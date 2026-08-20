Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Цена нефти Brent превысила 93 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с июля поднялась выше 93 долларов
На утренних торгах в четверг глобальные сырьевые рынки продемонстрировали рост, а баррель эталонной марки Brent впервые за месяц преодолел рубеж в 93 доллара.
Котировки черного золота пошли вверх, свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости».
К 10.30 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,56% по сравнению с предыдущим закрытием.
В результате стоимость достигла 93,13 доллара за баррель. Этот показатель преодолел отметку в 93 доллара впервые с 24 июля.
Одновременно с этим дорожает и американская нефть. Октябрьские фьючерсы на марку WTI прибавили в цене 1,58%, поднявшись до 85,72 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель.
11 августа котировки эталонного сырья превысили отметку в 89 долларов.
В конце июля цена барреля достигла 100 долларов.