Мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Tекст: Катерина Туманова

«В селе Грузское Борисовского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочными ранениями ног и женщину с ожогами рук транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены транспортное средство и частный дом», – сказано в Max-канале Оперштаба.

Там уточнили, что множественные удары зафиксированы в Белгородском округе. В Головино пострадала машина, в Отрадном загорелся дом, а еще одно здание получило повреждения крыши и окон. В Никольском и поселке Октябрьский дроны атаковали коммерческий и инфраструктурный объекты.

Шебекинский округ также подвергся массированному налету. В Новой Таволжанке детонация дронов повредила хозпостройку, гараж и несколько домов. В Шебекино взрыв затронул четыре легковых автомобиля, один из которых полностью сгорел.

В Грайворонском округе под удар попали села Почаево, Глотово и Косилово, где пострадали частные дома, уничтожена машина и нанесен ущерб коммерческому предприятию. В Ракитянском округе повреждение инфраструктуры привело к временному отключению света в нескольких поселениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за атаки дрона 18 августа ребенок получил осколочные ранения в Белгородской области. При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала пятилетняя девочка. Украинские беспилотники ранили трех жителей сел Белгородской области.