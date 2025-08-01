Ученые спрогнозировали крупные вспышки на Солнце в выходные

Жителей Земли предупредили о росте вероятности вспышек M и X классов на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале прогнозируют повышенную вероятность крупных вспышек уровня M и X на Солнце в ближайшие выходные.

По их информации, это связано с формированием новых активных областей на видимой стороне Солнца, которые можно наблюдать по группам солнечных пятен.

«В течение ближайших двух-трех суток, то есть на предстоящих выходных, будут заметно повышены вероятности вспышек уровня M и X. Причиной является формирование на видимой стороне Солнца двух новых активных областей, видимых по связанным с ними группам солнечных пятен», – отмечается в сообщении ученых.

Речь идет о областях под номерами 4166 и 4167. Наиболее быстрорастущая из них, 4167, сейчас расположена почти точно на линии Солнце – Земля. Если темпы роста сохранятся, этот центр может уже на выходных трансформироваться в очень крупный и вызвать мощные вспышки X класса. Область 4166 появилась раньше и развивается медленнее, поэтому связанные с ней риски ниже.

Специалисты также подчеркивают, что одновременное появление двух разнесенных в пространстве активных центров может быть признаком приближающегося глобального всплеска солнечной активности. Вспышки делятся по мощности на классы A, B, C, M и X, при этом каждый следующий класс в десять раз сильнее предыдущего. Такие события могут сопровождаться выбросом солнечной плазмы, способной вызывать магнитные бури на Земле.

Ранее ученые не обнаружили связи между солнечной активностью и землетрясением на Камчатке.

Между тем сообщалось, что в ближайшие выходные на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1 из-за выброшенного Солнцем протуберанца.