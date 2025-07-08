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Первая в июле сильная вспышка произошла на Солнце
На Солнце утром 8 июля зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности, что стало первым подобным событием за текущий месяц.
На Солнце зафиксирована первая в июле сильная вспышка класса M2.5, сообщили в Институте прикладной геофизики. «8 июля в 7.17 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.5 (N19E88) продолжительностью 52 минуты», – говорится в сообщении института.
В последний раз столь мощные вспышки на Солнце были отмечены 20 июня, передает ТАСС.
Классификация вспышек происходит по мощности рентгеновского излучения – всего их пять классов: от минимального A до самого мощного X. При этом каждая следующая буква означает рост мощности в десять раз.
Солнечные вспышки такого уровня иногда сопровождаются выбросами плазмы, что может приводить к магнитным бурям на Земле. В ближайшие дни специалисты будут отслеживать развитие ситуации, чтобы оценить возможное влияние на земную магнитосферу.
Напомним, накануне на Солнце был зафиксирован мощный выброс плазмы протяженностью примерно 1 млн км.
За день до этого Солнце выбросило гигантский протуберанец.
Между тем в Солнечной системе зафиксировали крупную межзвездную комету, которая к октябрю достигнет минимального расстояния до Солнца и Марса.