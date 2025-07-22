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Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 23 и 24 июля
Ученые сообщили о вероятности слабых магнитных бурь из-за корональной дыры
Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, могут наблюдаться на Земле 23 и 24 июля, но их сила не превысит первого уровня.
Слабые магнитные бури ожидаются на Земле 23 и 24 июля из-за корональной дыры на Солнце, передает ТАСС.
Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитные возмущения могут достигать пика на минимальном первом уровне и сохраняться до четверга.
Причиной бурь стала корональная дыра средних размеров, которая сейчас располагается примерно по линии Солнце – Земля. Ученые отмечают: «Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны». Вероятность того, что бури достигнут второго уровня или выше, оценивается всего в 6%.
Продолжительность магнитных возмущений, по прогнозу специалистов, не должна превысить двух суток. Ожидается, что влияние бурь на технические системы и здоровье людей будет минимальным.
Ранее на Солнце за два дня зафиксировали 17 вспышек, включая две мощные вспышки уровня M, что втрое превышает обычные показатели июля. Резкий рост активности на Солнце показали на видео.