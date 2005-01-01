Племянника Исмаилова обвинили в похищении Авраама Руссо

Племяннику Тельмана Исмаилова предъявлено обвинение в похищении в 2004 году певца Авраама Руссо, сообщила адвокат Марина Русакова.

«Следствие задержало Заура Марданова, ему предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ («похищение человека»)», – цитирует Русакову «Интерфакс».

По версии следствия, он похитил Руссо якобы с целью склонения к совместной концертной деятельности.

«Тельман заявляет, что этой истории не было и быть не могло», – сказала Русакова.

Сам Заур Марданов также отверг обвинения в похищении Руссо, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Смирнова.

«На очной ставке с моим подзащитным Авраам Руссо, который является по делу потерпевшим, обвинил Марданова в том, что тот нанес ему каких-то несколько ударов по телу, но отрицал требования и какое-либо участие в похищении. Как следует из показаний певца, похищением занимались именно охранники Исмаилова», – сказал он.

Таким образом, отметил Смирнов, на основании показаний Руссо Марданову можно предъявить только обвинение в нанесении легкого вреда здоровью, но не в похищении.

Смирнов считает заявление Руссо о похищении несостоятельным, так как, по рассказам певца, он сам сел с охранниками в машину и уехал в загородный дом Исмаилова.

«Утром приехал Тельман, дал денег певцу и извинился. Никакого договора с ним не составлялось, а после случившегося Руссо никогда не выступал в ресторане «Прага», – пояснил адвокат.

Во вторник Басманный суд Москвы должен принять решение о мере пресечения в отношении Марданова.