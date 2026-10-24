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Жертвами авиаударов Саудовской Аравии по Сане стали более десяти человек
Саудовская авиация атаковала цементный завод и жилой дом в Сане
В столице Йемена Сане более 10 человек погибли в результате ударов авиации Саудовской Аравии по жилому дому и цементному заводу, сообщило министерство здравоохранения движения «Ансар Алла» (хуситов).
В результате удара по цементному заводу и жилым помещениям для рабочих в районе Хамдан провинции Сана погибли восемь человек, среди них шесть женщин и девочка, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Еще более десяти человек получили ранения. Кроме того, в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией по дому местного жителя в районе Аср в Сане погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения получили еще два человека.
В августе Саудовская Аравия возобновила авиаудары по Йемену после объявления хуситами морской блокады ее портов и начала атак на ее суда в ответ на обстрел аэропорта Саны во время приземления иранского гражданского самолета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу обломки выпущенных йеменским движением «Ансар Алла» баллистических ракет упали в районе городов Мекка и Медина на западе Саудовской Аравии.
Возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила направленную хуситами на Эр-Рияд баллистическую ракету.
В четверг военный представитель движения Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.