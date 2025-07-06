Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Солнце выбросило гигантский протуберанец
В шестой раз за неделю Солнце выбросило массивную плазменную структуру, продолжая ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем предыдущие», – сообщила лаборатория в Telegram.
Протуберанец, длина которого превысила 1 млн км, был зафиксирован между 9.00 и 14.00 мск. Плазменную структуру выбросило в сторону северного полюса солнечной системы. За сутки до этого аналогичный по размеру протуберанец был замечен на противоположном, южном полюсе Солнца.
Всего за последнюю неделю с поверхности звезды произошло не менее шести крупных выбросов сопоставимых размеров. Пока ни одна из плазменных структур не затронула Землю, и последствия для планеты не зафиксированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на Солнце произошла вспышка класса X1.9, которая стала третьей по мощности за 2025 год. Специалисты заявили о прохождении пика солнечной активности.