмах осенью.

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    31 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    В НАСА заявили об ожиданиях продолжения перекрестных полетов США и России

    Tекст: Вера Басилая

    НАСА надеется на продолжение перекрестных полетов России и США на космических кораблях друг друга, заявил представитель НАСА по связям с общественностью Стивен Сиселоф.

    По словам Сиселфа, в НАСА ожидают, что совместные полеты России и США продолжатся на кораблях друг друга, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил 30 июля Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем Crew-11 корабля Crew Dragon.

    Баканов во главе делегации Роскосмоса прибыл в США, чтобы впервые за восемь лет встретиться с и. о. главы НАСА Шоном Даффи, предположительно 31 июля.

    Министр транспорта США – и. о. директора НАСА Шон Даффи заявил, что американская сторона продолжает сотрудничество с Россией в космической сфере даже на фоне серьезных разногласий по другим вопросам, включая Украину.

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    30 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сохранении сильной жары до 1 августа

    Tекст: Мария Иванова

    В столице из-за продолжительной жары ввели оранжевый уровень погодной опасности, он будет актуален до вечера 31 июля.

    Жаркая погода в Москве сохранится как минимум до 1 августа, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    В метеослужбе уточнили: «В дневные часы с 31 июля по 1 августа в Москве сохранится сильная жара, температура воздуха может достигать +31 °C». Сообщение Гидрометцентра основано на экстренном предупреждении, распространенном столичным метеорологическим ведомством.

    Сейчас в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности, который останется в силе до 18.00 мск 31 июля. Это предпоследний по уровню тревоги статус, указывающий на опасные погодные условия с риском чрезвычайных ситуаций и ущерба.

    По данным синоптиков, накануне самый высокий температурный показатель был зафиксирован в Коломне, где воздух прогрелся до 31,7 °C. В самой Москве на ВДНХ температура достигла 30,2 °C, а в центре города, у гостиницы «Балчуг», метеостанция показала 30,9 °C.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Москвы могут ощутить жару до 31 градуса и переменную облачность. Жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели, а в выходные прогнозируются кратковременные дожди и грозы с понижением температуры.

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    31 июля 2025, 21:38 • Новости дня
    Баканов и глава НАСА обсудили освоение Луны и дальнего космоса

    Главы Роскосмоса и НАСА провели первые переговоры с 2018 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе первой за шесть лет встречи руководители космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям и исследованию дальнего космоса.

    Глава Роскосмоса Юрий Баканов и и. о. администратора НАСА Шон Даффи провели переговоры, передает ТАСС.

    В госкорпорации уточнили, что стороны обсудили продолжение работы Международной космической станции, будущие лунные программы и совместные проекты по освоению дальнего космоса.

    «Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам», – говорится в официальном сообщении.

    Эта встреча стала первой на уровне руководителей двух агентств с 2018 года. В Роскосмосе подчеркнули важность регулярных контактов для реализации крупных международных космических инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА сообщило, что новый аппарат компании SpaceX сведет Международную космическую станцию с орбиты, и это не создаст опасности для людей.

    НАСА выразило надежду на продолжение перекрестных полетов России и США на космических кораблях друг друга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по освоению космоса продолжается, несмотря на сложности в других сферах отношений.

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    30 июля 2025, 14:27 • Новости дня
    Песков заявил о сохранении космического взаимодействия России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудничество Москвы и Вашингтона в освоении космоса продолжается, несмотря на сложности в других сферах двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что космическое взаимодействие «стоит особняком» и остается позитивным фактором для обеих стран, передает ТАСС.

    Он отметил, что сотрудничество в космической отрасли не прекращается, несмотря на существующие сложности в других областях. «Космическое сотрудничество [РФ и США] стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором, что несмотря на все сложности не прерывается сотрудничество в области освоении космоса», – заявил Песков.

    Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА. В ходе визита он осмотрел Центр управления полетом американского сегмента МКС и встретился с российскими космонавтами.

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    30 июля 2025, 14:05 • Новости дня
    Китай успешно вывел группу интернет-спутников на орбиту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа интернет-спутников серии «06» была выведена на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты Long March 8A с космодрома в провинции Хайнань.

    Китай успешно осуществил запуск группы интернет-спутников «06» на низкую околоземную орбиту, сообщает ТАСС.

    Пуск был произведен с коммерческого космодрома в провинции Хайнань в 15:49 по местному времени при помощи ракеты-носителя Long March 8A. Как отмечает Центральное телевидение Китая, спутники были без происшествий доставлены на расчетную орбиту.

    Данный запуск стал уже 586-м в истории ракет-носителей семейства Long March.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Китай ранее заявил о подготовке новой пилотируемой миссии к орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».

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    1 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Баканов сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    И. о. главы НАСА Шон Даффи подтвердил готовность продлить соглашение о перекрестных полетах между НАСА и Роскосмосом на МКС, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов отметил, что стороны достигли принципиальной договоренности и теперь ожидается юридическое оформление соглашения, передает РИА «Новости».

    Изначально соглашение о перекрестных запусках было заключено Роскосмосом и НАСА в июле 2022 года. Программа гарантирует, что на борту МКС всегда будет находиться как минимум один российский космонавт и один американский астронавт, что необходимо для стабильной и безопасной работы станции даже при нештатных ситуациях.

    Баканов также сообщил, что на прошедших переговорах в США Даффи отметил важность сохранения партнерства между двумя космическими корпорациями даже в нынешний «непростой период с точки зрения геополитики». По его словам, глава НАСА подчеркнул: разорвать сотрудничество просто, а восстановить его будет крайне сложно, и от этого зависит не только безопасность эксплуатации МКС, но и развитие совместных технологий.

    По словам Баканова, все технические вопросы между российским и американским космическими ведомствами продолжают решаться оперативно, несмотря на сложную международную обстановку. Даффи со своей стороны выразил глубокое уважение к совместным проектам двух стран.

    Вместе с тем Баканов считает, что в нынешних условиях говорить о запуске новых глобальных совместных проектов между НАСА и Роскосмосом было бы преждевременно. По его словам, сейчас важно сохранить существующие рабочие контакты, а о реализации масштабных идей можно будет говорить в будущем, когда ситуация стабилизируется.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Баканов и исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи провели переговоры.

    НАСА выразило надежду на продолжение перекрестных полетов между российскими и американскими космическими кораблями.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по освоению космоса продолжается, несмотря на сложности в других сферах отношений.

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    Банк России так сильно хотел побороть инфляцию, что это привело к обратному эффекту – дефляции. А такой феномен в виде снижения цен только на первый взгляд безобиден. Если экономика попадает в дефляционную спираль, выбраться из нее намного сложнее, чем бороться с инфляцией. Как долго еще цены в России будут падать? Подробности

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом

    Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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