Определены запасы нефти и газа в России

Энергостратегия: Россия обеспечена запасами нефти более чем на 65 лет, а газа – на 100 лет

Tекст: Вера Басилая

Энергостратегия России до 2050 года, утвержденная правительством, сообщает, что Россия обеспечена запасами нефти на более чем 65 лет, а газа – на 100 лет, передает ТАСС.

В документе отмечается, что запасы нефти составляют 31,3 млрд тонн, что обеспечивает стране третье место в мире по запасам. Доля России в мировой добыче составляет 10%.

Также Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа, которые составляют 63,4 трлн куб. м, с долей в 16% от мировой добычи. Объем переработки нефти к 2030 году может увеличиться на 3%, достигнув 283 млн тонн к 2040 году. Ожидается снижение экспорта нефтепродуктов на 3% к 2030 году, до 127 млн тонн.

Внутреннее потребление нефти планируется увеличить более чем на 8% к 2030 году, достигнув 156 млн тонн. Газификация населенных пунктов будет наращиваться до 82,9% к 2030 году, 84% – к 2036 году, 86,2% – к 2050 году. Потребление газомоторного топлива возрастет с 2,19 млрд куб. м в 2023 году до 21,3-29,3 млрд куб. м к 2050 году.

Установленная мощность объектов электрогенерации вырастет с 254,3 ГВт в 2023 году до 331,2 ГВт к 2050 году.

Минэнерго в течение шести месяцев представит правительству план мероприятий по реализации стратегии, как указано в сообщении кабмина.

Ранее в понедельник мировые цены на нефть начали снижаться, в то время как эксперты ожидают публикаций докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).