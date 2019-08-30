В Швейцарии арестовали счета Тельмана Исмаилова

Прокуратура Швейцарии арестовала счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого обвиняют в мошенничестве с кредитными средствами.

Власти Швейцарии наложили арест на счета бизнесмена для погашения многомиллиардных долгов, пишет «Коммерсантъ».

О том, сколько денег Исмаилов разместил в швейцарских банках, не сообщается. При этом прокуратура и подавший иск БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) сходятся во мнении, что он использовал активы и счета для отмывания денег, полученных в результате махинаций в России.

В настоящее время прокуратура и заявитель занимаются поиском активов Исмаилова.

«Мы удовлетворены решением женевского суда. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», – сообщили в пресс-службе ВТБ.

По информации «Коммерсанта», Исмаилов уже лишился контроля над элитной недвижимостью в Москве стоимостью в несколько десятков млн рублей. Кроме того, под обеспечительные меры в Черногории попало казино, записанное на его сына Алекпера Исмаилова.

В апреле против Исмаилова возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и выводе активов.

Напомним, в 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. В настоящее время Тельман Исмаилов находится в международном розыске.