Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
На Солнце зафиксировали резкий рост вспышечной активности
На Солнце за двое суток зарегистрировано 17 вспышек уровня M
На Солнце за два дня зафиксировано 17 вспышек, включая две мощные вспышки уровня M, что втрое превышает обычные показатели июля.
Быстрое увеличение вспышечной активности наблюдается на Солнце с 11 июля, передает ТАСС.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что за последние сутки число и площадь активных центров заметно увеличились, причем вспышки фиксируются и на обратной стороне Солнца, недоступной для наблюдения с Земли.
Ученые отмечают, что с утра 12 июля на левом краю Солнца зарегистрировано две сильные вспышки уровня M: первая, с баллом M1.4, пришлась на 7.02 по московскому времени, вторая, M2.3, – на 11.34.
За неполных двое суток, с 11 по 12 июля, зафиксировано 17 вспышек, что примерно в три раза превышает средние значения для этого месяца.
Отмечается, что текущий рост активности не создал прямых угроз для Земли. В лаборатории уточнили, что отдельные оповещения будут выпускаться лишь при появлении мощных событий или потенциально опасных для нашей планеты случаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла первая в июле сильная вспышка. На следующий день ученые зафиксировали новую мощную вспышку на Солнце.
Ранее на светиле наблюдался крупный выброс плазмы.