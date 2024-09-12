Подозреваемого в покушении на Руссо обвинили в попытке двойного убийства

Подозреваемого в покушении на Руссо Тархана Эльдукаева обвинили в покушении на горских евреев в 1996 году

Tекст: Константин Сергеев

В целом следователь ГСУ СК предъявил Тархану Эльдукаеву обвинение в двух убийствах и двух покушениях на них, сообщает «Коммерсант».



По версии следствия, в декабре 1996 года между руководителем фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым и гендиректором ТОО КБФ АСТ Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на территории Черкизовского рынка, произошел конфликт из-за распределения прибыли. После этого Исмаилов решил убрать конкурента, обратившись к Эльдукаеву, который, по версии следствия, возглавлял его охрану.

Борец, как считают в ГСУ СК, нашел двух не установленных до сих пор исполнителей, которые за неизвестное вознаграждение согласились выследить и убрать жертву.

23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы неизвестный киллер смертельно ранил Таира Гуршумова и тяжело – его брата Тельмана Гуршумова.

Кроме того, господину Эльдукаеву инкриминировали участие в покушении в 2004 году на певца Авраама Руссо, совершенное опять же по заданию Тельмана Исмаилова. От последнего исполнитель хотел перейти к другому продюсеру.

На этот раз установленный и уже осужденный киллер, по данным суда, за 100 тыс. долларов расстрелял машину Руссо, ранив его самого и убив охранника. Ранее этот эпизод уже инкриминировался Эльдукаеву вместе с похищением певца в 2006 году.

Теперь Тархан Эльдукаев, по словам очевидцев, отрицает все обвинения – как в покушении на Авраама Руссо, так и в организации убийства Гуршумовых. Фигурант утверждает, что с Исмаиловым едва знаком, Гуршумовых не знал, а на певца нападать у него не было никакой причины.

В марте 2022 года газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Зауру Марданову вынесен приговор за похищение в 2004 году Авраама Руссо. Притом его освободили за истечением срока давности к привлечению к уголовной ответственности.