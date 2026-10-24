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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    24 октября 2026, 20:30 • Новости дня

    Россия исключила возобновление диалога с НАТО

    МИД: Диалог с НАТО не возродить в случае отказа пересмотреть курс по России

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Наталья Фуженкова заявила, что попытки возродить диалог с НАТО обречены на провал до отказа альянса от политики сдерживания Москвы.

    Диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом в сфере мер укрепления доверия и безопасности невозможен без отказа западных стран от текущего антироссийского курса. Об этом Наталья Фуженкова сообщила на тематической дискуссии в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, текст ее выступления опубликован на сайте МИД России.

    «Однако до тех пор, пока НАТО не откажется на деле от политики «сдерживания» России, попытки реанимировать какой-либо диалог в этой сфере предсказуемо потерпят фиаско», – подчеркнула Фуженкова.

    Дипломат добавила, что Москва готова к конструктивной работе при условии соблюдения Западом принципов равноправия и уважения законных потребностей России в сфере военной безопасности. По ее словам, общемировая тенденция к деградации обстановки продолжает усиливаться.

    Европа фактически готовится к полномасштабной войне с Россией на рубеже 2030 года, предупредила Фуженкова. Она отметила, что западные доктрины официально закрепили за Москвой статус врага, а специалисты НАТО уже помогают наносить удары вглубь российской территории и планировать покушения на видных военных и политических деятелей.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о получении свидетельств системной подготовки Европы к войне.

    В четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к конфликту с Россией.

    24 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике

    МИД России заявил о возможных асимметричных контрмерах на задержание судов

    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия принимает ответные меры на задержание западными странами судов в Балтийском море, они могут носить асимметричный характер, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По его словам, страны НАТО и ЕС фактически занимаются морским рэкетом, произвольно задерживая и арестовывая суда, следующие по общепринятым правилам, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер», – заявил Масленников.

    Дипломат не уточнил, о каких именно ответных действиях идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владислав Масленников назвал действия стран НАТО и ЕС морским рэкетом. В четверг он сообщил об активном генерировании западными странами антироссийских инициатив в сфере морского судоходства.

    В прошлом месяце он назвал морским разбоем задержание гражданских судов странами Евросоюза.

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    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 01:02 • Новости дня
    Посольство России обвинило Данию в подготовке пиратских захватов судов

    Посольство России предупредило о подготовке Данией захватов судов на Балтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское дипломатическое представительство в Копенгагене заявило о подготовке Данией силовых операций по задержанию отечественных грузовых кораблей в акватории Балтийского моря.

    Датские власти поддержали силовые перехваты кораблей с российскими грузами, которые осуществляют страны НАТО в акватории Балтийского моря. При этом Копенгаген допускает возможность проведения собственных аналогичных акций, пишут «Известия».

    «Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны», – заявили в посольстве России в Копенгагене.

    Отечественные дипломаты подчеркнули, что западные государства фактически ведут подготовку настоящих пиратских операций против торгового флота. В диппредставительстве предупредили о крайней напряженности ситуации в регионе.

    В посольстве добавили, что текущая обстановка на Балтике делает опасным любое необдуманное действие. По словам дипломатов, каждая подобная провокация грозит обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями для всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел заявило датскому послу решительный протест из-за действий военного вертолета над российским корветом.

    В начале года посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о наличии у Москвы широкого набора мер для предотвращения провокаций НАТО на Балтике.

    В прошлом году руководитель российской дипмиссии пообещал решительно защищать отечественные танкеры от попыток вмешательства западных стран.

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    22 октября 2026, 02:53 • Новости дня
    МИД: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Воронцов: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд неядерных стран Европы меняют законы, открывая путь к размещению ядерного оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «В ряде неядерных стран Европы наблюдаем либерализацию национальных законов и доктрин, устраняющую препятствия для появления ядерного оружия на их территории», – сказал Воронцов.

    Он отметил, что государства НАТО занимаются мультиплицированием дестабилизирующих и наносящих ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия схем «расширенного ядерного сдерживания» различной геометрии, что приводит к укреплению совокупного ядерного потенциала НАТО, угрожающего России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.

    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    22 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    МИД заявил о появлении у Запада множества антироссийских планов по судоходству

    МИД России заявил о деструктивных антироссийских планах Запада по судоходству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Вячеслав Масленников заявил, что западные страны активно генерируют деструктивные антироссийские инициативы в сфере морского судоходства.

    «В последнее время Запад буквально фонтанирует различными деструктивными антироссийскими инициативами по тематике морского судоходства», – заявил Масленников РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике. Он отметил, что документ касается усиления морской безопасности и был инициирован Норвегией в июле этого года на саммите НАТО в Анкаре.

    По словам представителя ведомства, речь идет о политической декларации о намерениях некоторых стран Европы и Канады нарастить сотрудничество в области обороны, разведки и управления. Кроме того, инициатива затрагивает контроль над морскими регионами на севере, свободу навигации и обеспечение безопасности подводных коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в регионе. В понедельник The Times сообщила о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в Арктике. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией альянса на Балтике.

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    22 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Посольство обвинило экс-генсека НАТО в попытке добиться эскалации на Украине

    Посольство в Лондоне: Столтенберг пытается добиться эскалации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют о его стремлении затянуть кризис на Украине, заявило посольство России в Британии.

    Российская дипмиссия в Лондоне прокомментировала недавнее интервью бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга британской газете i Paper, передает РИА «Новости». Дипломаты обратили внимание на призывы политика к продолжению западной поддержки Киева и обвинения в адрес Москвы.

    В посольстве подчеркнули, что подобные высказывания свидетельствуют о желании затянуть конфликт, а не добиться прочного мира. Антироссийская риторика и нагнетание страха со стороны бывших чиновников военного блока подрывают перспективы мирного урегулирования и не способствуют укреплению европейской безопасности.

    Дипломаты добавили, что подход Столтенберга усиливает напряженность и чреват ростом человеческих и экономических издержек для всех сторон, включая граждан Британии и других стран альянса. В представительстве также напомнили об отсутствии у России намерений вступать в конфронтацию с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    В среду глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила об отработке Нидерландами развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио предупредил о реальной угрозе эскалации конфликта на Украине.

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    24 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Москва назвала выборы генсека ООН шансом на избавление от диктата Запада

    МИД: Россия надеется на очищение ООН от диктата Запада после выборов генсека

    Tекст: Мария Иванова

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов выразил надежду, что выборы нового генерального секретаря ООН позволят избавить секретариат всемирной организации от диктата западных стран.

    Россия рассчитывает, что выборы нового руководителя всемирной организации очистят секретариат от диктата Запада и закулисных договоренностей.

    «Особые надежды связываем в этой связи с выборами нового генсекретаря ООН», – написал Логвинов в своем Telegram-канале.

    По словам представителя внешнеполитического ведомства, сегодня ООН переживает глубокий системный кризис. Он отметил нарастающие тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, вмешательству во внутренние дела государств и продвижению неолиберальной повестки.

    Логвинов добавил, что ряд государств использует площадку организации сугубо ради продавливания собственных узкокорыстных интересов, из-за чего серьезно страдают престиж и результативность ООН.

    Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Как ранее подчеркивал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, Москва не высказывает преференций по поводу кандидатов, а главным критерием считает профессионализм и непредвзятость претендента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться полного восстановления авторитета ООН.

    В прошлом месяце эксперт спрогнозировал более объективную позицию кандидата в генсеки ООН Ребеки Гринспан в случае ее избрания.

    В сентябре Логвинов назвал выборы нового генсека ООН главной темой в кулуарах Генассамблеи.

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    23 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    В МИД назвали морским рэкетом задержания судов странами НАТО и ЕС

    В МИД обвинили НАТО и ЕС в морском рэкете из-за задержания торговых судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО и ЕС занимаются морским рэкетом, по своей воле задерживая следующие по общепринятым правилам суда, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Подобные заходы вполне объяснимы – потенциальное перенаправление грузовых потоков в обход привычных артерий для зависящих от морской торговли, например, есовцев (до 75% внешней торговли ЕС идет по морю) грозит серьезным ослаблением позиций Европы», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Масленников заявил об активном генерировании западными странами деструктивных антироссийских инициатив в сфере морского судоходства. Также Масленников сообщил о нежелании Североатлантического альянса сбавлять интенсивность действий и военной разведки в Черноморском регионе.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Еврокомиссии по введению очередного пакета санкций против России.

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    23 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России обвинило главу МИД Ирландии в искажении Устава ООН

    Россия назвала безосновательными слова Дублина о влиянии Москвы на миссии ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти о возможном влиянии Москвы на участие республики в миротворческих миссиях грубо искажают Устав ООН, сообщили в российском посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что Совет Безопасности не голосует по поводу состава участников миротворческих миссий, этот вопрос решается в ходе консультаций Секретариата ООН и заинтересованных государств, передает ТАСС.

    «Следовательно, утверждения министра Макэнти предосудительны и вводят в заблуждение, грубо искажая суть и смысл процедур, предусмотренных Уставом ООН», – заявили в посольстве. Дипломаты добавили, что случаев, когда Москва выступала бы против участия Ирландии в подобных миссиях, не существует.

    Высказывания главы ведомства о предполагаемых нападениях на страны Евросоюза в диппредставительстве назвали провокационными измышлениями. Представители посольства отметили, что Дублин намеренно ставит под сомнение принципы работы международной организации, а упражнения в русофобии не скроют провалов в политике ирландского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы с действием только на территории страны выдачи.

    В прошлом месяце Хелен Макэнти признала прошедшее лето особенно сложным периодом для украинских властей.

    Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил о желании Дублина направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

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    23 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Румыния запросила у НАТО средства ПВО после потопления судна в Черном море

    Румыния попросила помощи у НАТО после атаки на сухогруз возле Констанцы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза у берегов Констанцы.

    Бухарест обратился к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны и радиолокационного контроля для защиты судоходства и прибрежной зоны. Утром коммерческое судно под флагом Коморских Островов затонуло примерно в 13 морских милях к востоку от порта Констанца после попадания беспилотников, передает РИА «Новости».

    «Мы запросили временные оборонные мощности в рамках НАТО и уже получили поддержку от союзников. Мы стали лучше оснащены для ответа на этот вызов, но нам необходимо сохранять спокойствие», – заявил Дан.

    Президент подчеркнул, что Румыния придерживается исключительно оборонительной стратегии и не намерена втягиваться в прямую военную конфронтацию.

    На борту затонувшего сухогруза находились 13 моряков. Девять человек удалось спасти, один погиб, еще три члена экипажа числятся пропавшими без вести. Официальных данных о принадлежности атаковавших судно аппаратов румынские профильные ведомства не привели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море на фоне атак по торговым судам.

    На прошлой неделе премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников.

    Ранее у берегов Румынии грузовое судно подверглось атаке дронов, в результате чего погиб капитан.

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    22 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии

    Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».

    Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.

    Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.

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    22 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО замечен у Калининградской области

    Самолет-разведчик Boeing E-3A Sentry НАТО замечен у Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В понедельник борт вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в 11:02 мск, пишет РИА «Новости». По состоянию на 15:11 мск самолет находился примерно в 120 км от российских рубежей. Он совершил один круг и зашел на второй.

    Согласно информации на сайте военно-воздушных сил США, дальность действия радиолокационной станции самолета Boeing E-3A Sentry превышает 400 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

    В среду военно-транспортный борт Бельгии Airbus A400M Atlas прошел по маршруту неподалеку от российских границ.

    В субботу американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II пролетел над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от рубежей России.

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    23 октября 2026, 06:21 • Новости дня
    В МИД заявили об использовании Россией и НАТО канала экстренной связи

    Замглавы МИД Грушко сообщил об экстренном канале связи между Россией и НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва и Североатлантический альянс при необходимости используют канал экстренной связи.

    Дипломат сделал это заявление на полях Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле, отвечая на вопрос о контактах по горячей линии, передает РИА «Новости».

    «У нас существует этот канал, когда надо, мы его задействуем», – сказал Грушко.

    В октябре 2021 года Россия приостановила работу своего постпредства при НАТО в ответ на высылку дипломатов. Тогда прекратилась работа военной миссии связи и информбюро альянса в Москве, а для контактов организации предложили обращаться к российскому послу в Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Летом Грушко сообщил о возрастании риска военного столкновения России и Североатлантического альянса.

    В прошлом году замминистра иностранных дел отметил превращение Балтики в зону конфронтации.

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    24 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ над Финляндией

    Самолет-разведчик ВВС Швеции приблизился к российской границе над Финляндией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen ведет радиолокационную разведку над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.

    Самолет шведских ВВС вылетел с авиабазы в Линчепинге в 8:58 мск и направился на северо-восток в Финляндию. Пролетая над территорией страны, борт приблизился к границе с Россией и взял курс на север, выяснило РИА «Новости».

    По состоянию на 10:40 мск самолет находился в сотнях километров от границы с Мурманской областью, после чего развернулся и направился на юг Финляндии.

    Разведывательные полеты шведского Gulfstream возле российских границ происходят регулярно. Борт проводит разведку как у западных границ России, так и над акваторией Черного моря вблизи крымского побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шведский самолет ВВС Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку над польской территорией рядом с границей Калининградской области.

    В среду самолет военно-воздушных сил Швеции начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами. Ранее Gulfstream S102B Korpen также вел радиолокационную разведку над территорией Финляндии вблизи российских границ.

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