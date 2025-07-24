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    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

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    24 июля 2025, 13:31 • Новости дня

    Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие выходные на Земле возможны магнитные бури уровня G1 из-за выброшенного Солнцем в направлении нашей планеты протуберанца.

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что выброшенный Солнцем небольшой протуберанец может вызвать магнитные бури на Земле в ближайшие выходные. Протуберанец, находившийся почти точно в центре солнечного диска, наблюдался всю неделю и исчез со снимков в четверг утром.

    Часть плазмы была выброшена в сторону Земли с невысокими скоростями, что подтверждено расчетами и данными солнечных коронографов LASCO, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории отмечают: «Движение вещества к Земле подтверждено расчетами, а также прямыми наблюдениями выброса».

    Вероятность магнитных бурь уровня G1 в субботу и воскресенье оценивается в 65 %, вероятность более сильных бурь – около 15%. Такие события могут вызвать лишь слабые колебания геомагнитного поля.

    При этом ученые подчеркивают, что выброс не окажет влияния на прохождение радиосигналов или работу космических аппаратов. Более точный прогноз по магнитным бурям и возможным полярным сияниям будет опубликован в пятницу. Вероятность полярного сияния в Москве оценивается как крайне низкая – менее 1%.

    Ранее специалисты предупредили о магнитных бурях, которые ожидаются на Земле 23 и 24 июля.

    Ранее на Солнце за два дня зафиксировали 17 вспышек, включая две мощные вспышки уровня M, что втрое превышает обычные показатели июля. Резкий рост активности на Солнце показали на видео.

    21 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи

    Автоэксперт Бахарев: Глубина погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса

    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Проезд по луже может привести к серьезной поломке мотора, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев. Он объяснил, почему во время сильных осадков важно снижать скорость и избегать участков с глубоким затоплением.

    «В дождливую погоду водитель должен вести себя разумно. Если видите, что перед вами болото, то на машине, не приспособленной для этого, туда лезть нельзя. Глубина разумного погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса. Диск касаться воды не должен», – говорит Бахарев.

    Он объясняет, что в любом другом случае проезд по дороге будет небезопасным, потому что вращающиеся детали могут забрасывать воду наверх. В итоге она может попасть в воздухозаборники, что приведет к гидроудару (попаданию воды в цилиндры двигателя, что приводит к его поломке). Измерить глубину лужи со стороны, по его словам, можно, если ориентироваться на проезд по ней других участников движения.

    «В такую погоду необходимо двигаться куда медленнее обычного, ибо может начаться аквапланирование – когда происходит потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды между ними, колеса «всплывают», в результате машина становится неуправляемой. Тут совершенно не важна глубина лужи, потому что на большой скорости даже самая маленькая может вызвать потерю контроля над машиной», – делится автоэксперт.

    Кроме того, он призывает думать и о других участниках движения, ведь быстрая езда по луже может вызвать волну, которая полностью накроет соседний автомобиль. В таких обстоятельствах водитель другой машины может растеряться, ведь ему на протяжении нескольких секунд, а это около 20 метров, ничего не будет видно.

    Бахарев также провел сравнение между традиционным автомобилем и электромобилем во время ливня. «Конечно, автомобилю на электродвигателе риск гидроудара не грозит, но я бы все равно придерживался бы стандартов глубины. Мы не знаем, как машина поведет себя, если сильная струя воды попадет на аккумулятор или другие электрические механизмы. Не думаю, что при тестировании электромобили пытались топить, выявляя безопасный для них уровень воды, а электричество и вода – априори вещи несовместимые. Так что вне зависимости от типа двигателя, лучше на затопленные участки дороги не заезжать», – рассуждает специалист.

    «Помните, что автомобиль – в первую очередь дорожный транспорт. И если вы не уверены в его проходимости по городским подтопленным дорогам, то, возможно, в этот день стоит остаться дома либо отправиться по делам на общественном транспорте», – заключил Бахарев.

    Ранее синоптики рассказали, что в ночь на понедельник на Московский регион обрушились сильные осадки. В Москве – затяжной ливень, а в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

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    21 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней

    Второй мост рухнул из-за дождей в Истринском районе Подмосковья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную, нарушив транспортное сообщение.

    Как передает ТАСС, из-за обильных дождей в Истринском районе Подмосковья обрушился мост через реку Песочную. Несколько домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.

    По словам источника агентства, подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк» затруднен. На место происшествия были направлены оперативные и коммунальные службы для устранения последствий ЧП.

    Ранее утром в понедельник из-за дождей был размыт мост в Наро-Фоминском районе. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» также оказались отрезанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе после сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ. В разных районах Москвы за сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    21 июля 2025, 22:16 • Новости дня
    Накрывший европейскую часть России циклон показали из космоса
    Накрывший европейскую часть России циклон показали из космоса

    Tекст: Антон Антонов

    Спутники зафиксировали масштабный циклон, ставший причиной самого дождливого дня в Москве за 146 лет, сообщил Роскосмос, опубликовав видеоролик, составленный из снимков циклона.

    Роскосмос опубликовал в Telegram видео того, как «выглядела из космоса непогода над столицей». Для создания ролика использовались изображения, полученные с российских спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    «Москву накрыло дождем: побит рекорд 1879 года. 146 лет 21 июля не бывало таким дождливым, как сегодня», – говорится в сообщении к видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обильные осадки обрушились на Москву с ночи. Дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному количеству осадков для 21 июля, местами выпало более 57 мм воды.

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    22 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Синоптик: В Москве завершился климатический пик лета
    Синоптик: В Москве завершился климатический пик лета
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Климатический пик лета в Москве завершится в среду, после чего начнется постепенное снижение среднесуточной температуры.

    По данным, рассчитанным за период с 1991 по 2020 год, самые теплые дни столичного года приходятся на 16–23 июля, когда среднесуточная температура достигает +19,8 °С. Уже с четверга температура начнет снижаться на одну десятую градуса ежедневно вплоть до середины января, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

    Однако лето пока не спешит уходить. После недавнего похолодания и обильных дождей в Москве вновь установится жаркая и солнечная погода. Уже во вторник температура почти достигла 25 градусов, а в четверг ожидается 26-28 градусов, в пятницу жара усилится до 28-30 градусов.

    Суббота также порадует Москву теплой и ясной погодой, а в воскресенье вновь возможны грозовые дожди и небольшое понижение температуры на один градус. В начале следующей недели вероятны кратковременные осадки, при этом температурный фон будет на два–три градуса выше климатической нормы.

    Ранее эксперт объяснил, что к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве привели дожди, вызванные фронтом окклюзии.

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    22 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти США изучают возможность поручить разработку системы ПРО «Золотой купол» новым компаниям из-за опасений зависимости от SpaceX и напряженных отношений с Илоном Маском, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные варианты для реализации программы противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы снизить зависимость от SpaceX Илона Маска, передает ТАСС. Среди альтернатив рассматриваются Project Kuiper от Amazon Джеффа Безоса, а также стартапы Stoke Space и Rocket Lab.

    Ухудшение отношений между Трампом и Маском, вылившееся в их публичную ссору в июне, стало одной из причин поиска новых партнеров.

    По оценке Reuters, «стратегический поворот в сторону от SpaceX Маска» отражает опасения Белого дома из-за доминирования Starlink и Starshield в военной связи США. Пентагон уже предложил Project Kuiper присоединиться к программе, хотя на орбите сейчас только 78 из запланированных 3 тыс. спутников компании.

    Несмотря на новые переговоры, SpaceX по-прежнему обладает значительным опытом и инфраструктурой, включая запуск более 9 тыс. спутников Starlink, что может позволить ей участвовать в ключевых этапах проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил, что Илон Маск покидает пост руководителя департамента эффективности правительства США. Маск заявил, что криптовалюта DOGE может стать образом жизни американского правительства. Помощники Трампа рассматривали возможность расторжения некоторых контрактов с компанией SpaceX, однако большинство соглашений признали жизненно важными.

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    22 июля 2025, 00:56 • Новости дня
    Синоптик предупредил о «новой порции грозовых дождей» в Москве во вторник

    Tекст: Антон Антонов

    После рекордных ливней в Москве ожидается «новая порция грозовых дождей», но интенсивность будет ниже, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус сообщил в Telegram, что ночью ожидаются «короткие дожди». Во вторник столицу и окрестности накроет «новая порция грозовых дождей». При этом Леус подчеркнул, что «их интенсивность будет в разы ниже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве. Роскосмос опубликовал видеоролик, составленный из снимков циклона, который стал причиной самого дождливого дня в столице.

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    21 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Иран успешно испытал ракету-носитель Qased для космических запусков

    Tasnim: Иран успешно испытал ракету-носитель Qased для космических запусков

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иране провели суборбитальные испытания ракеты-носителя Qased с целью тестирования инновационных технологий для будущих космических запусков, сообщило иранское агентство Tasnim.

    По информации Tasnim, испытания были проведены в понедельник утром, передает РИА «Новости». В ходе тестирования специалисты оценивали новые технологии, которые были разработаны иранскими космическими промышленными компаниями.

    Результаты эксперимента планируется применить для повышения эффективности будущих космических миссий Ирана.

    Ранее Иран осуществил успешный запуск новой биокапсулы за пределы земной атмосферы. В прошлом году Иран анонсировал запуск спутника с помощью российской ракеты-носителя.

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    22 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди с грозами во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном регионе во вторник ожидаются осадки, гроза и максимальная температура до плюс 25 градусов, а ночью станет прохладнее, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза прогнозируются в Москве во вторник, передает ТАСС. Днем температура воздуха составит от 23 до 25 градусов выше нуля, ночью на среду может опуститься до плюс 16 градусов.

    Ожидается западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье во вторник синоптики прогнозируют температуру от плюс 21 до плюс 26 градусов, а ночью – понижение до плюс 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик предупредил о приходе новой порции грозовых дождей в Москву. Фронт окклюзии ранее вызвал рекордные ливни в столице. За минувшие сутки в Москве пролились 50 литров дождя на квадратный метр.

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    22 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 23 и 24 июля

    Ученые сообщили о вероятности слабых магнитных бурь из-за корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, могут наблюдаться на Земле 23 и 24 июля, но их сила не превысит первого уровня.

    Слабые магнитные бури ожидаются на Земле 23 и 24 июля из-за корональной дыры на Солнце, передает ТАСС.

    Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитные возмущения могут достигать пика на минимальном первом уровне и сохраняться до четверга.

    Причиной бурь стала корональная дыра средних размеров, которая сейчас располагается примерно по линии Солнце – Земля. Ученые отмечают: «Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны». Вероятность того, что бури достигнут второго уровня или выше, оценивается всего в 6%.

    Продолжительность магнитных возмущений, по прогнозу специалистов, не должна превысить двух суток. Ожидается, что влияние бурь на технические системы и здоровье людей будет минимальным.

    Ранее на Солнце за два дня зафиксировали 17 вспышек, включая две мощные вспышки уровня M, что втрое превышает обычные показатели июля. Резкий рост активности на Солнце показали на видео.

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    22 июля 2025, 19:56 • Новости дня
    Около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы

    В центре Москвы выпало 29 миллиметров осадков за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение суток в центре столицы прошли сильные дожди, объем которых достиг трети от обычной июльской нормы осадков.

    К 18:00 на Балчуге выпало 29 мм дождя, что составляет примерно треть, а точнее 35%, от июльской климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram. По его словам, днем ранее в этом районе было отмечено рекордное количество осадков – 92 миллиметра.

    Леус подчеркнул, что всего с начала июля в центре Москвы выпало 184 мм осадков, что примерно в 2,2 раза превышает средние значения за месяц. Это составляет 219% от привычной июльской нормы.

    В Сети расходится множество видео затопленных улиц столицы, плывущих по дорогам людей, туристов, попавших под ливень на Красной площади.

    Кроме того, синоптик уточнил, что в Красногорске выпало 15 мм осадков, в Немчиновке – 27 мм, а в Можайске – 19 мм. Специалисты ожидают, что повышенная влажность и дожди сохранятся в ближайшие дни.

    Ранее синоптик отметил, что в Москве завершился климатический пик лета.

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    22 июля 2025, 08:08 • Новости дня
    Ракета-носитель со спутниками «Ионосфера-М» установлена на стартовый стол

    Роскосмос установил «Союз-21б» со спутниками «Ионосфера-М» на стартовый стол

    Tекст: Мария Иванова

    На космодроме Восточный завершили установку ракеты «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М» и дополнительной полезной нагрузкой на стартовую площадку.

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» №3 и№4, а также аппаратами попутной полезной нагрузки установлена на площадку 1С космодрома Восточный, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    22 июля продолжились предпусковые работы в рамках предстоящего запуска. В этот день была осуществлена транспортировка ракеты на стартовую площадку и ее вертикализация.

    По информации Роскосмоса, мобильная башня обслуживания укрыла «Союз». Отмечается, что аналогов этой конструкции нет на других российских космодромах. Персонал, готовящий ракету к пуску, защищен от неблагоприятных погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная комиссия одобрила запуск в эксплуатацию системы «Ионозонд» с аппаратами «Ионосфера-М» после завершения летных испытаний. Магнитные низкочастотные датчики, размещенные на спутниках «Ионосфера-М», также прошли успешные испытания.

    В прошлом году Россия вывела на орбиту рекордное число спутников за один запуск.

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    22 июля 2025, 13:53 • Новости дня
    МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник в Москве ожидаются дожди и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду, непогода в Подмосковье может продлиться до 21.00.

    Гроза и сильный ветер вновь ожидаются во вторник в Москве и Подмосковье, предупреждает столичный главк МЧС, передает ТАСС. По прогнозу синоптиков, 22 июля в столице пройдут дожди, возможна гроза, а скорость порывов ветра при непогоде может достигать 15 метров в секунду.

    Власти уточняют, что в Подмосковье неблагоприятная погода сохранится до 21.00. Жителям рекомендуют проявлять осторожность, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними, чтобы избежать возможных последствий сильного ветра и грозы.

    Накануне, 21 июля, в Москве был зафиксирован рекордный с 1879 года уровень осадков для этого дня. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки на столицу выпало порядка 50 литров дождя на каждый квадратный метр.

    В Подмосковье особенно сильные дожди прошли в Коломне и Новом Иерусалиме – здесь выпало соответственно 66 и 48 миллиметров осадков.

    Ранее сообщалось что после рекордных ливней в Москве ожидается новая волна грозовых дождей, но их интенсивность будет ниже.

    Накануне Европейскую часть России накрыл мощный циклон, который был зафиксирован спутниками. В Москве река Яуза вышла из берегов из-за проливных дождей.

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    23 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди с грозами в среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице в среду ожидается переменная облачность с кратковременным дождем и грозой, а воздух днем прогреется до 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    Ожидается, что в среду в Москве температура воздуха днем составит от 23 до 25 градусов, сообщает ТАСС. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и возможную грозу. Ветер будет юго-западный и южный, его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

    В ночные часы четверга температура может снизиться до 16 градусов тепла. В подмосковных районах днем ожидается от 22 до 27 градусов, ночью – понижение до 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик предупредил о «новой порции грозовых дождей» в Москве. Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в столице. В Москве за сутки пролилось 50 литров дождя на квадратный метр.

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    24 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Астрономы едва не пропустили летящий к Земле астероид размером с Пизанскую башню

    Tекст: Ирма Каплан

    Астрономы заметили астероид размером с Пизанскую башню всего за несколько дней до того, как он пролетит мимо Земли. НАСА объявило, что астероид 2025 OW пролетит на расстоянии 600 тыс. км от планеты 28 июля.

    Астероид 2025 OW – один из пяти, которые Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) пронаблюдает в течение следующей недели на максимальном приближении к Земле.

    Два других астероида, длиной от 100 до 200 футов (30-60 м), по прогнозам, пролетят мимо Земли на расстоянии более 1 млн миль (1,6 млн км) в четверг, 31 июля.  Ожидается, что еще один небольшой объект пролетит мимо планеты в субботу, пишет Daily Mail.

    «Однако 2025 OW – самый крупный из этой зловещей группы, и он приблизится к Земле раньше всех, в понедельник. Длина астероида составляет около 210 футов, (64 м), что делает его сопоставимым с 15-этажным зданием или большим самолетом. Прогнозируемое расстояние в 393 тыс. миль (600 тыс. км) позволит ему пролететь чуть дальше Луны, которая вращается вокруг Земли на расстоянии 239 тыс. миль (389 тыс. км)», – сказано в статье.

    В НАСА заявили, что 2025 OW в настоящее время не представляет опасности, однако специалисты отметили, что астероиды такого размера могут вызвать некоторые структурные повреждения или разбить окна зданий, если войдут в атмосферу над населенным пунктом.

    Астрономы классифицируют 2025 OW как астероид малого или среднего размера, то есть он не является «убийцей планет», способным вызвать вымирание на Земле.

    Астероиды такого типа обычно взрываются в атмосфере и не достигают Земли. 2025 OW движется со скоростью около 74 тыс. км/ч, что примерно соответствует средней скорости астероидов, сближающихся с Землей.

    Тем временем, тревожно большой 340-метровый объект «99942 Апофис» движется со скоростью 107 тыс. км/ч и, как ожидается, приблизится к Земле на расстояние 32 тыс. км 13 апреля 2029 года.

    При длине всего 64 метра он не будет виден невооруженным глазом или в бинокль, когда приблизится к Земле максимально.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Солнечной системе зафиксировали крупную межзвездную комету, которая к октябрю достигнет минимального расстояния до Солнца и Марса. Кроме того, стало известно, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей увеличилась до 3,1%.

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    24 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Синоптик предупредил о грозах и жаре в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг в Москве ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями и дневной температурой воздуха до плюс 27 градусов.

    Локальные грозы возможны в Москве в четверг, а температура воздуха прогреется до плюс 27 градусов, сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

    Синоптик отмечает, что в столице сохранится неустойчивая погода из-за фронтального раздела, пришедшего с северо-запада. По его словам, «по мере прогрева в небе будут формироваться очаги кучево-дождевых облаков, местами проливаясь короткими грозовыми дождями».

    Температура воздуха в Москве ожидается в пределах плюс 25 – плюс 27 градусов, по области – от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы.

    В пятницу в столичном регионе осадки маловероятны. Температура ночью составит плюс 16 – плюс 18 градусов, а днем потеплеет до плюс 28 – плюс 30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные и начале следующей недели москвичей ждет солнечная и теплая погода с дневной температурой до 27 градусов.

    Между тем климатический пик лета в Москве завершился в среду, теперь начнется постепенное снижение среднесуточной температуры.

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    США превращают Японию в дойную корову для Аляски

    Дональд Трамп пытается продавить Японию профинансировать очень спорный СПГ-проект на Аляске. Главная проблема проекта в дороговизне, именно поэтому Вашингтону понадобилась японская дойная корова. Что не так с этим проектом на Аляске? И что было бы, если бы исторически Аляска осталась в России? Подробности

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    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

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    Заокеанская ЧВК претендует на армянскую территорию

    Западная пресса утверждает, что США, Армения и Азербайджан якобы уже согласовали вариант разрешения ключевого конфликта между Баку и Ереваном – так называемой проблемы Зангезурского коридора. Так ли это на самом деле, в чем заключается этот вариант и почему для Армении он означает полную потерю суверенитета над частью страны? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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