Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область
Два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область
При очередном налете беспилотников ВСУ на населенные пункты Белгородской области два человека были госпитализированы: мужчина и женщина с тяжелыми осколочными ранениями и ожогами, сообщили в Оперштабе региона.
«В селе Грузское Борисовского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочными ранениями ног и женщину с ожогами рук транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены транспортное средство и частный дом», – сказано в Max-канале Оперштаба.
Там уточнили, что множественные удары зафиксированы в Белгородском округе. В Головино пострадала машина, в Отрадном загорелся дом, а еще одно здание получило повреждения крыши и окон. В Никольском и поселке Октябрьский дроны атаковали коммерческий и инфраструктурный объекты.
Шебекинский округ также подвергся массированному налету. В Новой Таволжанке детонация дронов повредила хозпостройку, гараж и несколько домов. В Шебекино взрыв затронул четыре легковых автомобиля, один из которых полностью сгорел.
В Грайворонском округе под удар попали села Почаево, Глотово и Косилово, где пострадали частные дома, уничтожена машина и нанесен ущерб коммерческому предприятию. В Ракитянском округе повреждение инфраструктуры привело к временному отключению света в нескольких поселениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за атаки дрона 18 августа ребенок получил осколочные ранения в Белгородской области. При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала пятилетняя девочка. Украинские беспилотники ранили трех жителей сел Белгородской области.