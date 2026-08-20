Цена нефти Brent превысила 93 доллара за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с июля поднялась выше 93 долларов

Tекст: Мария Иванова

Котировки черного золота пошли вверх, свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости».

К 10.30 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,56% по сравнению с предыдущим закрытием.

В результате стоимость достигла 93,13 доллара за баррель. Этот показатель преодолел отметку в 93 доллара впервые с 24 июля.

Одновременно с этим дорожает и американская нефть. Октябрьские фьючерсы на марку WTI прибавили в цене 1,58%, поднявшись до 85,72 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель.

11 августа котировки эталонного сырья превысили отметку в 89 долларов.

В конце июля цена барреля достигла 100 долларов.