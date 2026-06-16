Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
TDG: Швейцария выделит дополнительные 497 млн долларов на закупку F-35
Верхняя палата парламента Швейцарии согласовала выделение дополнительного бюджета в 394 млн франков (497 млн долларов) для приобретения американских боевых самолетов F-35, сообщает газета Tribune de Geneve.
Парламент в Швейцарии одобрил увеличение бюджета на 394 млн франков (497 млн долларов) для покупки американских истребителей, передает РИА «Новости».
«В рамках программы развития армии на 2026 год сенаторы утвердили общий бюджет в размере 3,4 млрд франков. Совет кантонов одобрил выделение дополнительных 394 млн франков на истребители F-35», – сообщает газета Tribune de Geneve.
Парламентарии отметили, что Федеральный совет уделяет приоритетное внимание расширению наземной противовоздушной обороны, защите от мини-дронов и кибербезопасности.
Сенатор Матиас Зопфи подчеркнул важность повышения обороноспособности армии и укрепления защиты от дистанционных нападений и гибридных конфликтов из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Дополнительные средства позволят конфедерации закупить как минимум 30 истребителей.
В сентябре 2022 года Берн подписал соглашение с США о покупке 36 самолетов F-35A за 6,25 млрд долларов с поставками в 2027-2030 годах. Позже стало известно о дополнительных расходах до 1,3 млрд долларов. Глава Минобороны Мартин Пфистер подтвердил планы сохранить контракт, но из-за роста цен приобрести 30 самолетов вместо 36, с возможностью докупить еще десять в будущем.
Швейцарская оппозиция потребовала отменить многомиллиардную сделку по покупке американских истребителей из-за роста цен.
Позже начальник по оборонным закупкам Урс Лоэр признал уязвимость большей части территории страны для атак с воздуха.
Посол России в Берне Сергей Гармонин назвал закупки дорогостоящих зарубежных вооружений навязанными под предлогом мнимой угрозы.