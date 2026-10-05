Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
В Черногории решили конфисковать питомник скорпионов Тельмана Исмаилова
«Коммерсант» узнал о риске изъятия активов Исмаилова в Черногории
Имущество в Черногории на 3 млн евро, включая дом, питомник скорпионов и металлообрабатывающие компании Monte Panel и Monte-Metal, записанные на бизнесмена Тельмана Исмаилова и его приближенных, может быть изъято, отмечают СМИ.
Имущество бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории, включая дом, питомник скорпионов и металлообрабатывающие предприятия, могут конфисковать, пишут «Известия» со ссылкой на адвоката Дмитрия Щадрина.
Семье предпринимателя принадлежит комплекс в поселке Доньи-Кокоти, состоящий из 30 участков на два гектара, шести зданий и питомника.
Стоимость активов оценивается в 3 млн евро. Недвижимость оформлена на супругу бизнесмена Самиру Бадалову, а также на его партнеров и граждан Черногории. Летом 2026 года Исмаилов зарегистрировал в Подгорице компании Monte Panel и Monte-Metal.
«В теории возможность изъятия имущества существует… Но есть нюансы. Учитывая, что имущество распределено между разными людьми, а назначение дома изменили с жилого на коммерческий, адвокатам кредиторов придется дополнительно устанавливать юридически значимые факты и, судя по всему, оспаривать последующие сделки, доказывая, что весь комплекс принадлежит семье Исмаилова», – пояснил изданию адвокат Дмитрий Щадрин.
Арбитражный суд Московской области в марте 2017 года признал Исмаилова банкротом, процедура реализации имущества продолжается. К маю 2022 года долги его компании достигли 14,5 млрд рублей.
Бизнесмен и его брат Вагиф находятся в международном розыске по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия в России. Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на певца Авраама Руссо.
Следователи предъявили бывшему охраннику Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву обвинение в попытке заказного убийства братьев Гуршумовых.
Позже суд приговорил этого мужчину к 14 с половиной годам колонии общего режима.