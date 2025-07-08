Первая в июле сильная вспышка произошла на Солнце

Tекст: Мария Иванова

На Солнце зафиксирована первая в июле сильная вспышка класса M2.5, сообщили в Институте прикладной геофизики. «8 июля в 7.17 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.5 (N19E88) продолжительностью 52 минуты», – говорится в сообщении института.

В последний раз столь мощные вспышки на Солнце были отмечены 20 июня, передает ТАСС.

Классификация вспышек происходит по мощности рентгеновского излучения – всего их пять классов: от минимального A до самого мощного X. При этом каждая следующая буква означает рост мощности в десять раз.

Солнечные вспышки такого уровня иногда сопровождаются выбросами плазмы, что может приводить к магнитным бурям на Земле. В ближайшие дни специалисты будут отслеживать развитие ситуации, чтобы оценить возможное влияние на земную магнитосферу.

Напомним, накануне на Солнце был зафиксирован мощный выброс плазмы протяженностью примерно 1 млн км.

За день до этого Солнце выбросило гигантский протуберанец.

Между тем в Солнечной системе зафиксировали крупную межзвездную комету, которая к октябрю достигнет минимального расстояния до Солнца и Марса.