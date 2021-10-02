В Черногории захотели расследовать связь Исмаилова с президентом страны Джукановичем

Сообщения о задержании экс-главы Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории нужно официально подтвердить, и расследовать его связи с президентом страны Мило Джукановичем, заявил глава комитета Скупщины (парламента) страны по безопасности и обороне Милан Кнежевич.

«Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима, и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно», – сказал Кнежевич РИА «Новости».

Он напомнил, что полиция в пятницу задержала бывшего банкира с инициалами И.Ч., которым, по данным СМИ, является бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Такие задержания, по мнению политика – «важный сигнал в направлении улучшения сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью между Черногорией и Россией».

«Повторю, полиция и прокуратура должны, помимо задержания, о котором мы пока оповещены только из СМИ, начать обстоятельное расследование – кто этим господам все это время обеспечивал здесь поддержку и логистику и гарантировал их безопасность, потому что и один и другой, особенно Исмаилов, воспринимаются как те, кто имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем», – заявил Кнежевич.

В пятницу СМИ сообщили о задержании бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории. Следственный комитет России отметил, что Исмаилов подозревается в организации двух убийств и других преступлениях.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.