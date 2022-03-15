Похитителя певца Руссо освободили от ответственности

Вынесен заочный приговор Зауру Марданову за похищение исполнителя Авраама Руссо в 2004 году, и освободил его от наказания по истечению срока давности, сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

«Суд назначил семь лет колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск на сумму 650 тыс. рублей», – сказал адвокат РИА «Новости».

По словам юриста, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности суд постановил освободить скрывающегося за границей Марданова от наказания. Прокуратура запрашивала для подсудимого 11 лет колонии.

В мае прошлого года суд приговорил двух похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к пяти и шести годам соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности.

В январе 2004 года Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сиденье автомобиля и отправили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

Также Исмаилов, по версии российского следствия, является организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева. В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября 2021 года, но был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.

Певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем премии «Золотой граммофон». Считается, что именно Исмаилов пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин. Сам Исмаилов находится в международном розыске.