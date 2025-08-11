Стало известно о возможном срыве сделки по F-35 для Швейцарии

Politico: Оппозиция в Швейцарии пытается не допустить закупку F-35 у США

Tекст: Алексей Дегтярев

Заказ на 36 истребителей F-35 для швейцарских ВВС оказался под угрозой из-за решения президента США Дональда Трампа ввести 39-процентный тариф на швейцарский экспорт – самый высокий среди развитых стран, сообщает Politico.

Местные оппозиционные партии, включая «Зеленых», подали в парламент ходатайство об отмене сделки, считая США ненадежным партнером и выступая за альтернативы из Европы.

Депутат Бальтазар Глэттли заявил: «США лишь гарантируют, что покупатели, такие как Швейцария, платят на тех же условиях, что и американские военные. Но эти цены могут расти – особенно теперь, когда компоненты облагаются тарифами».

Проект стоимостью 6 млрд франков уже вызвал споры: в референдуме он прошел с минимальным перевесом. Недавно стало известно, что Вашингтон предупредил Берн о возможном повышении цены еще на более чем 1 млрд франков, причем никаких гарантий фиксированной стоимости соглашение не предусматривает.

Либеральные политики обсуждают варианты – от разрыва контракта до сокращения закупок и перехода к европейским самолетам. Хотя швейцарское правительство пока подтверждает приверженность контракту, тарифы США уже изменили настроения в обществе и политике.

Ранее сообщалось, что Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II и рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность.

Также СМИ сообщали, что правительство Индии отказалось от идеи покупки у США истребителей F-35.