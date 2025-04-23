Bloomberg: Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ

Tекст: Дмитрий Зубарев

О планах Саудовской Аравии и Индии по созданию двух нефтеперерабатывающих заводов сообщает Bloomberg. По данным издания, решение принято на фоне переговоров между наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые прошли в Джидде.

Соглашение предусматривает создание совместного предприятия, однако другие детали пока не раскрываются, уточнил индийский посол в Саудовской Аравии Сухейл Аджаз Хан. Наряду с энергетикой стороны прорабатывают сотрудничество в области туризма и технологий.

Встреча лидеров состоялась после недавней атаки на гражданских на севере Индии, а также на фоне экономических трудностей, связанных с политикой тарифов США, замедлением темпов роста экономики Индии и снижением мировых цен на нефть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть повысились после того, как в США снизились запасы сырья, поставки российской нефти в Индию достигли максимума за два года, а эксперты определили, что запасы нефти и газа в России позволяют сохранять добычу на стабильно высоком уровне.