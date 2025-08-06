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Мадрид отказался от закупки американских F-35
Мадрид отказался от закупки F-35 в пользу европейских альтернатив
Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II и рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность, включая альтернативу для замены устаревающих AV-8B Harrier, сообщила газета El Pais со ссылкой на правительственные источники.
Испанские власти приняли решение отложить на неопределенный срок закупку истребителей пятого поколения F-35 Lightning II у США, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию El Pais.
Предварительные контакты по приобретению новых самолетов были приостановлены, а Мадрид начал рассматривать альтернативные варианты развития собственного флота боевой авиации в рамках европейских проектов.
По данным издания, ВМС Испании планируют вывести из эксплуатации свои AV-8B Harrier к 2030 году и исключили возможность их дальнейшей эксплуатации. В связи с этим компания Navantia уже получила поручение оценить перспективы строительства нового авианосца с палубой, подходящей для обычной взлетно-посадочной полосы, что позволит использовать истребители европейского производства (например, французские Rafale).
ВВС Испании ранее обновили часть своего парка до 45 истребителей Eurofighter и намерены вывести из строя последние F-18 к 2035 году. Таким образом, испанское правительство демонстрирует курс на поддержку европейской оборонной промышленности и постепенное сокращение зависимости от американских вооружений. В апреле этого года премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП уже к 2025 году и выделить на эти цели более 10,4 млрд евро.
Финальное коммюнике июньского саммита НАТО также отражает решение альянса стремиться к росту расходов на оборону до 5% ВВП, включая 1,5% на развитие инфраструктуры и поддержку военных поставок на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35. В мире начали пересматривать заказы на F-35 из-за опасений перед США. Новый премьер Канады распорядился пересмотреть контракт на истребители F-35.