Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Определены запасы нефти и газа в России
Энергостратегия: Россия обеспечена запасами нефти более чем на 65 лет, а газа – на 100 лет
Россия обеспечена запасами нефти на более чем 65 лет и лидирует в мире по запасам природного газа, которых хватит на 100 лет, следует из энергостратегии России до 2050 года.
Энергостратегия России до 2050 года, утвержденная правительством, сообщает, что Россия обеспечена запасами нефти на более чем 65 лет, а газа – на 100 лет, передает ТАСС.
В документе отмечается, что запасы нефти составляют 31,3 млрд тонн, что обеспечивает стране третье место в мире по запасам. Доля России в мировой добыче составляет 10%.
Также Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа, которые составляют 63,4 трлн куб. м, с долей в 16% от мировой добычи. Объем переработки нефти к 2030 году может увеличиться на 3%, достигнув 283 млн тонн к 2040 году. Ожидается снижение экспорта нефтепродуктов на 3% к 2030 году, до 127 млн тонн.
Внутреннее потребление нефти планируется увеличить более чем на 8% к 2030 году, достигнув 156 млн тонн. Газификация населенных пунктов будет наращиваться до 82,9% к 2030 году, 84% – к 2036 году, 86,2% – к 2050 году. Потребление газомоторного топлива возрастет с 2,19 млрд куб. м в 2023 году до 21,3-29,3 млрд куб. м к 2050 году.
Установленная мощность объектов электрогенерации вырастет с 254,3 ГВт в 2023 году до 331,2 ГВт к 2050 году.
Минэнерго в течение шести месяцев представит правительству план мероприятий по реализации стратегии, как указано в сообщении кабмина.
Ранее в понедельник мировые цены на нефть начали снижаться, в то время как эксперты ожидают публикаций докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).