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    Выборы президента Бразилии не выявили победителя
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    5 октября 2026, 11:10 • Новости дня

    Украинские военные объяснили везением перехват реактивных дронов России

    FT: ВСУ назвали редкие перехваты российских реактивных беспилотников везением

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные признают, что передовые реактивные беспилотники России создают для них проблемы, а редкий их перехват объясняется простым везением, сообщает газета Financial Times.

    «Они – это проблема. У нас были случаи, когда мы сбивали их своими перехватчиками, но это было скорее везением, чем чем-то еще», – заявил газете командир подразделения по перехвату дронов в Одессе Тимур Самосудов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В августе советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что Украина отстает от России в гонке дронов и так и не смогла создать перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками.

    Ранее депутат Верховной рады заявил, что Украина проворонила появление у России реактивных дронов.

    В сентябре испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом.

    Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО.

    4 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Военный эксперт Кнутов: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее приемлемым ответом Москвы на расширение немецкой поддержки ВСУ является достижение полной логистической изоляции Украины. Задача России – лишить Киев возможности получать оружие и боеприпасы с украино-германских производств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    «Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1 тыс. км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В целом это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис. В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

    Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

    Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

    «Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

    По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

    По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Ожидается также, что канцлер будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ, запрошенных партнерами по ЕС, в том числе в борьбе с коррупцией.

    Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

    Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1 тыс. км, которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

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    4 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского

    Минобороны: Удары по объектам на Украине будут усилены после угроз Зеленского

    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны России услышали заявление Владимира Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Российские военные напомнили, что массированные атаки наносятся именно в ответ на действия Киева. В их числе названы попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму целенаправленными ударами беспилотников по избирательным комиссиям, жертвами которых стали шесть мирных жителей, и попытки организовать массированный налет более 1600 дронов на гражданские объекты в Москве 19-20 сентября.

    Кроме того, киевские власти с помощью беспилотников пытались сорвать проведение международного экономического форума в Петербурге в июне 2026 года. Также минувшей ночью был нанесен террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов, в результате чего есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные дома и личные автомобили, добавили в министерстве.

    «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены», – сообщило Минобороны России.

    Это станет ответом на угрозы Владимира Зеленского атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В ведомстве подчеркнули, что украинцам следует винить в происходящем исключительно главу киевского режима, который несет за это полную личную и политическую ответственность.

    В субботу Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Российские войска поразили мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
    Российские войска поразили мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удары по стратегически важному мосту в Киеве и двум судам с военными грузами в Черном море.

    Российские войска продолжают активные действия против украинской инфраструктуры и судов, используемых военными, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

    Днем 4 октября беспилотники нанесли удар по Северному автотранспортному мосту в Киеве. Эта переправа через Днепр играла важную роль в переброске войск и военной логистике.

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря были поражены два сухогруза. Эти суда направлялись в порт Одессы с грузом военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский беспилотник повредил опору Северного моста в Киеве.

    Восточнее Одессы дроны поразили сухогруз с военным имуществом.

    Двумя днями ранее военные атаковали автомобильный и железнодорожный мост через Днепр.

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    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Группировка «Север» сжала кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения российской группировки «Север» сжимают кольцо окружения подразделений Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

    Внутри кольца идут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, а также продолжается ликвидация окруженных сил противника в районах Рубленого, Нефедовки, Купино и Черного. За сутки потери украинской стороны в окружении превысили 35 человек, уничтожен пункт управления дронами.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию.

    При расширении внешней зоны контроля бои идут вблизи Приколотного и Аннополья. Огневое поражение наносится ВСУ в Бережном, Подсреднем, Курганном и Малом Бурлуке.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка и Студенки в Харьковской области, Райгородок, Карповка, Крестище и Волчий Яр в Донецкой народной республике.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Василевская Пустошь, Красный Молочар, Краматорск и Высокоивановка в ДНР.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Святогоровка, Роганское, Калинино, Белозерское, Марьевка, Новофедоровка и Веровка в Донецкой народной республике, Чугуево, Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.

    В населенном пункте Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в его северной части. В течение суток освобождено 53 здания, уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Катериновка, Орестополь, Шевченко, Ивановка и Диброва в Днепропетровской области, Васиновка, Дубовый Гай, Общее и Никольское в Запорожской области. Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха, Димитров и Запасное в Запорожской области.

    С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 252 053 беспилотника, 672 ЗРК, 31 121 танк и другие боевые бронированные машины.

    Ранее Минобороны пообещало, что удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки.

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    5 октября 2026, 02:06 • Новости дня
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру Киева, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицы», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, западным партнерам Киева следует увеличить вложения в украинские системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине.

    В субботу Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    New York Times назвала перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов катастрофой.

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    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    4 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц в Киеве заявил о несогласии с мнением немцев о поддержке Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев заявил, что не разделяет мнение немецких граждан по вопросу оказания военной поддержки Украине.

    Глава германского правительства признался в несогласии с позицией населения своей страны относительно поставок оружия Киеву, передает ТАСС.

    «Я вижу эти опросы, я слышу эти мнения, я отношусь к ним серьезно, хотя и не разделяю их», – сказал Мерц.

    Ряд политиков называют Мерца «канцлером Украины», который ведет Германию к эскалации конфликта и ухудшению отношений с Россией.

    Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, поддержка увеличения военной помощи Киеву среди немцев падает. Доля сторонников усиления поддержки снизилась с 43% в феврале до 32% в июне, в то время как число выступающих за ее сокращение выросло с 24% до 31%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро. Партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала этот визит на фоне нехватки средств в стране.

    В июле главу правительства уже называли канцлером Украины, а не Германии.

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    5 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково

    Минобороны: ВС России поразили электроподстанцию под Харьковом и порт Вилково

    ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по энергетической и портовой инфраструктуре Украины, поражена электроподстанция Кочеток в Харьковской области, порт Вилково в Одесской области, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары беспилотниками по объектам инфраструктуры, используемым украинскими военными, сообщает Министерство обороны. В Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток, отмечается в Max ведомства.

    В Одесской области атакован портовый пункт Вилково, через который перебрасывали военные грузы. В порту Черноморск поражены хранилища горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ, а также сухогруз с военным имуществом.

    Помимо этого, южнее Одессы на переходе морем нанесено поражение еще одному сухогрузу, перевозившему военные грузы для украинской армии.

    Ранее Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» четыре сухогруза с имуществом ВСУ в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.

    В субботу российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии в Одессе.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

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    4 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные намеренно блокируют вынос тел мирных жителей, погибших от обстрелов под Алешками в Херсонской области, чтобы скрыть военное преступление, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска не дают возможности своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от их обстрелов в Алешках и окрестностях, передает ТАСС.

    «Тяжелая ситуация наблюдается не только в самих Алешках, но и в районах, расположенных в 10 км от города. Украинские военные не дают возможность своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от рук ВСУ. Тела могут оставаться на местности до двух недель. На основании имеющихся тел возбуждается уголовное дело», – заявил источник.

    Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом украинские войска намеренно блокируют вынос тел, чтобы не допустить фиксации военного преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские военные попытались изолировать жителей Алешек дронами и минами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создания «Бучи 2.0» из гуманитарной ситуации в Алешках.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал ложью заявления Киева о положении дел в этом городе.

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    5 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна

    FT: Украина может потерять 8 млрд долларов из-за блокировки портов

    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трудности с экспортом зерна могут привести к катастрофическим последствиям для финансовой системы Украины, сообщает Financial Times.

    Проблема с вывозом сельскохозяйственной продукции из страны усугубляется огромными дополнительными расходами на транспортировку автотранспортом, в результате чего лишь незначительная часть зерна сможет достичь внешних рынков, пишет Financial Times.

    По оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, при закрытых портах страна может потерять не менее 8 млрд долларов в период с июня этого года по июнь 2027-го. Эта сумма эквивалентна 20% от общего объема экспортной выручки за прошлый год, отмечает РИА «Новости».

    Высоцкий также отметил, что Украина планировала экспортировать в этом году 64 млн тонн сельхозпродукции, однако вывезти удастся в лучшем случае половину этого объема, если порты не заработают. При этом эксперты полагают, что объемы экспорта могут оказаться еще ниже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Украине спрогнозировали сокращение посевных площадей на 40%.

    Летом Financial Times сообщала о проблемах Киева с экспортом зерна через Черное море.

    В феврале Reuters констатировало, что удары ВС России по портам лишили Украину основных доходов.

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    5 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман

    Глава ДНР Пушилин: ВСУ цепляются зубами за Красный Лиман

    Tекст: Вера Басилая

    В Красном Лимане и его окрестностях продолжаются ожесточенные встречные бои, Вооруженные силы Украины «цепляются зубами» за позиции, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    «В Красном Лимане, в его окрестностях – здесь ожесточеннейшие встречные бои идут. Наши бойцы продолжают отражать контратаки украинских формирований», – заявил Пушилин в эфире «Вестей».

    По его словам, украинские войска укрепляют свои позиции, и фиксируется переброска дополнительных сил противника. Как отметил глава региона, командование ВСУ пытается продемонстрировать успехи, о которых ранее «громогласно заявляло».

    При этом российские военные уверенно удерживают занятые позиции, отражая попытки наступления противника, добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин сообщил о завершении зачистки Красного Лимана от украинских подразделений.

    В августе Пушилин отмечал, что процесс очистки города продолжается.

    В июле российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

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    4 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине
    ВС России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжили бить по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ, а также мостам в Киеве.

    «Столица в очень драматичной ситуации… Жить как в мирное время больше не выйдет», – заявил Кличко, его слова приводит издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ. В частности, беспилотник «Герань» повредил опору Северного моста в Киеве, который использовался для переброски войск и снабжения военных грузов.

    В Киевской области поражен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для боевиков. В Днепропетровске нанесен удар по зданию «Укртелекома». Кроме того, после удара по складскому комплексу «Вента» на Украине возможен дефицит лекарств от крупнейших производителей, таких как Bayer, Sanofi, Pfizer и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Северный мост в Киеве получил повреждения в результате взрыва. В субботу перекрытие мостов в украинской столице из-за российских ударов назвали катастрофой.

    В Днепропетровске вспыхнул крупный пожар на верхних этажах офисного здания компании «Укртелеком».

    Власти города решили строить резервные переправы через Днепр.

    В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.

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    4 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Появились подробности гибели британского военного на Украине

    Independent: Британский военный погиб при взрыве на испытаниях украинского оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Капрал Джордж Хули из Великобритании погиб на Украине в июне прошлого года после взрыва на испытаниях нового украинского оружия, сообщает Independent.

    Неизвестные ранее детали смерти Джорджа Хули опубликовал Independent. О смерти капрала британское министерство обороны сообщило 9 декабря 2025 года, уточнив, что он погиб вдали от линии фронта, сообщают СМИ.

    28-летний капрал был смертельно ранен 12 июня 2025 года. Он получил множественные травмы после того, как на испытаниях нового украинского оружия, где присутствовал военный, произошел взрыв.

    Командир британца рассказал, что услышал громкий звук и увидел вспышку. Хули получил множественные осколочные ранения и умер в киевском госпитале. Расследование смерти было закрытым по просьбе семьи. Смерть капрала стала первым официальным признанием присутствия на Украине британских десантников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали в зоне спецоперации на Украине кадрового британского военного. В январе Лондон сообщил о росте числа британских военных на украинской территории. В 2025 году Великобритания признала присутствие своих военных на Украине.

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    4 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Мерц: Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей зимой Германия организует встречу союзников для координации помощи Киеву, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита на Украину.

    Власти ФРГ совместно с Францией и Британией планируют провести новые переговоры по поддержке Киева, передает ТАСС. Об этом стало известно во время необъявленного визита немецкого руководства в украинскую столицу.

    «Мы намерены зимой вместе с Францией и Британией провести встречу коалиции желающих в Берлине для координации дальнейшей помощи», – подчеркнул канцлер. Известно, что в поездке его сопровождала министр экономики Катерина Райхе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев.

    По итогам встречи Владимир Зеленский анонсировал выделение нового пакета немецкой помощи на сумму более 1,3 млрд евро.

    Правительство Франции уже назначало совещание подобной «коалиции желающих» по оказанию поддержки Украине.

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    4 октября 2026, 12:33 • Новости дня
    АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии

    Партия «Альтернатива для Германии» осудила визит Мерца в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и зампредседателя фракции Маркус Фронмайер раскритиковали визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину из-за нехватки денег на нужды собственных граждан.

    «В национальный праздник Германии Мерц едет на Украину и обещает выделить еще миллиарды из средств немецких налогоплательщиков, причем этих средств не хватает системам пенсионного и медицинского страхования», – написала Вайдель в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Она добавила, что Германия переживает тяжелейший энергетический кризис, поэтому подобные действия властей «уже просто немыслимы». Маркус Фронмайер в свою очередь указал, что Киеву обещают миллиарды из казны, тогда как на самих немцев средств не хватает, передает РИА «Новости».

    Правительство ФРГ заложило в бюджет на 2026 год 11,5 млрд евро на помощь украинской армии. В 2027 году Берлин намерен потратить на эти цели 11,6 млрд евро, а в 2028–2029 годах планируется выделять минимум по 8,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом и привез новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «возвращением убийц на место преступления».

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