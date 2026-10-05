В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
МИД обвинил Starlink во вмешательстве в дела государств
Захарова заявила об использовании Starlink для вмешательства в дела государств
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о растущей угрозе использования спутниковых систем связи типа Starlink для вмешательства в дела суверенных государств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что спутниковые системы связи все чаще применяются для вмешательства во внутренние дела государств, передает РИА «Новости».
В качестве примера она привела Иран, который ранее предоставил доказательства использования незаконно ввезенных терминалов Starlink.
«Задействование нейтральными странами спутниковых систем связи для вмешательства во внутренние дела государств становится все более масштабной угрозой», – подчеркнула Захарова.
С 2022 года более десяти государств пострадали от незаконного использования подобных систем. Захарова отметила, что в Иране до сих пор выявляют незаконные устройства Starlink, несмотря на заявления владельцев о дистанционной приостановке обслуживания терминалов. Дипломат назвала такое отношение спутниковых операторов к законодательству независимых государств издевательским.
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